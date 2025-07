La FTC investiga a los proveedores de atención de afirmación de género por posibles prácticas engañosas o publicidad falsa al no divulgar los riesgos asociados

Publicado por Agustina Blanco 29 de julio, 2025

La Comisión Federal de Comercio (FTC) anunció el lunes una investigación pública para evaluar si los proveedores de atención médica que afirma el género están violando las leyes federales de protección al consumidor, con un enfoque particular en la atención a menores.

Según un comunicado de prensa de la FTC, la investigación busca determinar si estos proveedores han incurrido en prácticas comerciales engañosas o publicidad falsa al no divulgar adecuadamente los riesgos asociados con los tratamientos de afirmación de género o al realizar afirmaciones sin fundamento sobre sus beneficios o eficacia.

La FTC ha abierto un periodo de 60 días para recibir comentarios del público, solicitando respuestas a cuatro preguntas relacionadas con las experiencias de los consumidores, con la atención de afirmación de género y los profesionales que la administran. Aunque la solicitud no especifica un rango de edad exacto, la agencia expresó un interés particular en la atención brindada a menores.

Polémica

Algunas organizaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense (AMA) y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), han respaldado esta atención, calificándola como médicamente necesaria y potencialmente vital para adultos y menores transgénero.

Sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump, en enero, firmó una orden ejecutiva que busca limitar el apoyo federal a la atención de transición para menores de 19 años, para proteger a los menores, describiéndola como "una tendencia peligrosa y una mancha en la historia de nuestra nación". Además, ha instado al Congreso a promulgar legislación que prohíba permanentemente esta atención para menores.

Acciones del Departamento de Justicia

El anuncio de la FTC sigue a una serie de citaciones emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ) a principios de julio. Según Chad Mizelle, jefe de gabinete del DOJ, se enviaron más de 20 citaciones a médicos y clínicas involucrados en procedimientos médicos transgénero en menores, como parte de investigaciones sobre posibles fraudes en la atención médica y declaraciones falsas, según señala The Hill.

Además, el DOJ también ha emitido citaciones a fabricantes de medicamentos utilizados en intervenciones médicas relacionadas con personas trans, investigando posibles violaciones de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Un taller de la FTC con testimonios sobre los peligros



A principios de este mes, la FTC organizó un taller en Washington titulado "Los peligros de la 'atención que afirma el género' para menores". Este evento contó con testimonios de médicos, defensores y personas que han "dejado de ser transgénero". Según la FTC, estos testimonios sugirieron que algunos proveedores podrían estar engañando activamente a los consumidores.