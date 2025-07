Sean 'Diddy' Combs: condenado por prostitución, absuelto de los cargos más graves

Sean 'Diddy' Combs fue absuelto de los cargos de asociación ilícita y de tráfico sexual. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras siete semanas de juicio, y poco más de dos días de deliberaciones el portavoz del jurado anunció al juez Arun Subramanian su veredicto, que supone una victoria para Combs, de 55 años, y el equipo que le ha defendido.

Tras alcanzar la víspera un acuerdo en cuatro de los cinco cargos, dos por tráfico sexual y otros dos por trata con fines sexuales, el jurado se puso de acuerdo este miércoles sobre el más importante, el de asociación ilícita, sobre el que había más divisiones.

Los cargos que enfrentaba

Combs, de 55 años, enfrentaba cinco cargos relacionados con acusaciones de operar una empresa criminal que obligaba a mujeres a participar en encuentros sexuales denominados “Freak Offs”.



Cargo 1: Conspiración de extorsión - No culpable

Cargo 2: Tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción – se refiere a la víctima 1 (Cassie Ventura) - No culpable

Cargo 3: Transporte para ejercer la prostitución: se refiere a la víctima 1 (Cassie Ventura) y a trabajadoras sexuales comerciales. - Culpable

Cargo 4: Tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción – se refiere a la víctima 2 (“Jane”) - No culpable

Cargo 5: Transporte para ejercer la prostitución: se refiere a la víctima 2 (“Jane”) y a trabajadoras sexuales comerciales. - Culpable