El Funky, un reconocido rapero cubano pro-Trump, está cerca de ser deportado: "Para mí sería un suicidio"

Publicado por Joaquín Núñez 24 de mayo, 2025

Eliécer Márquez Duany, más conocido como El Funky, es un reconocido rapero cubano que participó en la canción "Patria y Vida". Recientemente fue noticia dado que se encuentra atravesando una delicada situación migratoria. Según reveló en una entrevista con el programa Destino Tolk, recibió una notificación oficial para abandonar los Estados Unidos en un plazo de 30 días. Caso contrario, sería deportado a su país, donde se espera que enfrente problemas con el régimen de Miguel Díaz- Canel.

Según confesó, Duany llegó a los Estados Unidos con una visa de seis meses gracias a una carta de invitación, permaneciendo en el país desde entonces para tratar de regularizar su situación. Apuntó directamente contra su anterior abogado, quien nunca intentó ingresar su caso como uno de asilo político. Soy un caso real de asilo político, pero nunca se me hizo un caso de asilo”, enfatizó en la citada entrevista.

"Tras la denegación de su solicitud de residencia en virtud de la CAA a principios de este mes -sin indicar el motivo-, contrató a un nuevo abogado de inmigración y ahora se apresura a presentar una solicitud de asilo", explicaron desde Politico sobre el caso.

A principios de mayo, las autoridades negaron su solicitud de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, la cual fue promulgada por el presidente Lyndon Johnson para darles un tratamiento especial a los ciudadanos cubanos que llegaban al país huyendo del régimen comunista de Fidel Castro.

"Me llega esta notificación donde tengo que abandonar el país en 30 días; si no, voy a ser deportado. Eso, por supuesto, me pone en máxima alerta”, expresó el cantante, reconociendo también el peligro que podría enfrentar en Cuba. “Eso para mí sería un suicidio. Es ponerme en las manos del enemigo”, añadió.

"Sé que va a haber un inmenso control... esperarían a que saque la cabeza para fabricarme un cargo o un delito”, continuó. El artista remarcó también que el régimen cubano le inventó un "delito falso en su país", complicando más su situación ante las autoridades estadounidenses.

Políticamente hablando, El Funky mostró su simpatía por Donald Trump durante las últimas elecciones presidenciales. "Si pudiera votar, habría votado por Trump. Es el presidente más fuerte en lo que respecta a Cuba”, declaró en el pasado.

Sin embargo, respondió lo siguiente al ser consultado sobre las medidas del actual presidente: "Probablemente haya demasiada gente aquí. Entiendo que intente deshacerse de quienes no deberían estar aquí. Pero Trump debería analizar cada caso individualmente".

"El Funky merece la plena protección de la ley de inmigración estadounidense"

La congresista María Elvira Salazar (R-FL) salió en defensa del cantante cubano, argumentando que debería poder seguir su vida en los Estados Unidos.

"El Funky es un refugiado político que merece la plena protección de la ley de inmigración estadounidense. Estamos trabajando con el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) para asegurarnos de que entienden el grave riesgo de tortura y persecución política al que se enfrenta si es devuelto a Cuba", le dijo a Politico Magazine.