Qatar: la Administración Trump "devuelve la grandeza a los Estados que patrocinan el terrorismo"

20 de junio, 2026

Mires donde mires, los líderes occidentales están aplicando políticas que invitan al suicidio civilizacional al armar a los enemigos de Occidente que desearían su desaparición. Lamentablemente, el último lugar en el que uno esperaría encontrar tales políticas es la Administración Trump. Esta afirma que quiere «devolver la grandeza a Estados Unidos». Ahora ha estado incentivando a países —como Catar, Turquía y Pakistán— que quieren «hacer que los Estados que patrocinan el terrorismo vuelvan a ser grandes».

"Qatar", según Udi Levy, un exalto cargo de la agencia de espionaje israelí Mossad que se ocupó de la guerra económica contra organizaciones terroristas, «ocupa el primer puesto en la financiación del terrorismo a nivel mundial... Incluso más que Irán».

Se reveló la semana pasada que Catar lleva años financiando instituciones educativas estadounidenses con donaciones que ascienden a más de 400 000 millones de dólares. Esas eran solo las donaciones de las que existían recibos.

El presidente de EEUU, Donald J. Trump, está supuestamente está reforzando el ejército de Catar y otorgándole inmunidad frente a cualquier posible ataque futuro, suministrándole capacidades de última generación para la lucha contra drones, incluido el sistema FS-LIDS de Raytheon, del que Catar será «el primer cliente internacional», según se jactó recientemente la administración Trump. Qatar también está adquiriendo el sistema de aeronaves pilotadas a distancia MQ-9B SkyGuardian («la aeronave pilotada a distancia multimisión más avanzada del mundo»).

Qatar ya cuenta con una flota de aviones de combate F-15 y helicópteros de ataque AH-64 Apache. Eso sin contar los sistemas de armas que Qatar ha adquirido a los europeos y a la China comunista.

Desde 2014, cuando lo único que Catar podía presumir era de una fuerza aérea defensiva insignificante, el emirato ha sido capaz de conseguir, según MEMRI, «una de las flotas aéreas más poderosas de Oriente Medio».

Qatar también alberga el cuartel general avanzado del Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) en la base aérea de Al-Udeid, además de contar con la reciente promesa de la administración Trump de defender el emirato si es atacado.

El rápido aumento del poderío militar de Qatar es un reflejo directo de los avances que este Estado islamista, patrocinador del terrorismo y propagador del mismo, ha logrado en su gradual compra de un mundo occidental codicioso y adulador.

El presidente Barack H. Obama comenzó prometiendo aviones de combate a Qatar. Él aprobó la venta de F-15 al final de su mandato en 2016. Sin embargo, fue la primera administración Trump la que finalmente firmó y cerró el acuerdo sobre los aviones de combate en 2017, irónicamente después de que el propio Trump hubiera declarado que «la nación de Catar, lamentablemente, ha sido históricamente un financiador del terrorismo a un nivel muy alto».

Es significativo que este anuncio se produjera en un momento en que Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin habían cortado relaciones diplomáticas con Catar, cerrado sus fronteras y su espacio aéreo a Catar e impuesto un bloqueo económico que duró más de tres años, para contrarrestar «el apoyo de Catar a diversos grupos terroristas y sectarios destinados a desestabilizar la región, entre ellos los Hermanos Musulmanes, Al Qaeda, Daesh y grupos apoyados por Irán»,según Arabia Saudí.

Armar a Catar es una idea terrible: lo más probable es que Catar siga apoye a la mayoría de las mismas fuerzas terroristas. ¿Qué impedirá que Catar suministre a los grupos terroristas precisamente la tecnología militar a la que Estados Unidos le está dando acceso?

Dar poder a Catar es irresponsable, no solo para la región, sino también para EE. UU. y el mundo en general.

No es ningún secreto que Catar no es amigo de Israel. Catar ha sido calificado como «una máquina de propaganda genocida contra Israel». Una vez que Trump deje el cargo, ¿será Catar una de las nuevas plataformas de lanzamiento desde las que se intentará eliminar al Estado judío?

Estados Unidos y Catar, durante la visita de Trump en mayo, acordaron que este Estado islamista patrocinador del terrorismo sería invertiría hasta 38 000 millones de dólares «en posibles inversiones, incluido el apoyo al reparto de cargas en la base aérea de Al Udeid y futuras capacidades de defensa relacionadas con la defensa aérea y la seguridad marítima».

La empresa china Huawei es suministrando la red de telecomunicaciones de Catar, profundizando su compromiso con la IA en Catar y construyendo «ciudades inteligentes" para vigilar a todo el mundo.

La administración Trump, sin embargo, evidentemente no tiene ningún problema en operar en Catar, por muy hostil que sea hacia todo Occidente y, presumiblemente, esté plagado de dispositivos de espionaje chinos. Durante la primera administración Trump, EEUU advirtió a Israel de que «la cooperación en materia de seguridad con EEUU podría verse reducida», debido a un acuerdo firmado con el Grupo Portuario Internacional de Shanghái (China) para operar una nueva terminal en el puerto de Haifa, donde a menudo atracan buques de la Armada de EEUU ¿Cómo es que EEUU no tiene las mismas preocupaciones con Catar?

Robert Williams reside en Estados Unidos.

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