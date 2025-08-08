El Pentágono anuncia la construcción de un megacentro de detención migratorio para 5.000 camas en Fort Bliss, Texas

Inmigrantes bajan de un vehículo antes de abordar un vuelo de deportación en Fort Bliss AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de agosto, 2025

El Pentágono anunció este jueves la construcción de un gigantesco centro de detención de inmigrantes en Fort Bliss, Texas, que tendrá para finales de agosto, aún en su fase inicial, unas 1.000 camas disponibles.

La portavoz del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, fue la encargada de presentar el proyecto durante una conferencia de prensa este jueves. La funcionaria dijo que la construcción comenzó en julio y pronto tendrá una capacidad para 5.000 camas.

“Desde entonces, se ha comenzado a trabajar para una capacidad inicial de detención de 1.000 inmigrantes ilegales, con una capacidad operativa inicial que probablemente se alcance a mediados o finales de agosto”, dijo la portavoz. “Una vez que el Departamento de Defensa logre la puesta en marcha inicial, completaremos la construcción para llegar a 5.000 camas en las próximas semanas y meses”.

El anuncio se produce mientras la Administración Trump continúa con su campaña de deportaciones masivas mientras combate la inmigración ilegal con políticas de seguridad cada vez más agresivas.

También llega apenas dos días después de que el gobernador de Indiana, Mike Braun, confirme que el estado construirá una instalación migratoria apodada “Speedway Slammer”, que tendrá lugar en el Centro Correccional del condado de Miami, ubicado entre Indianápolis y Fort Wayne.

El “Speedway Slammer”, de acuerdo con el anuncio, albergará hasta 1.000 inmigrantes una vez que esté operativo.

“Estamos orgullosos de trabajar con el presidente Trump y la secretaria Noem mientras eliminan a lo peor de lo peor con esta asociación innovadora”, dijo Braun en un comunicado. “Indiana está adoptando un enfoque integral y colaborativo para combatir la inmigración ilegal y continuará liderando el camino entre los estados”.

Tanto el ‘Speedway Slammer’ de Indiana como el nuevo complejo en Fort Bliss se suman a la reciente apertura de la enorme instalación en Florida conocida como ‘Alligator Alcatraz’, ubicada en los remotos y pantanosos Everglades. Dicho centro, acondicionado a partir de un aeropuerto en desuso, se ha convertido en el último mes en un punto clave para las operaciones de deportación de la Administración Trump, con capacidad en rápida expansión y vuelos de repatriación que ya están en marcha. La instalación está generando mucha controversia, batallas legales y mucho interés por parte de diversos estados que quieren replicar su modelo.