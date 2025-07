AOC violó varias normas éticas del Congreso tras aceptar indebidamente el vestido “Tax The Rich” y pagarlo con retraso

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de julio, 2025

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes acusó a la representante socialista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) de violar las normas éticas de la Cámara al aceptar más de 3.700 dólares en obsequios y prendas alquiladas para su famosa aparición en la Met Gala del 2021, pero pagando menos de 1.000 dólares por todo. La política de extrema izquierda habría aceptado indebidamente no solo una entrada para su novio de ese momento, Riley Roberts, sino también el famoso vestido con la frase “Tax The Rich” estampada en rojo. A pesar de todo, el comité decidió no imponer ninguna sanción adicional contra Ocasio-Cortez.

En un informe de 26 páginas, el panel de diez miembros detalló: “El intento de la representante Ocasio-Cortez de aplicar el costo de alquiler minorista a un vestido de alta costura hecho a mano fue irreal”, revelando además que “la mayoría de los pagos no se realizaron sino hasta después de repetidos intentos de cobro por parte de los proveedores, amenazas de acciones legales o tras el inicio de la revisión por parte de la OCC (Oficina de Conducta del Congreso)”.

Una larga investigación

La investigación del comité, la cual duró más de tres años, concluyó que, si bien “no encontró pruebas” de que la representante de extrema izquierda había pagado intencionalmente menos por los bienes y servicios, responsabilizó a varios miembros de su equipo, incluyendo a su exjefa de campaña Rebecca Rodríguez. El informe detalló que Rodríguez llegó a preguntar a una publicista por qué la factura inicial del famoso vestido era de 1.300 dólares, explicando además que dicha cantidad se redujo luego a solo 300 dólares.

“El Comité determinó que no se justifica una sanción, siempre que la representante Ocasio-Cortez: (1) done los 250 dólares correspondientes al valor de la comida de Roberts durante la Met Gala al Instituto del Vestido, y (2) pague a Brother Vellies otros 2.733,28 dólares por el valor justo de mercado de los bienes que recibió en relación con su asistencia al evento de 2021”, concluyó el informe.

En respuesta, el jefe de gabinete de Ocasio-Cortez, Mike Casca, detalló en un comunicado: “La congresista agradece que el Comité haya reconocido que hizo esfuerzos para cumplir con las reglas de la Cámara y actuar conforme a sus responsabilidades éticas como miembro. Acepta la resolución y cumplirá con los pagos restantes, como lo ha hecho en cada etapa del proceso”.