El exdirector del FBI, James Comey, acusó a la Administración Trump de usar su polémica publicación como una “distracción”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de mayo, 2025

El exdirector del FBI, James Comey, acusó públicamente a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump este lunes de crear “distracción” en torno a la supuesta amenaza de asesinato que el exfuncionario publicó recientemente en su cuenta de Instagram. La publicación de Comey fue una fotografía de conchas marinas que formaban los números “8647” en la orilla de la playa, los cuales fueron interpretados por muchos como un llamado a la violencia contra el líder republicano. Durante una entrevista con MSNBC, Comey defendió la imagen publicada en su Instagram y comentó que lo único que lamentaba era la “distracción” creada por la Casa Blanca.

Tras ser preguntado sobre si no sentía ningún tipo de arrepentimiento, el exdirector del FBI le comentó a la periodista Nicolle Wallace: “Bueno, lamento la distracción y la controversia que causó. Pero, de nuevo, es difícil arrepentirse de algo que incluso en retrospectiva me parece completamente inocente, por las razones que mencionaste. Pero sí, no tuve una reacción instintiva. En la era Trump, me han investigado mucho, auditado mucho, así que no es mi primera vez en esto. De alguna manera extraña, él no puede superarlo, quizás porque he tenido una vida feliz y productiva desde que me fui. Pero esto solo ha sido una distracción en esa vida”.

Una idea “ingeniosa”

En otro momento de la entrevista, Comey señaló que tanto él como su esposa encontraron la formación de conchas en la playa y destacó que fue su esposa quien le explicó inicialmente que el numero “86” es un código que suele usarse en la industria de los restaurantes para eliminar drásticamente in ítem del menú. El ex director del FBI detalló que luego de escuchar esa explicación le tomó una foto a la formación de conchas al parecerle algo “ingenioso”, para luego publicarlo en su cuenta de Instagram.

“Estábamos parados frente a ellas y le dije: ‘Sabes, creo que es algún tipo de mensaje político’. Y ella me dijo: ´Sabes que 86, cuando yo era mesera’—ella trabajó mucho en restaurantes—‘significa eliminar algo del menú cuando se acaban los ingredientes’. Y yo le respondí: ‘Bueno, para mí, de niño, siempre significó irse de un lugar, dejar un sitio’. Le dije: ‘Eso es realmente ingenioso’. Y ella me dijo: ‘Deberías tomarle una foto’. Así que lo hice, la publiqué en mi cuenta de Instagram y no pensé más en ello hasta que supe, a través de ella, que la gente estaba diciendo que era algún tipo de llamado al asesinato, lo cual es una locura. Pero la borré”, explicó Comey durante la entrevista.