Israel y el Líbano firman un acuerdo marco, negociado por EEUU, para restablecer la soberanía libanesa en el sur del país

(De izquierda a derecha) El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter; JD Vance; el presidente Donald Trump; Marco Rubio; la embajadora del Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad, y el embajador de EEUU en el Líbano, Michel Issa (Archivo) AFP

Publicado por Mike Wagenheim - JNS (Jewish News Syndicate) 27 de junio, 2026

Israel, el Líbano y Estados Unidos firmaron el viernes un acuerdo marco y un anexo de seguridad destinados a expulsar del sur del Líbano al grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, y a sentar las bases para una cooperación política más amplia entre los países vecinos.

«Es el principio del principio. Queda mucho trabajo por delante», declaró el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras la ceremonia de firma.

En una declaración posterior, calificó de «decisión audaz» el hecho de que Israel y el Líbano se hayan unido.

El acuerdo se produjo tras cinco rondas de conversaciones en Washington, incluida una cuarta jornada de negociaciones inesperada esta semana, después de que las discusiones se estancaran el jueves por la redacción final del texto.

Rubio calificó el acuerdo marco como un primer paso importante hacia futuras negociaciones entre Israel y el Líbano.

Arremetió contra Hezbolá calificándolo de «el representante más peligroso de Irán», responsable de arrastrar al Líbano a la guerra y de planear atentados contra estadounidenses. Afirmó que también apoya «redes de tráfico de drogas que alimentan la violencia en nuestro hemisferio y fuera de Estados Unidos y amenazan directamente a los ciudadanos estadounidenses» en todo el mundo.

«El primer paso a veces es el más difícil, pero es importante», declaró Rubio durante la firma del acuerdo. «Esperemos que tengamos muchas más conversaciones de este tipo y logremos avances reales y tangibles, para que los ciudadanos de ambos países puedan tener esperanza en el futuro, un futuro de paz, un futuro de prosperidad, un futuro de coexistencia mutua».

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el acuerdo de «gran logro» para el Estado judío.

«Mantenemos la zona de seguridad original fuera del alcance de los misiles antitanque», declaró Netanyahu. «No permitimos que Hezbolá entre allí, ni tampoco la población. Se mantiene tal cual, y lo más importante es que Israel afirma: “Nuestra seguridad es lo primero”».

Según el acuerdo, Hezbolá se retiraría, o sería expulsado, de las zonas piloto designadas, que posteriormente pasarían simultáneamente del control militar israelí a las Fuerzas Armadas Libanesas.

El proceso por fases continuaría hasta que el Líbano asuma la responsabilidad del sur, aunque las autoridades israelíes han señalado que se mantendrá una zona de seguridad ampliada a lo largo de la frontera.

El acuerdo comienza con dos zonas piloto recomendadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, según funcionarios israelíes.

Una de ellas se encuentra al sur del estratégico río Litani, fuera de la zona de seguridad recientemente establecida conocida como la «Línea Amarilla», mientras que la otra está al norte del Litani, con una pequeña parte que se adentra en la zona de seguridad ampliada.

Rubio también anunció la puesta en marcha de un Grupo de Coordinación Militar para el Líbano trilateral, junto con 100 millones de dólares en contribuciones de ayuda humanitaria para apoyar al Líbano, en colaboración con las Naciones Unidas. Asimismo, señaló que se destinarían 30 millones de dólares en reembolsos a las Fuerzas Armadas Libanesas para ayudarles en su misión.

Nama Hamadeh, embajadora del Líbano en Estados Unidos, se hizo eco de las palabras de Netanyahu.

«El marco trilateral que hemos firmado hoy es el primer paso en el camino hacia el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, garantizando un cese permanente y definitivo de las hostilidades», afirmó.

Hamadeh añadió que esto permitirá «que nuestro pueblo regrese a su tierra» y que «todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad».

Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, elogió a Hamadeh. «Usted y su equipo son un ejemplo de patriotismo para su país», afirmó. «Usted lucha como una leona».

Leiter se refirió a sus impactantes declaraciones al inicio de las conversaciones de esta semana, en las que advirtió de los peligros del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán y de la posible puerta que este abría a Teherán para descarrilar la paz entre Israel y el Líbano.

«Con mucho esfuerzo, hemos vuelto a encarrilar el tren y lo hemos encaminado en la dirección correcta», afirmó Leiter. «¿El destino final? La paz entre nuestros dos países. Una paz verdadera, en la que ambos países vivan en seguridad, y en la que se respete, honre y proteja la soberanía de Israel y del Líbano».

En respuesta a una pregunta de JNS, Leiter declaró a los periodistas tras el anuncio que aquellos comentarios de principios de semana iban dirigidos a Washington «para dejar muy claro —y así lo hicieron durante el transcurso de estas conversaciones— que Irán quedará al margen de la ecuación del Líbano que hemos logrado mediante este acuerdo marco».

«Creo que es un logro tremendo», declaró a JNS.

Durante la ceremonia, Leiter atribuyó a «la resiliencia del pueblo de Israel, y especialmente de los residentes de nuestra Galilea septentrional», que han sido blanco constante de los ataques de Hezbolá, junto con el valor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el haber hecho posible el acuerdo.

Declaró a los periodistas que las negociaciones de esta semana habían sido «intensas» y «difíciles», pero que el acuerdo firmado el viernes «permitirá alcanzar un acuerdo de paz completo entre nuestros dos países».

Israel está en guerra con Hezbolá, no con el Líbano, reiteró.

«El acuerdo facilita la presencia continuada de Israel en una zona de seguridad hasta que el ejército libanés sea lo suficientemente fuerte y cuente con el apoyo necesario de Estados Unidos para asumir la plena responsabilidad sobre la soberanía libanesa», afirmó Leiter. «Se tratará de un avance por etapas y basado en los resultados, en la medida en que el ejército libanés actúe en el desmantelamiento y desarme de Hezbolá».

«Seguiremos adelante con zonas piloto adicionales y con la determinación definitiva de una frontera reconocida internacionalmente, segura y consensuada», afirmó Leiter.

Añadió que la soberanía del Líbano «no se ejercerá plenamente mientras Hezbolá siga ocupando su país».

«Se trata de ocupantes hostiles del Líbano», afirmó. «Tienen que marcharse».

Israel no se retirará por completo hasta que «hayamos neutralizado totalmente el Líbano frente al terrorismo» y «no antes de eso», según Leiter.

Mientras tanto, no se fijará ningún plazo para completar la tarea, «porque hay otros factores que son influencias malignas que podrían provocar un retraso», señaló.

«Depende realmente del ejército libanés», señaló. «Depende del apoyo que el ejército libanés reciba de Estados Unidos, y creemos que va a ser sólido».

«Se mantendrá la libertad de acción militar de las FDI en toda la zona de seguridad para eliminar amenazas de cualquier tipo», afirmó un alto funcionario diplomático israelí.

Las recientes declaraciones de funcionarios libaneses infundieron confianza a Leiter, según afirmó el enviado, en que se avecinan «medidas de fomento de la confianza», incluidos cambios en la redacción de las leyes que tipifican como delito el reconocimiento de Israel y el contacto con israelíes.

«Queremos subirnos al coche en Tel Aviv y dar un paseo hasta Beirut», dijo Leiter. «Queremos que Beirut venga y dé un paseo hasta Tel Aviv. Ese es nuestro objetivo».

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