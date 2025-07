Marjorie Taylor Greene ataca el plan de Trump para vender armas a Ucrania: "Estamos llevando a las nuevas generaciones a optar por líderes radicales"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 15 de julio, 2025

La congresista republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, criticó severamente el nuevo plan del presidente Donald Trump para acelerar el envío de armas a Ucrania mediante un sistema de ventas, al considerar que contradice una de las promesas centrales del movimiento MAGA: poner fin al involucramiento militar de Estados Unidos en el extranjero.

“Esto no se trata solo de Ucrania; se trata de todas las guerras extranjeras y de gran parte de la ayuda exterior”, dijo Greene en una entrevista con el New York Times, asegurando que Trump está traicionando el enfoque de America First que lo llevó a la victoria en el ciclo electoral de 2024. “Esto fue lo que prometimos en campaña. Esto fue lo que votó la gente. Creo que debemos mantenernos firmes”.

El plan de Trump, anunciado este lunes desde la Oficina Oval, estipula la venta de armamento estadounidense a países de la OTAN, que luego se encargarían de enviar ese material militar a Ucrania. El presidente aseguró ante la prensa que esta estrategia fue diseñada para que no tenga costo alguno para los contribuyentes estadounidenses.

Sin embargo, a la congresista Greene no le convenció en absoluto la idea, siendo una de las pocas republicanas, por no decir la única, que cuestionó el plan.

Según las declaraciones publicadas por el NYT, la congresista por Georgia dijo que los costos ocultos para los estadounidenses existen, aunque sean indirectos.

“Sin lugar a dudas, nuestros impuestos están siendo usados”, dijo, arguyendo que el envío de tropas para entrenar a las fuerzas ucranianas y la participación de Estados Unidos como principal financiador de la OTAN representan formas de involucramiento que significan un gasto gubernamental.

La republicana también insistió en la idea de que la base electoral de Trump sigue respaldando la no intervención y que cualquier alejamiento de esa premisa representa un riesgo electoral, a poco tiempo de las elecciones de medio término.

“Lo dije en cada mitin: ‘Ni un dólar más para Ucrania. Queremos paz’. Y la gente aplaudía más que nunca. ¿Y saben qué? Eso no ha cambiado”, afirmó.

Y la representante fue más allá, lanzando una dura advertencia: “Estamos abriendo la puerta para que las nuevas generaciones se vuelquen hacia líderes radicales”.