Publicado por Santiago Ospital 4 de mayo, 2025

Desde los afamados helicópteros Black Hawk hasta destructores con experiencia antiterrorista en Medio Oriente, las Fuerzas Armadas (FFAA) desplegaron un número inédito de tropas en la frontera sur. ¿Su misión? "Proteger la integridad territorial de Estados Unidos". Tierra, mar y aire.

Así lo mandó Donald Trump hace meses en sus primeras horas como presidente, y por tanto también como jefe de las FFAA, cuando, entre otras 25 órdenes ejecutivas, rubricó una para "clarificar" el papel de los cuerpos militares: el control de las fronteras se convirtió en una "prioridad" militar, actividades criminales como la inmigración ilegal y el tráfico de drogas pasaron a considerarse "formas de invasión".

Soldados arriban la frontera sur en eneroArmy Spc. Parris Kersey.

La orden marcó un "cambio en las prioridades de seguridad nacional", según el mayor Wes Shinego, oficial de prensa del Ejército. El inicio de una "campaña multifrente", que incluye medidas ejecutivas, cooperación internacional y botas en el terreno.

El primer despliegue tardó un día y medio. Unas 1.500 tropas en activo se unieron a los 2.500 reservistas ya en la zona. Cifra que representó un aumento respecto al 2024, pero que no desentona con los registros históricos. Según datos del Center for Strategic and International Studies (CSIS), en 2023 también había 1.500 tropas en activo y 2.500 guardias nacionales. En 2020, 2.500 de cada una.

A inicios de marzo el número de militares en la frontera escaló a unos 9.000. Dígito que, según los mismos datos, representa un máximo desde la década de 1990, cuando, asegura Mark Cancian, analista del CSIS, "la frontera se empezó a considerar un problema".

Además de señalar que el anterior pico de tropas desplegadas en el sur lo había marcado George W. Bush, Cancian relativizó aquel dato para VOZ: el nivel actual de tropas sigue siendo "relativamente modesto" en comparación a otros, como en Corea o Europa. Mientras que en el primero hay más de 28.000 uniformados estadounidenses, en el segundo superan los 80.000.

Tropas a las que se sumaron 10.000 militares dispuestos por México en su lado de la frontera como parte de un acuerdo de colaboración.

Helicópteros, rodados y destructores

"Más ligero que un tanque, más robusto que el soldado de a pie", el mayor Shinego asegura que el vehículo acorazado Stryker es "ideal para el vasto terreno de la frontera". Compuesto por una plataforma blindada y ocho ruedas, puede mantener velocidades de 60 millas por hora (96 kilómetros por hora).

Datos aproximados, los definitivos varían modelo a modeloVOZ.

Un equipo de combate de brigada Stryker fue enviado a la frontera en marzo. Por aquel entonces también se enviaron helicópteros UH-60 Black Hawks, "para el mando y la evacuación médica", y CH-47 Chinooks, "para transporte pesado".

Diseñados originalmente tanto para transporte como para asalto, los Black Hawk se limitarán a la primera tarea, centrándose en misiones de comando y emergencias médicas.

Un Black Hawk en Fort HuachucaU.S. Army/Spc. Anjelica Asejo.

Un CH-47 Chinook en ArizonaU.S. Army/Pfc. Joshua Fish.

Inspección post-vuelo de un ChinookU.S. Army/Pfc. Joshua Fish.

En marzo también se anunció el envío de dos destructores: el USS Spruance (DDG 111) y el USS Gravely (DDG 107). Ambos con la misión de "restablecer la integridad territorial en la frontera sur de EEUU", aunque el primero en la costa oeste y el segundo en el Golfo de América.

Antes de zarpar hacia las aguas fronterizas, las dos embarcaciones de misiles guiados clase Arleigh Burke tuvieron por misión asegurar el tránsito comercial amenazado por los rebeldes hutíes, una banda terrorista que comenzó a dispara misiles contra barcos comerciales en apoyo a Hamás.

Tanto el USS Spruance como el USS Gravely llevarán a bordo, además de a su tripulación, a un destacamento de la Guardia Costera, cuerpo que tiene entre sus prerrogativas la intercepción de la inmigración ilegal. Estos últimos se ocupan de detener a los inmigrantes ilegales, mientras los militares se limitan a tareas de apoyo.

Cargos bélicos y expertos vienen remarcando una y otra vez este último punto: los camuflados encargados de velar la frontera se dedican a tareas que facilitan la labor de las agencias fronterizas, pero no entran en contacto directo con los inmigrantes. Sobre todo, no pueden arrestarlos. Hace semanas, aquello dejó de ser cierto.

Los carteles como organizaciones terroristas

organizaciones terroristas a bandas criminales como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de Sinaloa.

Como parte de su estrategia de seguridad fronteriza, la Casa Blanca designó comoa bandas criminales como el, lay el

Los militares, ¿pueden arrestar inmigrantes ilegales?

Las tropas vienen desempeñando hace décadas labores de soporte que permiten a los agentes de la Patrulla Fronteriza enfocarse en sus funciones migratorias. Por ejemplo, tareas de monitoreo o desplazamiento de recursos (desde agua y comida hasta personal). U otras como la la construcción o reparación de barreras físicas:

Un marine sujeta concertina a lo largo del muro cerca de San Ysidro, CaliforniaMarine Corps Lance Cpl. Caleb Goodwin.

El Departamento de Defensa (DOD), con Pete Hegseth en el timón, ha venido ampliando las competencias del Ejército. Ordenó, por ejemplo, que las tropas (hasta entonces estáticas) comenzaran a patrullar la frontera, a pie o a bordo de los Stryker.

Directiva que no sólo permite "cubrir una zona más amplia", sino que también "introduce un elemento de impredecibilidad para quienes consideran entrar ilegalmente al país", aseguraron desde el Departamento de Defensa. "Saber que los soldados están en movimiento dificulta la planificación de movimientos o cruces".

Los soldados también recibieron, semanas más tarde, permiso presidencial para tomar el control de terrenos federales en la frontera.

Un Stryker en Nuevo MéxicoSgt. Crist Joseph/DOD.

Hace semanas, Hegseth volvió a ampliar sus funciones: los militares ahora podrán detener indocumentados, aunque sólo en una franja delimitada de la frontera. Unos más de 109.000 acres de terreno cedidos por el Departamento de Interior al de Defensa durante tres años, cerca de la frontera.

La zona comprende más de 109.651 acres de terreno federal cedidos durante tres años por el Departamento de Interior al de Defensa. El DOD volvió el área parte de la instalación militar Fort Huachuca. Quien ingrese, por tanto, está entrando en una base militar. Los soldados pueden detenerlo.

"Esto es propiedad del Departamento de Defensa", dijo Hegseth durante una visita a la zona, bautizada New Mexico National Defense Area (Área de Defensa Nacional de Nuevo México o NMNDA) "Usted será detenido. Será interceptado por las tropas de EEUU y la patrulla fronteriza trabajando juntos".

Aunque dentro del área pueden detener y registrar a inmigrantes ilegales, fuera estas tareas le siguen estando prohibidas por ley. Mas incluso dentro de la NMNDA solo pueden retener a los detenidos hasta poder derivarlos a la CBP.

Los analistas suelen coincidir en que la Administración seguirá expandiendo las labores de las FFAA dependiendo de la tendencia de la inmigración ilegal. Si aumenta, aumentarán las tropas y sus funciones; si baja, bajarán las tropas y sus funciones. Los indicadores de los primeros meses apuntan hacia el segundo escenario: