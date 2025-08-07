Florida: una jueza de distrito ordena suspender temporalmente la construcción del centro de detención Alligator Alcatraz

Publicado por Agustina Blanco 7 de agosto, 2025

Una jueza de Florida ordenó la suspensión temporal de la construcción del controvertido centro de detención de inmigrantes ilegales conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades, tras una demanda que alega violaciones a las leyes ambientales.

La decisión, emitida el jueves por la jueza de distrito Kathleen M. Williams en un tribunal federal de Miami, y reseñada por NBC News, detiene las obras por 14 días a partir de la fecha del fallo, mientras el tribunal evalúa las acusaciones presentadas por grupos ambientalistas.

La orden judicial prohíbe actividades como el relleno, la pavimentación y la instalación de infraestructura adicional, incluyendo nuevos artefactos de iluminación. Sin embargo, la jueza aclaró que esta medida no afecta las operaciones del centro relacionadas con la aplicación de políticas de inmigración. "Los demandantes no están pidiendo a este tribunal, ni este tribunal emitiría, una orden que detenga los esfuerzos de inmigración", afirmó Williams.

La demanda, presentada en junio por organizaciones ambientalistas como Friends of the Everglades, sostiene que la construcción del centro en una pista de aterrizaje en la Reserva Nacional Big Cypress de Ochopee se llevó a cabo sin las revisiones ecológicas requeridas por la Ley Nacional de Política Ambiental.

Además, alegan que no hubo notificación ni consulta pública, y que se incumplieron otros estatutos, como la Ley de Especies en Peligro de Extinción, dado que los Everglades son un ecosistema único que alberga especies amenazadas.

Durante la audiencia, que se extendió por dos días, la jueza Williams expresó su frustración con los representantes legales del estado de Florida y la Administración del presidente Donald Trump por su reticencia a pausar la construcción. "No quiero descubrir al despertarme el lunes que el sitio ha sido alterado mientras esto sucede; eso no debería preocuparme", declaró. Advirtió, además, que cualquier nueva construcción durante el receso judicial podría derivar en más audiencias.

El tribunal retomará el caso tras el receso, y la resolución final podría sentar un precedente para futuros proyectos en áreas ambientalmente sensibles.