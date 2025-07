Publicado por Joaquín Núñez 10 de julio, 2025

Mahmoud Khalil presentó una demanda de 20 millones de dólares contra la Administración Trump. El activista pro-Palestina, quien pasó 104 días detenido luego de que las autoridades intentaran deportarlo por su participación en las protestas antisemitas en la Universidad de Columbia, inició acciones legales por daños y perjuicios. Según alegó, fue “falsamente encarcelado, procesado maliciosamente y difamado como antisemita”.

Según le dijo el activista a The Associated Press, no puede perdonar a la Casa Blanca por mantenerlo encarcelado mientras su esposa daba a luz: "No puedo describir el dolor de aquella noche. Es algo que nunca perdonaré".

En cuanto a la demanda por daños y perjuicios, menciona al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y al Departamento de Estado como coacusados. De ganar la demanda, Khalil aseguró que compartirá el dinero con otras personas "afectadas por el fallido intento de Trump de suprimir la libertad de expresión pro-palestina".

"Están abusando de su poder porque se creen intocables. A menos que sientan que hay algún tipo de rendición de cuentas, seguirán sin control", sentenció Khalil en diálogo con AP.