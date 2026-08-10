Se necesitaba un hombre valiente. En cambio, los judíos estadounidenses tienen a Schumer

10 de agosto, 2026

Los miembros de la comunidad judía, así como los demócratas y republicanos de todos los orígenes que tengan un sentido de la moral, han esperado demasiado del senador Charles Schumer (D-N.Y.).

Las personas decentes que se oponen a la normalización del odio hacia los judíos quizá esperaran que el líder de la minoría del Senado hubiera movido cielo y tierra para impedir que el Dr. Abdul El-Sayed ganara la nominación de su partido para el Senado de EEUU en Míchigan. Y una vez que El-Sayed ganó por un estrecho margen esas primarias esta semana, los observadores políticos con principios podrían haber esperado que Schumer se hubiera negado a respaldar a un hombre cuya campaña se centró en un intento de estigmatizar y expulsar a los judíos estadounidenses de la esfera pública en las elecciones generales.

Una victoria para el antisemitismo

Una cosa es sumar a otro populista de izquierdas aliado a la facción socialista demócrata que busca revivir ideologías destructivas del pasado. Pero también lo es el acceso a un cargo de influencia de otro político más que se ha empapado de las ideas izquierdistas tóxicas del presente, como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento, todo ello con el fin de exacerbar las divisiones raciales. Varios de ellos ya representan a los demócratas en la Cámara de Representantes de EE. UU.. Una vez que se acepta oficialmente que los extremistas progresistas que conforman "The Squad" en ese órgano legislativo son colegas legítimos, la aparición de una versión similar en el Senado no supone gran novedad.

Pero El-Sayed es más que un simple izquierdista.

En un momento en el que se está produciendo un auge sin precedentes del antisemitismo en todo el mundo y en Estados Unidos, la idea de simplemente restar importancia a la posibilidad de que alguien racionalice el terrorismo contra los judíos y trate de demonizar al Estado de Israel y a su pueblo (que constituye la mitad de la población judía mundial) debería resultar inaceptable para cualquier persona decente. Para ser una persona con creencias islamistas propias, El-Sayed tiene el descaro de intentar redefinir el judaísmo con el fin de eliminar un elemento clave de la fe y de la identidad judía: el amor y la devoción por la tierra de Israel, así como la obligación de apoyar a sus ciudadanos judíos. Eso por sí solo sería motivo suficiente para oponerse a él.

En cuanto a Schumer, eso nunca iba a suceder.

Hay dos razones para ello. Una es simplemente una cuestión de la estructura política del país. Schumer, para bien o para mal, es el líder de la minoría del Senado. Las responsabilidades que conlleva ese cargo le impiden mantenerse al margen de la batalla por el escaño vacante de Michigan que los demócratas necesitan desesperadamente para recuperar el control del Senado.

La otra razón es personal. Habría sido totalmente impropio de un hombre cuya vida adulta se ha dedicado exclusivamente a la política partidista, en lugar de a la defensa de principios o al buen gobierno, que de repente desarrollara una conciencia y dijera que no quiere tener nada que ver con El-Sayed.

Una vida de partidismo

Al fin y al cabo, la política es la vida de Schumer. Literalmente, nunca ha tenido ningún otro trabajo, ya que ganó un escaño en la Asamblea Estatal de Nueva York justo después de graduarse en la Facultad de Derecho de Harvard en 1974. En 1980 fue elegido para la Cámara de Representantes, donde ejerció durante 18 años antes de conseguir un escaño en el Senado. Pasó sus primeros 18 años en el Senado (1999-2017) trabajando con ahínco para ascender a la cima del grupo parlamentario de su partido en el Senado y, durante la última década, defendiendo con ahínco esa posición. Y sabe que tendrá que librar una batalla para conservarla el próximo enero, independientemente de si los demócratas obtienen o no la mayoría.

A lo largo de sus 52 años en la política electiva, ha empleado todas las artimañas y habilidades partidistas imaginables —por no hablar de todos los trucos sucios del manual— para salir adelante. Por ello, le resultaba sencillamente imposible afirmar que el antisemitismo manifiesto de El-Sayed fuera un paso demasiado lejos y que se opondría a su elección. No importaba que el aspirante político de 41 años hubiera hecho declaraciones para defender la seguridad de los judíos, tan falsas como las que proclama otro islamista, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani.

Hacerlo no solo le habría impedido conservar su puesto de liderazgo cuando el 120.º Congreso se reúna el año que viene y se organice. El giro hacia la izquierda entre los demócratas del Congreso es dolorosamente obvio para alguien tan decidido como Schumer a obtener todas las ventajas posibles en el Capitolio, en lugar de perseguir objetivos ideológicos. De hecho, es muy posible que el grupo parlamentario demócrata del Senado —cuyos miembros votaron 40 a 7 en abril de este año para bloquear la venta de armas a Israel— lo hubiera destituido antes de lo previsto si se hubiera opuesto abiertamente a El-Sayed.

El senador Chris Van Hollen (demócrata por Maryland), otro implacable enemigo de Israel, ya está dejando entrever su intención de destituir a Schumer como líder. Y los activistas progresistas y socialistas demócratas de Nueva York, que eligieron a Mamdani hace nueve meses, ya están impacientes por destituirlo cuando termine su mandato en 2028. La líder del "Squad" y compañera neoyorquina, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez es una posible rival, si no se presenta a las elecciones presidenciales ese año.

Una vez que se comprenden estos hechos, su decisión resulta fácil de entender.

Lo mismo ocurre con la senadora junior por Nueva York, la senadora Kirsten Gillibrand. Ella es la presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC). Y su trabajo consiste en conseguir que salgan elegidos los demócratas.

Es cierto que Schumer se opuso en privado a El-Sayed durante las primarias. Pero, temiendo la ira de la base de su partido —por no hablar de colegas del Senado como los senadores Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y Chris Murphy (demócrata por Connecticut), quienes le advirtieron que se mantuviera al margen de la carrera—, limitó sus esfuerzos a conversaciones privadas con donantes.

Al igual que su oposición "privada" al desastroso acuerdo nuclear con Irán del expresidente Barack Obama en 2015, Schumer no se arriesgó ni siquiera en un asunto de vida o muerte. Puede que se haya pasado toda su carrera presumiendo ante el público judío de que era el shomer, o "guardián", del Estado de Israel en el Congreso.

Pero eso nunca fue cierto —o, al menos, no cuando hubiera requerido algo de valentía o la disposición a pagar un precio político por defender la seguridad judía en Oriente Medio o en Estados Unidos. En 2024, Schumer volvió a hacerlo con un discurso en el que atacaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para dar cobertura a los líderes de su partido, el expresidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, por su retroceso respecto a una postura de apoyo a un Estado judío que lucha por su supervivencia.

Gillibrand y Schumer consideran que su tarea consiste en preocuparse por elegir a personas que puedan ganar las elecciones y ayudarles a alcanzar el poder, no en juzgar su carácter moral. Por eso estaban dispuestos a respaldar a Graham Platner —el ostricultor de Maine con tatuajes nazis y crítico acérrimo de Israel— después de que ganara las primarias de Maine a principios de este año, hasta que las acusaciones de conducta sexual inapropiada acabaron finalmente con su candidatura al Senado.

Como dijo Schumer en una entrevista con Punchbowl News esta semana al explicar su decisión sobre El-Sayed: "La cuestión no soy yo. Se trata de ganar".

Una mayoría demócrata y la capacidad de frustrar, si no de destituir, al presidente Donald Trump es lo único que importa a los demócratas. Y esa es la agenda que seguirá Schumer.

¿Un nuevo "Perfiles de valor"?

Nadie espera que Schumer escriba un nuevo capítulo del John F. Kennedy "Perfiles de valor", sobre senadores valientes que pagaron un alto precio político por votar según les dictaba su conciencia, en lugar de su partido. Pero este no es un momento cualquiera en la política estadounidense.

En ningún otro momento de la historia de Estados Unidos el antisemitismo ha sido un factor tan determinante en el discurso público.

Desde los ataques terroristas de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el volumen de odio hacia los judíos en el mundo académico, los medios de comunicación, la cultura, las artes, la política y las conversaciones en línea estadounidenses ha crecido hasta alcanzar un nivel sin precedentes en la memoria viva. La demonización de Israel y del pueblo judío por parte de ideologías izquierdistas tóxicas que los tildaban falsamente de opresores "blancos" no solo condujo a todas esas manifestaciones en los campus y en las calles de las ciudades, donde las turbas pedían abiertamente el genocidio judío ("Del río al mar") y al terrorismo contra los judíos en todas partes ("Globalicemos la intifada"), sino que creó una atmósfera en la que las calumnias sangrientas contra las víctimas judías de un genocidio premeditado se han convertido en acusaciones falsas de que ellos mismos están llevando a cabo un genocidio contra los palestinos.

Tales mentiras se han normalizado en periódicos como The New York Times y en los debates políticos. Los liberales demócratas que se negaron a doblegarse ante el nuevo odio hacia los judíos han sido expulsados de sus escaños en la Cámara de Representantes. Y ahora, los judíos tienen motivos fundados para temer que la incitación contra ellos por parte de personas en el poder como Mamdani los esté poniendo en peligro inminente de sufrir violencia física.

En un momento así, la continuidad de la política y los negocios tal y como se conocían, del tipo que Schumer ha puesto en práctica durante medio siglo en sus esfuerzos sórdidos y codiciosos por conseguir beneficios políticos es simplemente insuficiente para el reto del momento.

El "shomer" que no fue

Quizá Schumer nunca pensó que se le exigiría comportarse de una manera acorde con su discurso electoral judío sobre ser un shomer. La historia de su propia vida ejemplificaba la clásica historia de éxito de los judíos estadounidenses del siglo XX, en la que un miembro de la comunidad alcanzaba grandes alturas sin tener que renunciar a su identidad judía. Si hubiera abandonado la política hace una década, cuando por fin logró su ambición de convertirse en líder de los demócratas en el Senado, habría podido eludir esa acusación. Pero el destino de este hombre de 75 años fue permanecer el tiempo suficiente como para ocupar un puesto de gran influencia justo cuando sus hermanos judíos se encontraban en peligro.

Ya hemos visto lo poco interesado que ha estado en defender la seguridad de los judíos. Esto quedó ampliamente demostrado cuando los estadounidenses se enteraron en 2024 de que había aconsejado al Consejo de Administración de la Universidad de Columbia que "solo los republicanos" estaban preocupados por la tolerancia y el fomento del antisemitismo en su campus de Morningside Heights tras el 7 de octubre. Puede que se atreviera a escribir un libro sobre el antisemitismo que se publicó en 2025 como parte de sus continuos esfuerzos por hacerse pasar por un defensor de los judíos. Pero para cuando salió a la luz, las revelaciones sobre sus comunicaciones con Columbia, así como el ambiente de odio hacia los judíos que se gestaba en su propio partido, le obligaron a cancelar la gira de presentación de su libro.

Como era de esperar, esa humillación no lo desanimó. De hecho, Schumer bien podría imaginar que puede seguir indefinidamente como uno de los hombres más poderosos del país sin tener que rendir cuentas por carecer tanto de principios como de vergüenza.

Una prueba moral

Sin embargo, la candidatura de El-Sayed no es solo otra vergüenza para el judío liberal más destacado del país. Junto con todos los demás elementos de la actual oleada de vil intolerancia que está cambiando el panorama de la política estadounidense de formas que apenas estamos empezando a comprender, se trata del tipo de prueba moral que se presenta una vez cada generación o dos.

Es un momento en el que los legisladores de toda la vida deben dar un paso al frente y responder a los retos de la historia. Y sabemos que la mayoría de los demócratas, incluidos casi todos los que aspiran a la candidatura presidencial de su partido en 2028, se están alineando con los antisemitas como El-Sayed —o se mantienen en silencio.

Los republicanos lo han hecho mejor, pero si permiten que alguien como el vicepresidente JD Vance suceda a Trump, entonces ellos también fracasarán.

Sea justo o injusto, a las figuras públicas no se las juzga tanto por la suma de su obra a lo largo de la vida como por cómo responden a esos momentos concretos de la historia, ya sea el debate sobre la esclavitud y la Guerra Civil en el siglo XIX o el auge de los totalitarismos en el siglo XX. No sabemos qué sucederá en los próximos años, pero cada vez resulta más evidente que el crecimiento explosivo del antisemitismo marcará, de una forma u otra, otro capítulo crucial de la historia. Es probable que muchas personas salgan de esta lucha con su reputación destruida o reforzada.

En un momento así, es una lástima que, en lugar de una persona con valor y carácter, los judíos estadounidenses se vean obligados a tener como representante a alguien como el incompetente Schumer.

© JNS