La nueva irrelevancia de los hechos objetivos y el pensamiento racional

28 de junio, 2026

Dos de mis profesores en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres en 1981 fueron PJ Vatikiotis y el Dr. Abbas Kelidar. Se encontraban entre las mentes más brillantes del mundo académico en lo que respecta a Oriente Medio. Muchos consideran a Vatikiotis uno de los pensadores y escritores más importantes e influyentes sobre el islam y los árabes. Nadie le hacía sombra en lo que se refería a Egipto.

Sin embargo, mis interacciones más importantes y enriquecedoras fueron con mis compañeros de clase del Reino Unido, Irak, Irán, Kuwait, Libia e Israel.

Con la excepción de algunos de los estudiantes británicos, los israelíes y una mujer de Irán cuya familia había huido justo antes de la caída del Sha, me marginaron por completo. Estos jóvenes del Oriente Medio árabe y persa de los años 80 daban por hecho que yo era un espía. La única duda era si trabajaba para la CIA o para el Mossad. De hecho, me dijeron que esa era la razón por la que no querían relacionarse conmigo. ¿Qué otra razón posible podría explicar la presencia de un judío estadounidense en la SOAS?

Sin embargo, había otra razón: temían que sus compañeros de estudios los delataran.

Era un secreto a voces que los gobiernos iraquí e iraní designaban a estudiantes de esos países para que actuaran como "vigilantes" y espiaran a sus compañeros de clase. Las relaciones inapropiadas o las declaraciones públicas podían acarrear que un estudiante fuera llamado a volver a Bagdad o Teherán.

Relacionarse con un judío estadounidense simplemente no quedaba bien en el expediente académico.

La presión para autocensurar el discurso y la conducta no se limitaba a los estudiantes.

El Dr. Kelidar era opositor de Sadam Husein. Cuando le pregunté por qué no se pronunciaba más abiertamente, me respondió que tenía un padre en Bagdad y que le preocupaba que le ocurriera un "accidente" a su padre si alzaba la voz.

Mi mayor revelación, sin embargo, se produjo al comienzo del curso académico, cuando un estudiante iraquí y otro iraní se enfrentaron por la presidencia del consejo estudiantil, en pleno apogeo de la guerra entre Irán e Irak.

Decir que se despreciaban mutuamente no hace justicia a su odio. No se ponían de acuerdo ni en el tiempo que hacía, ni en la hora del día, ni siquiera en el color de sus camisetas. Sin embargo, había una cosa en la que sí coincidían: Israel era responsable de haber iniciado la guerra entre sus países, así como de su elevado número de víctimas mortales.

Coincidían en que el Mossad había proporcionado a Sadam información falsa sobre el ejército iraní, mal equipado y sin preparación. También coincidían en que esa información había convencido a Husein para que atacara Irán. Del mismo modo, ambos afirmaron que los servicios de inteligencia israelíes habían facilitado a los iraníes información engañosa sobre la estrategia bélica de Irak.

Lo que quedaba sin explicar era por qué cualquiera de los dos gobiernos haría caso a lo que dijera Israel. Ambos consideraban a Israel un enemigo y ambos buscaban la destrucción de Israel.

Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, para estas personas, los hechos objetivos y el pensamiento racional carecían de importancia. Parecían movidos únicamente por el odio ciego que constituía el núcleo de sus respectivos dogmas religiosos y políticos. Parecían creer sin cuestionar nada de lo que se les decía —por muy extraño e indignante que fuera— porque querían creerlo.

En resumen, mis compañeros de clase y las culturas de las que procedían creían sinceramente que los israelíes y los judíos de todo el mundo eran malvados, calculadores y manipuladores, por muy ilógicas y alejadas de la realidad que fueran las acusaciones.

Pensé para mis adentros en lo extraordinario que era vivir en un país donde se fomentaba el libre intercambio de ideas y donde los hechos, la razón y la lógica eran herramientas de persuasión muy valoradas.

Hoy en día, lamentablemente, el discurso político estadounidense se parece más a las elecciones presidenciales del cuerpo estudiantil de la SOAS de 1980 que a los debates Lincoln-Douglass.

Hace poco, en una pequeña cena, mi mujer y yo estábamos cenando con otra pareja cuando la conversación derivó hacia Oriente Medio. Todos lamentamos la falta de apoyo a Israel entre las personas de entre 18 y 35 años y coincidimos en que se debía, en gran parte, al fracaso de nuestras escuelas a la hora de enseñar historia.

En ese momento, una mujer de la mesa de al lado, que al parecer había estado escuchando nuestra conversación, empezó a gritar: "No habléis de religión ni de política. Esto es una democracia, no hablen de religión ni de política". Por supuesto, no se percató en absoluto de la ilógica inherente a su afirmación. Al parecer, creía que, dado que esto es una democracia, tenía libertad para decirnos de qué podíamos hablar en un espacio público. Nuestra libertad de expresión se acabó cuando ella no estuvo de acuerdo con nosotros.

Nos acusó de formar parte de las FDI, de bombardear hospitales, de asesinar a niños y de adiestrar a perros para que copularan con prisioneros. A continuación, intervino diciendo: "¿Qué tal una solución de dos Estados?".

Mientras intentábamos razonar con ella, se encargó de decirnos que era "una mujer culta". Imagínate si no lo fuera.

Al igual que mis antiguos compañeros de clase iraquíes e iraníes, creía en sus calumnias porque quería creerlas. Parecía dispuesta a aceptar estas afirmaciones con fe ciega.

Este tipo de discurso, por desgracia, es lo que hoy en día se hace pasar por debate político. Los hechos objetivos, el pensamiento racional y el respeto mutuo parecen ser vestigios del pasado.

No debería sorprendernos que el actual Partido Demócrata acoja a antisemitas y retórica antiisraelí entre sus candidatos de costa a costa. Esos candidatos están trabajando duro por todo el país para ganarse los votos de gente como la señora de la mesa de al lado. Quizá ella no sea más que una versión más mayor de quienes llevan keffiyeh y llevan protestando en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Quizá el comportamiento de esta mujer explique por qué demócratas de todo el país acuden en masa a Maine para apoyar a un comunista declarado con tatuajes nazis, comunista declarado, que maltrata a las mujeres, resta importancia a las violaciones, envía fotos sexuales de sí mismo a mujeres que no son su esposa, se jacta de masturbarse en baños portátiles y defiende tópicos antisemitas como si recitara el alfabeto. Los hechos objetivos parecen no significar nada para estos votantes.

Lo único que importa es la ira.

Parece que no hay nada que este candidato al Senado de EEUU, Graham Platner, pueda hacer para que su partido rechace su candidatura.

Esta ceguera voluntaria ante los hechos objetivos y el pensamiento lógico explica por qué el candidato demócrata al Senado Abdul As-Sayed lidere las encuestas de las primarias en Míchigan. Ha ordenado explícitamente a su equipo que no comente la muerte del ayatolá Jamenei ni critique al difunto clérigo por miedo a ofender a los votantes de Míchigan. Defiende la retórica antisemita del streamer e influencer de extrema izquierda, Hasan Piker. Él "se debate" sobre si el Estado judío de Israel tiene derecho a existir.

Los hechos objetivos parecen no significar nada; los tópicos carentes de fundamento parecen ser ahora el "opio del pueblo".

Los supuestos "moderados", como el congresista Seth Moulton de Massachusetts, no aceptarán dinero del AIPAC (también conocido como "el lobby judío"), porque este apoya demasiado a Israel.

Los hechos objetivos, el pensamiento racional y la presunción de inocencia parecen ser lujos que algunos estadounidenses y sus representantes electos han decidido que no pueden permitirse. No hay ningún candidato demasiado extremo o alejado de la realidad al que no respalden, siempre y cuando odie al presidente Donald Trump, a Israel y a los judíos. Entre estos estadounidenses, con pocas excepciones notables, esos odios por sí solos hacen que estos candidatos merezcan su apoyo.

Hay líderes de ambos partidos principales que parecen rechazar los hechos objetivos y el pensamiento racional. En cambio, abrazan la ira, el odio y, al parecer, cualquier narrativa, por muy falsa que sea. Esa es, evidentemente, su estrategia para recuperar ambas cámaras del Congreso y, finalmente, la Casa Blanca.

El ala de extrema derecha del Partido Republicano es el reflejo del odio irracional del ala de extrema izquierda del Partido Demócrata.

Es como escuchar a mis antiguos compañeros de clase iraquíes e iraníes.

Eric Levine, un abogado de Nueva York, representa tanto a demandantes como a demandados. Sus clientes van desde particulares hasta empresas de la lista Fortune 100. Anteriormente trabajó en la Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro del Departamento del Tesoro de EEUU, donde se encargó de procesar casos de fraude en entidades de ahorro y préstamo. Posteriormente, el Sr. Levine trabajó en el bufete internacional Proskauer Rose, antes de fundar su propio bufete en la ciudad de Nueva York, Eiseman Levine. Ha aparecido en numerosas ocasiones en FOX Business News, FOX News y CNN. El Sr. Levine es también copresentador del programa de radio de los domingos por la mañana de la WABC, "Let the Record Show", donde analiza cuestiones de seguridad a nivel local, estatal, federal y nacional. Ha intervenido en la radio de la BBC y ha sido citado en el New York Times, el Washington Post, Le Monde y otras publicaciones internacionales en relación con sus opiniones sobre el panorama político estadounidense.

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