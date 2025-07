RFK, Jr., modificará el programa de compensaciones por lesiones causadas por las vacunas contra el covid-19

Publicado por Alejandro Baños 2 de julio, 2025

El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy, Jr., aseguró que modificará el programa de compensaciones por lesiones causadas por las vacunas contra el covid-19 para aquellos pacientes que sufren algún tipo de enfermedad directamente relacionada con la administración de los medicamentos.

Durante una entrevista con Tucker Carlson, el expresentador de Fox News le preguntó si iba a cambiar algo para indemnizar a los afectados, a lo que RFK, Jr., respondió sin titubeos.

"¿Qué pasa con la gente afectada por la vacuna contra el covid-19? Son muchísimos. Conozco a muchos. Algunos murieron, otros quedaron discapacitados. A nadie parece importarle. Nunca se habla de ellos. No parece que esté recibiendo ayuda alguna. ¿Eso cambiará?", cuestionó Carlson.

"Sí, eso va a cambiar. Digo, como dije, el gran impedimento es la Ley de Vacunas de 1986, y es complicado cómo arreglamos esto para compensar a esas personas. Acabamos de traer a un tipo esta semana que va a revolucionar el programa de compensación por lesiones causadas por las vacunas", dijo RFK, Jr.

"Si hay dudas sobre si la lesión de alguien provino de la vacuna o no, se asumirá que así fue y se les compensará adecuadamente. Buscamos ampliar ese programa para que los lesionados por la vacuna del covid-19 puedan ser compensados. También estamos buscando ampliar el plazo de prescripción porque hay gente que no descubre problemas físicos o enfermedades hasta después de eso" agregó el secretario del HHS.

La Administración Biden ordenó censurar informaciones sobre las vacunas y el covid-19

El presentador también se interesó por lo que pensaba RFK, Jr. sobre si las vacunas contra el covid-19 mataron a más gente de las que salvaron. El secretario del HHS se mostró escéptico y no quiso dar una contestación subjetiva a tal pregunta. Eso sí, responsabilizó a la Administración Biden de no tener una respuesta clara por cómo actuaron durante la pandemia, ordenando ocultar y censurar informaciones que podrían haber esclarecido esta cuestión.

"Mi opinión sobre eso es irrelevante. Lo que vamos a intentar hacer es que esa ciencia esté disponible para que el público pueda ver esa ciencia. No me pronunciaría en un sentido o en otro. La verdad es que no lo sé. La razón por la que no lo sé es porque los estudios que hizo la agencia que ahora dirijo eran de mala calidad y no estaban diseñados para responder a esa pregunta. Ha habido mucho encubrimiento sobre esta pregunta, sobre las lesiones producidas por las vacunas. Mark Zuckerberg reconoció que la Administración Biden le ordenó que suprimiese cualquier información o teoría publicadas en sus plataformas. Yo fui uno de los censurados", afirmó RFK, Jr.

Con lo que sí fue claro el secretario del HHS fue con la efectividad de las vacunas, señalando que "muchos a los que se les administró una vacuna contrajeron el covid-19 más tarde". "La gente pensaba que vacunándose evitaba contraer el covid-19. Ahora saben que eso no era cierto", añadió.