Renuncia la CEO de CBS News, Wendy McMahon: "La empresa y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir"

Publicado por Virginia Martínez 19 de mayo, 2025

La directora ejecutiva de CBS News, Wendy McMahon, anunció este lunes que abandona el cargo, citando diferencias con la cúpula de la empresa matriz, Paramount.

"Ha sido un privilegio y una alegría", escribió McMahon en un mensaje interno recogido por Deadline. "Los últimos meses han sido difíciles", reconoció quien también encabezaba otras emisoras (aglutinadas bajo el paraguas de CBS News and Stations) y la distribuidora CBS Media Ventures.

Aseguró, asimismo, que había "quedado claro que la empresa y yo no estamos de acuerdo en el camino a seguir". Aunque no entró en detalles, la directiva apoyó al productor Bill Owens cuando renunció de 60 Minutes diciendo que había perdido la libertad de actuar con independencia.

Su mandato atravesó varias turbulencias, como una demanda de Donald Trump contra la posproducción de una entrevista a la entonces candidata demócrata Kamala Harris, polémicas por su cobertura de la guerra en Gaza y caídas en el rating.

Altos directivos de Paramount habían dejado claro que querían dar un paso al costado, según fuentes anónimas consultadas por The New York Times. Otra, aunque en conversación con The New York Post, sostuvo que su salida significaba que "la mediación de la demanda de Trump debe avanzar rápidamente y un acuerdo será alcanzado".

La accionista mayoritaria de Paramount, Shari Redstone, se mostró a favor de llegar a un acuerdo. Además, se encuentra esperando la aprobación de la Administración para fusionar su compañía con Skydance. Según el Post, también había respaldado la remoción de McMahon.