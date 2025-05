Trump pide públicamente por la liberación de la “prisionera política” Tina Peters

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de mayo, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump pidió públicamente, a través de su cuenta de Truth Social, la liberación de la ex secretaria del condado de Mesa, Tina Peters, quien fue declarada culpable de siete cargos por un jurado de residentes del mismo condado. “Tina es una prisionera política inocente que está siendo castigada de manera horrible e injusta con un castigo cruel e inusual”, escribió Trump, quien también le ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) “tomar todas las acciones necesarias para ayudar a asegurar la liberación de la ex secretaria del condado de Mesa, Tina Peters”, refiriéndose a ella como una rehén que está “retenida en una prisión de Colorado por los demócratas, por razones políticas”. Para cerrar el mensaje, Trump escribió: “¡LIBEREN A TINA PETERS, AHORA!”.

En el juicio, el cual tuvo lugar en agosto de 2024, el jurado también declaró culpable a Peters de cuatro delitos graves, luego de facilitar el acceso no autorizado a equipos de votación del condado que debía proteger, tras su intento de encontrar evidencias de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Si bien se han realizado diferentes investigaciones sobre este hecho, hasta los momentos no se ha podido demostrar que las máquinas estuvieran involucradas en cualquier clase de manipulación electoral para desfavorecer a Trump o favorecer al entonces candidato demócrata Joe Biden.

Arremetida contra Weiser

Peters, quien está cumpliendo una condena de nueve años en el Centro Correccional La Vista, ha alegado en reiteradas ocasiones que no cometió ninguna clase de delito ni acto ilegal al permitir que una persona no autorizada usara la identidad de otra para acceder a los equipos electorales de su oficina y asistir a una actualización de software confidencial. “El fiscal general izquierdista radical de Colorado, Phil Weiser, ignora a los inmigrantes ilegales que cometen crímenes violentos como violaciones y asesinatos en su estado y, en cambio, encarceló a Tina Peters, una madre Gold Star de 69 años que trabajó para exponer y documentar el fraude electoral demócrata. Tina es una prisionera política inocente que está siendo castigada de manera horrible e injusta con un castigo cruel e inusual”, detalló Trump en su publicación en Truth Social.

En marzo, la oficina de Weiser publicó un comunicado en el que explicó que la intervención del DOJ en el caso de Peters no solo no tenía ninguna base legítima, sino que también se trataba de un “intento grotesco de politizar el estado de derecho”. De igual forma, la oficina detalló que “Los Estados Unidos no citan ni un solo hecho que respalde sus acusaciones infundadas de que existen preocupaciones razonables sobre el juicio o la sentencia de la Sra. Peters, o de que la acusación tuvo motivaciones políticas”.