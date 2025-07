El exsecretario del Tesoro de la Administración Obama aseguró que Mamdani es un peligro para Nueva York

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de julio, 2025

El exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos Jack Lew, quien sirvió en la Administración del expresidente Barack Obama, criticó duramente este miércoles durante una entrevista en CNBC al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por varias de sus propuestas basadas en iniciativas socialistas. Entre las numerosas medidas controversiales prometidas por el político de extrema izquierda se incluyen el transporte en autobuses gratuito, el congelamiento de alquileres si se es elegido, e incluso el cuidado infantil gratuito. Si bien muchos economistas han comentado que implementar estas medidas representaría un enorme problema económico para la ciudad, Mamdani ha comentado que este tipo de propuestas serían financiadas por la clase alta de Nueva York, a quienes les subirían los impuestos.

“Las políticas que él ha planteado no son buenas para Nueva York. Está postulándose para alcalde de Nueva York, y me preocupa profundamente, habiendo pasado la mayor parte de mi vida en esta ciudad que llamo hogar. Veo una similitud entre las soluciones políticas de la izquierda y la derecha que — ya sabes — satisfacen un sentimiento populista, pero no siempre pasan por el filtro de si realmente funcionan. Yo no creo que funcionen, y creo que eso es un problema”, dijo Lew.

Toma y daca entre Mamdani y Trump

Además de varias figuras demócratas, lo cierto es que importantes políticos del Partido Republicano también han criticado a Mamdani, sobre quien han llegado a decir que, de ganar las elecciones generales para la alcaldía de Nueva York, podría llevar a la ciudad a su ruina. Uno de ellos fue el presidente estadounidense Donald Trump, quien escribió este miércoles en su cuenta de Truth Social que “Como Presidente de los Estados Unidos, no voy a permitir que este lunático comunista destruya Nueva York. Tengan la seguridad de que tengo todos los mecanismos y todas las cartas. ¡Voy a salvar la ciudad de Nueva York y la haré ‘caliente’ y ‘grandiosa’ de nuevo, tal como lo hice con la vieja y buena EE.UU.!”.

Las palabras del mandatario republicano vinieron luego de que Mamdani criticara a Trump el pasado domingo durante una entrevista en MSNBC, en la que aseguró que el presidente había traicionado a la clase trabajadora estadounidense. “Ya he tenido que empezar a acostumbrarme al hecho de que el presidente hablará sobre cómo me veo, cómo hablo, de dónde vengo, quién soy. Él quiere desviar la atención de aquello por lo que estoy luchando. Yo estoy luchando por la misma clase trabajadora por la que él hizo campaña para empoderar y a la que desde entonces ha traicionado”, comentó el político de extrema izquierda.