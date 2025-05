Tras su polémica publicación contra Trump, los republicanos de la Cámara presentan una resolución para que James Comey no pueda acceder a cargos federales

Apenas días después de la polémica publicación de James Comey contra Donald Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes introdujeron una resolución que busca dificultar el acceso del exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) a cargos públicos. En efecto, llama a las autoridades a tomar "medidas pertinentes para garantizar que el Sr. Comey nunca más pueda ejercer como empleado del Gobierno federal".

La resolución fue presentada por el congresista August Pfluger (R-TX), actual Comité de Estudios Republicano (RSC), en conjunto con Laurel Lee (R-FL). El texto de apenas tres páginas califica la publicación de Comey en las redes sociales como "perturbadora" y la condena por "incitación a la violencia contra el presidente Donald J. Trump".

A su vez, el escrito le pide al Departamento de Justicia (DOJ) que investigue el asunto a fondo y comparta los resultados, tanto con el Comité de Estudios como con el "público estadounidense".

Según la resolución, el Congreso debe "tomar todas las medidas disponibles para responsabilizar al director Comey, preservar el Estado de derecho y proteger nuestras instituciones legales de aquellos que buscan sembrar discordia y promover la violencia contra sus oponentes políticos”.

La publicación de Comey llevó incluso a que sea interrogado por el Servicio Secreto. De acuerdo con la información de Reuters, el encuentro duró aproximadamente una hora y fue solicitado formalmente por la agencia encargada de la protección presidencial.

La polémica detrás de la publicación de Comey

El pasado jueves 15 de mayo, Comey posteó una imagen en la que se veía una serie de conchas marinas en la playa, las cuales formaban la siguiente inscripción: "86 47". "Genial formación de conchas en mi paseo por la playa", añadió el exfuncionario de 64 en la publicación.



La polémica no tardó en llegar de la mano de Donald Trump Jr., quien hizo la siguiente lectura: "Sólo James Comey casualmente pidiendo que mi padre sea asesinado". Esta inferencia tiene que ver con los números que Comey fotografió, dado que el 86 se utiliza con frecuencia como indicativo para asesinar a alguien, en este caso al presidente número 47 de los Estados Unidos.



Charlie Kirk, el congresista Andy Biggs, la senadora Marsha Blackburn y muchos otros comentaron acerca de la publicación, que no tardó en volverse viral.

​

​Pocas horas después de su publicación inicial, el exdirector del FBI optó por eliminarlo y luego explicar sus motivos en otro posteo aparte.



"Antes publiqué una foto de unas conchas que he visto hoy en un paseo por la playa y que supuse que eran un mensaje político. No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que quité el post", respondió Comey en las redes sociales.