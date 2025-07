Trump habría preguntado a Zelenski si podía alcanzar Moscú con los misiles estadounidenses de largo alcance

Publicado por Santiago Ospital 15 de julio, 2025

Durante una llamada el 4 de julio, Donald Trump habría instado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a que aumentara sus ataques dentro del territorio ruso. Incluso habría preguntado si los misiles de largo alcance fabricados en Estados Unidos servirían para golpear Moscú, según fuentes conocedoras de la conversación consultadas por el Financial Times.

"Volodímir, ¿puede golpear Moscú? . . . ¿puede golpear San Petersburgo también?", habría preguntado Trump. A lo que su interlocutor habría replicado: "Absolutamente. Podemos si nos da las armas".

Aunque ni el presidente ni ningún portavoz de la Administración han salido a confirmar o negar las informaciones, estas surgen en medio de un viraje de afinidades del republicano, en que se muestra cada vez más cerca de Zelenski y cada vez más lejos de Vladimir Putin.

Trump dio el último paso de este alejamiento con Putin este mismo lunes, amenazando con imponerle aranceles del 100% a los socios comerciales de Rusia si no pactaba una tregua en 50 días. "Espero que no tengamos que hacerlo", afirmó entonces, tras decir que estaba "decepcionado" con el mandatario ruso porque hace meses que creía haber logrado un acuerdo de paz. Pero la guerra no sólo continuó, sino que en los últimas semanas el Ejército ruso intensificó sus ataques.

En aquella ocasión, reunido en el Salón Oval con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Trump también celebro el nuevo acuerdo para enviar armas estadounidenses a Ucrania mediante países miembro de la Alianza. Estos comprarán el armamento a Estados Unidos, que luego será distribuido por la OTAN.

De momento, los misiles de los que habrían conversado los mandatarios no parecen formar parte del acuerdo.

Reacciones al último anuncio de Trump

El propio Putin se ha mantenido en silencio. Uno de sus aliados más cercanos, Dmitry Medvedev, expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, desdeñó públicamente el "ultimátum teatral" de Trump. "El mundo se estremeció, esperando las consecuencias. La beligerante Europa estaba decepcionada. A Rusia no le importó", escribió en X.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que el bloque acogía "con gran satisfacción" el anuncio de que Estados Unidos enviará más armas. La política estonia afirmó que Washington se había dado cuenta de que Putin "no quiere realmente la paz", y pidió seguir presionando a Rusia, tanto enviando armas como con los aranceles secundarios.

Muy distinta fue la reacción, dentro de Estados Unidos, de la congresista republicana y aliada cercana de Trump Marjorie Taylor Greene, quien aseguró que el envío de armas iba en contra de las promesas de campaña del presidente: