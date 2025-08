Diddy Combs buscó un indulto de Trump

Publicado por Santiago Ospital 6 de agosto, 2025

El equipo legal de Sean Diddy Combs asegura que dialogó con el Gobierno sobre un posible perdón presidencial para el rapero, encontrado culpable de dos cargos por transporte para ejercer la prostitución.

"Nos hemos comunicado y hemos tenido conversaciones sobre un indulto", reconoció la abogada Nicole Westmoreland en conversación con CNN. Cuando fue preguntada por unas declaraciones recientes de Trump en las que indicó que un perdón era "poco probable", Westmoreland aseguró, simplemente, que Diddy "mantiene la esperanza".

En aquella ocasión, el mandatario republicano aseguró que Combs era "en esencia, algo así como medio inocente". Aunque fue condenado con un par de cargos, fue absuelto de otros más graves como asociación ilícita y tráfico sexual. "Era muy amigable, me llevaba muy bien con él", dijo también a Newsmax, "pero cuando me presenté como candidato, se mostró muy hostil". "No sé... eso lo hace más difícil".

De no haber cambios, la sentencia del productor se conocerá en octubre. Cada uno de los cargos por los que fue encontrado culpable podría acarrearle hasta 10 años de prisión. Hasta entonces, Combs se encontrará recluido. Su equipo buscó la libertad condicional, en su último intento con la colaboración inesperada de una exdenunciante que finalmente no participó del juicio: