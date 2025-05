Trump menciona a Vance y a Rubio como posibles sucesores para liderar MAGA

Publicado por Agustina Blanco 4 de mayo, 2025

El presidente Donald Trump abordó el futuro del movimiento “Make America Great Again” (MAGA) en una entrevista emitida el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC News, señalando al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio como posibles sucesores para liderar el Partido Republicano y su base política en las elecciones presidenciales de 2028.

Sin embargo, Trump evitó comprometerse con un respaldo definitivo, destacando que es demasiado pronto para nombrar a un heredero claro y que el partido cuenta con numerosos líderes destacados.

Vance y Rubio en el radar de Trump



Durante la entrevista con Kristen Welker, Trump elogió a ambos políticos, describiendo a Vance como un “tipo fantástico y brillante” que está haciendo un “trabajo fantástico” como vicepresidente.

Sobre Rubio, destacó que es “genial” y subrayó su reciente ascenso al rol de asesor interino de Seguridad Nacional tras la salida de Mike Waltz el jueves. “Hay muchos que son geniales. También veo una gran unidad”, afirmó Trump, sugiriendo que el Partido Republicano cuenta con un “tremendo grupo de personas” capaz de sostener el movimiento MAGA sin su liderazgo directo.

Cuando Welker preguntó si Vance encabezaba su lista de posibles sucesores, Trump respondió con cautela: “Podría serlo, pero no quiero involucrarme en eso”. Añadió que, dado que Vance es el vicepresidente, “si es excepcional, supongo que tendría una ventaja”. Sin embargo, también señaló que otros líderes republicanos podrían ocupar “puestos increíblemente altos” y que “alguien podría desafiar” a Vance, dejando abierta la posibilidad de una contienda competitiva en las primarias republicanas de 2028.

El futuro del movimiento MAGA



Trump expresó confianza en la supervivencia del movimiento MAGA más allá de su presidencia, enfatizando que su fuerza radica en la calidad de sus líderes. “Podría nombrar de 10 a 20 personas”, dijo, aunque solo mencionó específicamente a Vance y Rubio.

El presidente también abordó su relación con Vance, reiterando comentarios previos en los que lo calificó de “muy capaz”, aunque había evitado nombrarlo como su sucesor natural.

Rubio: un perfil en ascenso



La mención de Marco Rubio como posible sucesor coincide con el creciente protagonismo del exsenador de Florida en la segunda Administración Trump. Su nombramiento como asesor interino de Seguridad Nacional, además de su rol como secretario de Estado, lo posiciona como una figura clave en la implementación de la agenda de política exterior de Trump.

Sobre un tercer mandato



La entrevista también abordó especulaciones sobre un posible tercer mandato de Trump, una idea que ha generado controversia debido a la Enmienda 22 de la Constitución, que limita a dos los mandatos presidenciales.

Trump desestimó estas especulaciones, afirmando que “mucha gente quiere que lo haga”, pero que, “que yo sepa”, no es posible.

“No sé si es constitucional que no te permitan hacerlo o algo así”, dijo, añadiendo que no está considerando esa opción y que su objetivo es “tener cuatro años excelentes y cederle el poder a alguien, idealmente un gran republicano, para que lo lleve adelante”.

A pesar de su rechazo, Trump señaló que algunos partidarios le han propuesto “formas” de buscar un tercer mandato, aunque no las está contemplando.