Presidente Trump, tenga cuidado con las motivaciones de sus "amigos" regionales

10 de agosto, 2026

El presidente Donald J. Trump en la Operación Epic Fury, proporcionó el único —y verdaderamente audaz— enfrentamiento con el régimen iraní por parte de ningún presidente estadounidense. Ningún líder anterior se atrevió a actuar con tanta determinación, ni siquiera a tomar medidas de ningún tipo. De hecho, muchos incluso ayudaron a financiar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán

Durante décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses se conformaron con congelaciones temporales que permitieron a Irán construir su maquinaria bélica. Trump, en cambio, ordenó una acción militar decisiva que dañó significativamente las capacidades militares de Irán: la marina, la infraestructura de misiles balísticos, las defensas aéreas y el programa nuclear. Este logro es indiscutible y debería ser el punto de partida de cualquier debate serio.

Sin embargo, países que se presentan como amigos de Estados Unidos —o incluso como amigos de Trump—, como Turquía, Qatar, y Pakistán, han intervenido en repetidas ocasiones precisamente en los momentos en que el régimen iraní se encontraba bajo máxima presión y se han erigido en supuestos mediadores.

Más recientemente, después de que Trump advirtiera de que Irán se enfrentaría a lo que describió como el mayor ataque militar desde la Segunda Guerra Mundial, funcionarios de las capitales de la región le instaron una vez más a hacer una pausa y buscar, en su lugar, conversaciones y acuerdos. Es una pauta recurrente: justo cuando las capacidades militares de Irán están siendo aplastadas, intervienen voces externas para abortar el proceso.

El régimen iraní, que corea "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel", ha asesinado a cientos de estadounidenses y judíos. No corea "Muerte a Qatar", "Muerte a Turquía" ni "Muerte a Pakistán", ni ataca sistemáticamente a sus ciudadanos como lo hace con los estadounidenses y los judíos. Sin embargo, la República Islámica de Irán y sus aliados han estado atacando la infraestructura civil de sus vecinos. Quizá para estos países, un "acuerdo", incluso uno malo, suene como si pudiera liberarlos de las amenazas iraníes sin ningún coste. Sus cálculos en materia de seguridad deben de ser muy diferentes a los nuestros: ¿por qué no simplemente cruzarse de brazos y dejar que Estados Unidos e Israel hagan todo el trabajo pesado?

El problema, por supuesto, como Estados Unidos ha comprobado una y otra vez —al igual que el balón de Charlie Brown—, es que cualquier acuerdo firmado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) solo pospondría sus amenazas a las infraestructuras de petróleo y gas de los países vecinos.

Una segunda preocupación, más estratégica, es si Turquía, Qatar y Pakistán están interesados simplemente en ganarse el favor de Trump para que les permita esperar a que termine su mandato. Una vez que él haya dejado el cargo sin contratiempos, podrán reanudar su expansión del islam, inspirada en los Hermanos Musulmanes, desde ubicaciones más ventajosas, como justo en la frontera de Israel con la Franja de Gaza.

No son pocos los gobiernos de la región que cuentan con un largo historial de apoyo a las redes islamistas. Las generosas promesas de dinero, las declaraciones públicas de amistad y los compromisos privados de una eventual participación en marcos de paz más amplios, como los Acuerdos de Abraham, podrían servir como garantías temporales mientras el tiempo se agota.

Curiosamente, Irán ha atacado o amenazado a los Estados del Golfo. Sin embargo, estos mismos Estados sonríen, mantienen contactos amistosos y diplomáticos, acogen a funcionarios iraníes y facilitan las negociaciones. ¿Por qué unos países que sufren ataques directos mantienen un diálogo distendido e invitan a los líderes del agresor? La respuesta racional sería romper relaciones, exigir responsabilidades o unir esfuerzos para neutralizar la amenaza. Quizá sea importante, al menos, preguntarse si existen acuerdos tácitos a puerta cerrada —garantías de consideración futura si se logra diluir o retrasar la actual presión estadounidense—.

A primera vista, los países que se niegan a adoptar una postura clara contra un régimen que proyecta implacablemente su poder en el extranjero y ejecuta a su propio pueblo a escala industrial no están actuando como socios genuinos de los intereses estadounidenses, ni siquiera de los suyos propios.

Trump ha dejado claro que busca una paz genuina en Oriente Medio y una mayor participación en los marcos que normalizan las relaciones con Israel. Las promesas de sumarse a esos marcos son bienvenidas —si son reales. Sin embargo, la avalancha de condiciones "venenosas" planteadas indica que no lo son. Parecen servir principalmente como artilugios para posponer una resolución decisiva de la amenaza iraní. Los medios de comunicación regionales y las culturas políticas de algunos de estos países siguen albergando fuertes corrientes antiamericanas y antiisraelíes.

Los Estados de la región llevan siglos practicando una diplomacia sofisticada, alianzas en varios niveles y ambigüedad estratégica. Las sonrisas superficiales y los compromisos públicos han coexistido a menudo con diferentes cálculos realizados a puerta cerrada. Estados Unidos exige, con razón, que la política se base únicamente en los intereses estadounidenses, y no en las preferencias de mediadores cuya percepción de la amenaza y cuyos objetivos a largo plazo bien podrían divergir de los de Washington.

La ideología central del régimen iraní —al igual que la de los Hermanos Musulmanes, seguida por otros en la región— incluye la destrucción tanto de Estados Unidos como de Israel. Ninguna versión de esta ideología es compatible con la seguridad estadounidense.

El claro interés nacional de Estados Unidos es la renuncia total del régimen iraní a su capacidad de amenazar a cualquiera: a sus vecinos, a Israel, a Estados Unidos y a su propio pueblo. Cualquier país que se resista a este resultado está, por definición, dando prioridad a otras agendas. Entre ellas podrían figurar la lucha por la influencia regional, orientaciones islamistas o antiisraelíes, o el deseo de preservar alguna forma debilitada del régimen iraní hasta que cambien las circunstancias políticas en Washington. Estados Unidos no debería querer que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) siga gobernando Irán, del mismo modo que no habría querido que el Partido Nazi siguiera gobernando Alemania.

Estados Unidos debe, ante todo, negarse a dejarse arrastrar a los interminables juegos de "rope-a-dope" de la región. La primera y primordial misión sigue siendo la que Trump inició en un principio: la rendición incondicional, como ocurrió con Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Solo entonces se podrá empezar a hablar de reconstrucción, no antes. "America First" significa precisamente eso.

Los estadounidenses quieren un ganador, no un acuerdo falso que se romperá de nuevo antes del desayuno.

© JNS.