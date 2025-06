Luego de que Mamdani lo nombrara, el rapero 50 Cent se ofreció a pagarle al demócrata para que se vaya de NYC

Publicado por Joaquín Núñez 26 de junio, 2025

El rapero y actor Curtis James Jackson III, más conocido como 50 Cent, se metió de lleno en las elecciones para alcalde de la Ciudad de Nueva York. Apenas días después de las primarias demócratas, se mostró molesto con el triunfo del socialista Zohran Mamdani. En efecto, se ofreció a pagarle al candidato una suma de seis cifras para que abandone la Gran Manzana.

Los comentarios del artista llegaron después de que Mamdani participara en el programa "The Breakfast Club", presentado por Charlamagne the God. Allí, el asambleísta de 33 años explicó su visión económica e impositiva para NYC. En concreto, habló aumentar el impuesto de sociedades y aplicar impuestos adicionales sobre la renta al "1% más rico".

"Hablamos de empresas que ganan millones de dólares, no en ingresos, sino en beneficios. Y la segunda es gravar al 1% de los neoyorquinos que más ganan. Estamos hablando de personas que ganan un millón de dólares al año o más, gravándolas sólo con un aumento impositivo fijo del 2%", expresó el demócrata.

Mamdani incluso nombró al rapero, adelantando que no estaría muy feliz con sus propuestas. "Sé que si 50 Cent está escuchando, no va a estar contento con esto. No suele gustarle esta política fiscal, pero quiero que quede muy claro que se trata de 20.000 dólares al año", sumó.

Poco después, 50 Cent le respondió en su cuenta de Instagram, donde adjuntó el video de la entrevista con el siguiente texto: "¿De dónde salió? ¿De quién es amigo? No me parece este plan, no. Le daré 258.750 dólares y un boleto de ida en primera clase lejos de NY. También le diré a Trump lo que dijo".