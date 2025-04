Alex Thompson, de 'Axios', señaló a la prensa por no informar debidamente del declive de Joe Biden

Publicado por Alejandro Baños 27 de abril, 2025

El periodista de Axios Alex Thompson criticó a los medios de comunicación por no cubrir debidamente el deterioro físico del expresidente Joe Biden durante su mandato, al mismo tiempo que señaló tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano por su capacidad para "encubrir" historias como esta.

"Decir la verdad también significa decir la verdad sobre nosotros mismos. Nosotros, incluido yo mismo, nos perdimos gran parte de esta historia. El declive del presidente Biden y su encubrimiento por la gente que le rodea es un recordatorio de que toda Casa Blanca, independientemente del partido, es capaz de engañar", dijo Thompson a sus compañeros durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Thompson, quien recibió el galardón el Premio Aldo Beckman por su labor como corresponsal en la Casa Blanca, añadió que el hecho de que no se informara como correspondía sobre la salud de Biden hizo que la confianza en los medios de comunicación se desplomase.

"Algunas personas confían menos en nosotros por ello. Tenemos parte de responsabilidad en que la fe en los medios de comunicación esté tan baja. Digo esto porque reconocer los errores genera confianza, y estar a la defensiva sobre ellos la erosiona aún más. Deberíamos haberlo hecho mejor", sentenció.

La prensa: "No somos el enemigo del Estado"

Mientras tanto, durante la Cena de Corresponsales, el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Eugene Daniels, defendió a los medios de comunicación por las críticas recibidas desde gran parte de la sociedad y por la Administración Trump, con la que brinda un ligero conflicto.

"No somos el enemigo del Estado. Nuestra responsabilidad no es alinearnos con ningún partido ni con ningún género, sino servir a la gente de este país con integridad y dedicación. Nos importa mucho la exactitud y nos tomamos en serio la gran responsabilidad de ser depositarios de la confianza del público. Lo que no somos es la oposición", señaló Daniels.

El presidente Donald Trump, sobre quien ya se reportó que no acudiría al evento, se encontraba en Roma (Italia) para estar presente en el funeral del papa Francisco mientras se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.