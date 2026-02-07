Menos judíos estadounidenses se identifican como sionistas, pero el apoyo a Israel sigue siendo fuerte, según una encuesta

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de febrero, 2026

Datos recién publicados de la encuesta nacional de la Federación Judía de Norteamérica sugieren que la disminución de la identificación con el término "sionista" entre los judíos estadounidenses no debe interpretarse como oposición a la existencia de Israel.

Los resultados proceden de la "Encuesta sobre la vida judía desde el 7 de octubre" de la JFNA, que se llevó a cabo del 5 al 25 de marzo de 2025 y se ha publicado por etapas. Los datos, publicados el 5 de febrero, se centran enlas actitudes hacia Israel, el sionismo y la identidad judía.

Aunque sólo el 37% de los encuestados dijo identificarse como sionista, el 88% afirmó que Israel tiene derecho a existir como Estado judío y democrático.

"Es fácil sacar conclusiones erróneas de los datos, así que seamos claros: la disminución de la identificación con la palabra 'sionismo' no significa que un gran número de judíos se esté volviendo en contra de la existencia de Israel", dijo a JNS Mimi Kravetz, directora de impacto y crecimiento de la JFNA. "Eso es cierto incluso entre los judíos más jóvenes".

Entre los encuestados de 18 a 34 años, el 76% dijo que Israel tiene derecho a existir, a pesar de los niveles comparativamente bajos de autoidentificación sionista dentro de esa cohorte.

La encuesta también sugiere que las percepciones del término "sionismo" más allá de su definición tradicional desempeñan un papel importante. Los encuestados que afirmaron no ser sionistas a menudo asociaban la palabra con ideas como el apoyo incondicional a las acciones del gobierno israelí, la ideología de la clase dirigente de Israel o reivindicaciones territoriales específicas, frente a su definición tradicional como apoyo a la autodeterminación judía en Israel.

Al mismo tiempo, la encuesta encontró que el apego emocional general a Israel sigue siendo alto, ya que el 71% de los encuestados judíos dijeron sentirse emocionalmente unidos a Israel, en comparación con el 58% en 2020. Además, el 60% dijo que Israel les hace sentirse orgullosos de ser judíos.

