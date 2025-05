Un grupo clave en el proyecto de censura del Gobierno se jactó de suprimir el mensaje de Trump y desfinanciar redacciones

Publicado por Just The News 19 de mayo, 2025

Una organización sin ánimo de lucro que recibió fondos federales para desarrollar estrategias de censura se jactaba en informes de progreso a la National Endowment for Democracy (NED) de que las primeras tácticas habían suprimido el alcance de los mensajes de Donald Trump y reducido la publicidad en 100 millones de dólares a los medios de noticias que consideraba difusores de "desinformación", según memos recientemente revelados.

El Global Disinformation Index (GDI) recibió subvenciones a través de su filial estadounidense, AN Foundation, de la NED, una agencia de Washington creada por el Congreso y financiada por los contribuyentes. Las subvenciones se pagaron para desarrollar estrategias sobre cómo luchar contra la desinformación percibida en países extranjeros.

Pero los informes trimestrales de progreso de GDI a menudo se jactaban explícitamente del impacto de los esfuerzos de censura en los objetivos y audiencias estadounidenses.

Por ejemplo, anunció a la NED que había creado un informe titulado Financiamiento de la intolerancia: un panorama de las estrategias de financiación en línea de los grupos de odio estadounidenses que se basaba en gran medida en investigaciones del de extrema izquierda Southern Poverty Law Center para advertir de que "el odio está aumentando en todo Estados Unidos, amenazando la seguridad y el bienestar de las comunidades minoritarias."

La desmonetización: Intentando llevar a la quiebra a los medios de comunicación

Del mismo modo, se jactó de sus tácticas recomendadas. En concreto, instó a los anunciantes a que asfixiaran con sus ingresos a los medios de noticias que el índice consideraba que difundían desinformación, lo que tuvo un enorme impacto inicial, escribió.

"Este periodo, nos hemos centrado en la evaluación del impacto de GDI; en concreto, en cómo podríamos medir la desmonetización conseguida mediante la adopción de nuestras calificaciones de riesgo por parte de las marcas y/o las plataformas de tecnología publicitaria", escribió GDI. La desmonetización se refiere a la práctica de presionar a los anunciantes y a los motores de búsqueda de juegos con el fin de reducir, o incluso eliminar, los ingresos de YouTube y otras plataformas de medios sociales en las que confían los editores.

En asociación con una "organización de análisis de tecnología publicitaria de confianza", GDI estimó que durante un período de 15 meses, de marzo de 2020 a septiembre de 2021, el número de ofertas enviadas a los aproximadamente 1.200 sitios incluidos en su "Lista de exclusión dinámica" se redujo a la mitad, lo que llevó a una pérdida estimada de 100 millones de dólares en ingresos colectivos, dice el memorando.

El propio índice identificó 10 medios de comunicación estadounidenses como superdifusores de desinformación, casi todos ellos voces conservadoras, como The New York Post, The Daily Wire, Newsmax, The Federalist y The Blaze, entre otros. Los memorandos mencionaban que, en conjunto, los medios identificados por el índice perdieron publicidad, pero no los identificaban por su nombre.

Michael Chamberlain, director de la organización de vigilancia sin ánimo de lucro Protect the Public's Trust (Proteger la confianza del público), que obtuvo los documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información, dijo que los memorandos demostraban que, si bien el esfuerzo de la NED se presentaba como dirigido a la propaganda en el extranjero, terminó centrándose rutinariamente en la supresión de la expresión estadounidense, en su mayoría de derecha o de naturaleza conservadora.

"El Complejo Industrial de la Censura estaba trabajando duro a principios de esta década, y estaban utilizando el dinero de los contribuyentes para hacerlo", dijo Chamberlain a Just the News en una entrevista. "En efecto, dieron financiación a GDI para que examinara la desinformación, la desinformación en países extranjeros, como países de África, Asia, América Latina-Nigeria, India, Malasia, y México que se mencionan específicamente en la solicitud de subvención".

Supresión selectiva de la expresión política

Tal vez su admisión más cruda se produjo cuando citó un artículo del New York Times sobre cómo el esfuerzo de la industria de la censura para cerrar la presencia de Trump en las redes sociales había socavado el alcance y la amplificación del ex y futuro presidente. GDI se jactaba en el informe de situación del "contexto más amplio" de su trabajo, que incluía una investigación sobre el alcance de Donald Trump en las redes sociales después de que la mayoría de las aplicaciones de redes sociales estadounidenses lo desplomaran tras el 6 de enero y su salida del cargo.

"Nuestra cobertura de prensa durante el trimestre incluyó un artículo de portada en The New York Times citando la investigación de GDI sobre la dramática caída del alcance de las declaraciones de Trump una vez que se eliminó el megáfono de los algoritmos de las redes sociales", promocionó el grupo.

Mike Benz, fundador de la Fundación para la Libertad en Línea y uno de los principales activistas contra la censura, dijo que los documentos eran impresionantes e inquietantes.

"Estoy absolutamente indignado por estas revelaciones, como deberían estarlo todos los estadounidenses y todos los ciudadanos del mundo al ver que el gobierno de EEUU, bajo la administración de Biden, financió activamente una campaña para presionar a los anunciantes para que desfinanciaran sitios de noticias independientes privados que competían con las narrativas de los medios de comunicación del Departamento de Estado de Biden", dijo Benz a Just the News.

"Todos los implicados en esto deberían ser despedidos y, francamente, la propia NED debe ser desfinanciada", añadió.

La fantasía orwelliana cobra vida

El acuerdo de subvención, al que anteriormente sólo se hacía referencia en parte en un informe anterior de House Committee on Small Business y reported on by The Washington Examiner, detalla una propuesta de proyecto de GDI "para profundizar en la comprensión de los desafíos a la integridad de la información en el espacio digital." Para ello, la organización con sede en el Reino Unido trazó planes para evaluar los medios de comunicación locales en cuatro países de África, Asia y América Latina y el Caribe con el fin de informar su trabajo en la "lucha contra la desinformación", muestra el acuerdo.

El plan consistía en reproducir los exitosos esfuerzos de GDI para cambiar las políticas de los medios de comunicación en Sudáfrica como parte de un programa piloto. "Anteriormente, GDI puso a prueba este enfoque en Sudáfrica, trabajando con su socio local para involucrar a las empresas de medios de comunicación y asociaciones de prensa en los resultados. Como resultado, algunas de las mayores empresas de medios de comunicación cambiaron sus políticas y la asociación nacional de prensa actualizó su código para alinearlo con medidas más estrictas de integridad operativa y editorial", dijo la organización a NED.

Los memorandos muestran que GDI planeaba medir el éxito de su investigación y compromiso con los anunciantes en función de si lograba una reducción de la publicidad en "sitios de desinformación de alto riesgo" con el fin de perturbar su "estructura de incentivos financieros", según muestran los memorandos.

La tecnología al servicio de la censura

GDI proporciona su lista dinámica de exclusión a plataformas tecnológicas, marcas y otros anunciantes, para animarles a detener la compra de anuncios en los sitios incluidos en el índice. Esa lista básicamente toxifica los sitios web de noticias y opciones no aprobados que no se hacen eco de las líneas del partido demócrata y del partido globalista internacional, mostrando un sesgo contra los sitios de noticias percibidos como conservadores.

Los diez sitios de noticias "más arriesgados" de GDI incluyen los destacados puntos de venta conservadores mencionados anteriormente. Al mismo tiempo, la tecnología de la organización favorece a cuatro "sitios de riesgo mínimo", entre los que se encuentran medios de tendencia liberal como National Public Radio, The Associated Press, The New York Times y ProPublica, según un informe archivado en el sitio web de GDI.

"Los sitios de riesgo mínimo evitaron los contenidos que se basaban en objetivos negativos y narrativas de inferioridad de grupos externos, y publicaron sistemáticamente información sobre la línea divisoria con sus contenidos, recibiendo puntuaciones de 90 o más en cada uno de estos indicadores", evaluó GDI.

En última instancia, la NED rompió sus vínculos con el GDI en febrero de 2023, alegando que las organizaciones sin ánimo de lucro se centraban en medios de comunicación estadounidenses. "Recientemente, nos dimos cuenta de que uno de nuestros beneficiarios, el Índice Global de Desinformación (GDI), estaba involucrado en una iniciativa, financiada por un donante diferente, que se centraba en medios de comunicación estadounidenses específicos", dijo la NED en febrero de 2023.

La NED también afirmó que la decisión se tomó para evitar la percepción de que la NED participa en actividades nacionales. Las actualizaciones trimestrales del GDI al grupo muestran algo más que una percepción: describen claramente el trabajo de la organización británica sin ánimo de lucro en Estados Unidos.

El Global Engagement Center vigiló el "pensamiento erróneo" y marcó la pauta a los demás

GDI también recibió financiación del Global Engagement Center, un componente del Departamento de Estado que ahora ha desaparecido, según informó anteriormente Just the News. Los críticos echaron humo ante la negación del gobierno de Biden de tener planes de censura.

El periodista de investigación Matt Taibbi ha informado ampliamente sobre el tema, exponiendo los esfuerzos del gobierno federal para obligar a las empresas de medios sociales a censurar el discurso contrario como uno de los principales impulsores de la atención, creando proyectos similares como el Disinformation Governance Board (DGB), una parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Reason Magazine señaló una serie de falsedades que la zar de la desinformación de Biden, Nina Jankowicz, pronunció en una comparecencia ante el Congreso, donde insistió en que la historia del portátil de Hunter Biden publicada por The New York Post era "desinformación vendida por Rusia". Ella personalmente expresó la opinión de que la explicación directa -Hunter Biden dejó su portátil en un taller de reparaciones- era un "cuento de hadas."

El Disinformation Governance Board fue disuelto en 2022, después de que Jankowicz publicara un video de ella misma cantando The Disinformation Song, al son de "Supercalifragilisticoespialidoso" de la película Mary Poppins.

