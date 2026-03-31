La resistencia anti-Trump, ¿es también anti-Israel?

31 de marzo, 2026

No hacía falta odiar a Israel para estar entre los millones de estadounidenses que acudieron a las concentraciones No Kings celebradas en unas 3.300 localidades de Estados Unidos el pasado fin de semana. Muchos izquierdistas de todos los credos simpatizan con la resistencia a Donald Trump pero no son antisionistas. Muchos de ellos no están interesados en difundir los libelos de sangre sobre el "genocidio" y el "apartheid" que han sido el sello distintivo de las manifestaciones a favor de Hamás en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses a raíz de los ataques terroristas dirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

De hecho, los principales temas abordados en esta última manifestación del sábado fueron la oposición a la guerra de Irán y a los esfuerzos de la Administración por hacer cumplir las leyes de inmigración. Ésas son posiciones que una persona puede adoptar sin dedicarse también a difamar al Estado judío o a regurgitar doctrinas de la izquierda interseccional que tratan a Israel como un caso de racismo y opresión blanca de gente de color.

Un descenso al antisemitismo



Pero como demostró la presencia de banderas palestinas y otras insignias del movimiento antiisraelí en algunos de los mítines, la distinción entre anti-Trump y anti-Israel no siempre es fácil de mantener. De hecho, una pregunta clave que hay que hacerse sobre este repunte del activismo contra el republicano es si los actos de No Kings pueden evitar el descenso al extremismo contra el Estado judío que marcó a otros movimientos que jugaron el mismo papel en la oposición durante su primera Administración.

La Marcha de las Mujeres, que congregó a más personas en un fin de semana de protesta contra Trump en enero de 2017 que las que asistieron a su toma de posesión, se presentó inicialmente al público como una mera defensa de los derechos de las mujeres. Pronto se hizo evidente que su motivación no era simplemente un esfuerzo partidista para resistir al nuevo Gobierno en lugar de actuar como una oposición leal. Sus organizadores estaban directamente implicados en antisemitismo: trataron sistemáticamente de excluir a las mujeres judías y se vincularon inextricablemente a la agitación antiisraelí.

El movimiento Black Lives Matter fue otro elemento clave de la resistencia a Trump 1.0. Comenzó en 2014 como parte de un esfuerzo para promover el mito de que la policía blanca estaba atacando y matando deliberadamente a un gran número de afroamericanos. Ya entonces se insinuaba la falsedad de que la policía adquiría esas habilidades entrenándose con las Fuerzas de Defensa de Israel, en sí mismo un libelo de sangre contra los judíos. BLM alcanzó su punto álgido en el verano de 2020, tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en Minneapolis. Un análisis más concienzudo descubre que también estaba directamente vinculado al odio a los judíos, así como a la hostilidad hacia Israel, el sionismo y los judíos.

Los demócratas y los opositores a Trump pueden argumentar que el dominio de esos grupos por los antisemitas no comprometió necesariamente el esfuerzo por oponerse al presidente y no debería perjudicar a la última iteración de la resistencia. Y, en teoría, tienen razón. La oposición a Israel no tiene por qué formar parte de su movimiento. No todos sus adherentes están especialmente interesados en demonizar al Estado judío o en generalizar las narrativas antisemitas, los tropos y los libelos de sangre que se han convertido en habituales en la izquierda política desde el 7 de Octubre.

El giro a la izquierda



Aun así, en todo caso, el activismo anti-Israel está mucho más profundamente arraigado en el movimiento anti-Trump de hoy que entre 2017 y 2020.

Eso es en gran parte una función de la forma en que la oposición a Trump se ha desplazado aún más a la izquierda. Los políticos de izquierda se volvieron claramente menos entusiastas en su apoyo a Israel en el último cuarto de siglo de lo que habían sido en generaciones pasadas. El punto de inflexión fue la presidencia de Barack Obama. El presidente se enzarzó constantemente en disputas con el Estado judío y a menudo se mostró hostil a su Gobierno. Y lo que es igual de importante, asumió el apaciguamiento de Irán en forma de su acuerdo nuclear de 2015 como el logro más destacado de su Administración en materia de política exterior. Cuando el apoyo a su idea de un acercamiento a Irán y la degradación de la alianza con el Estado judío y Arabia Saudí se convirtió en una prueba decisiva de apoyo a su persona, marcó un momento seminal en la relación entre los demócratas e Israel.

Al igual que la hostilidad a Rusia y el apoyo a Ucrania, que estaban ligados al primer intento de destituir a Trump, ser blandos con un régimen iraní que es el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo y lleva en guerra con Estados Unidos desde 1979 se ha convertido en una segunda naturaleza para los demócratas.

Desde entonces, el dominio de los izquierdistas en la educación y la cultura popular, que son la columna vertebral del activismo liberal y de izquierdas, ha hecho que Israel sea aún más impopular en estos sectores. Eso se aceleró después del 7 de Octubre, ya que las narrativas sobre Israel como un Estado de "apartheid" que comete un "genocidio" contra los árabes palestinos en Gaza se han vuelto omnipresentes en la izquierda y han sido generalizadas por los medios de comunicación masivos que sirven de sección de animación para los oponentes políticos de Trump.

El hecho de que parte del ímpetu de la última concentración No Kings fuera la oposición a una guerra que Estados Unidos está librando codo con codo con Israel contra el régimen islamista de Irán coloca a los restantes partidarios izquierdistas de Israel en una posición aún más precaria y aislada. La guerra para impedir que Teherán consiga un arma nuclear para chantajear a Occidente y destruir al Estado judío es rechazada casi universalmente, por los demócratas y los obsesionados con detener a Trump, como una guerra de elección innecesaria. Dadas las circunstancias, la hostilidad hacia el socio del presidente en este conflicto totalmente necesario es cada vez mayor, y eso sin tener en cuenta la disposición de muchos, tanto en la izquierda como en la derecha, a creer que Trump fue arrastrado o incluso chantajeado para lanzar la guerra por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En este contexto, el hecho de que los demócratas estén retomando las teorías conspirativas sobre el caso de Jeffrey Epstein, previamente lanzadas por la extrema derecha para demonizar a Trump, también sigue siendo un factor importante. Los carteles sobre Epstein eran omnipresentes en los mítines de No Kings. Es un salto fácil de la imaginación pasar de la preocupación por ese escándalo a las ficticias afirmaciones antisemitas de que Israel utilizó información supuestamente secreta sobre la implicación de Trump para obligarle a atacar a Irán.

Que el hombre al que los izquierdistas denuncian como un rey que ejerce un poder autoritario inconstitucional en la nación más poderosa de la tierra también sea retratado como una débil marioneta de una pequeña nación de 10 millones de personas es obviamente una contradicción ineludible.

¿Quién es el verdadero autoritario?



Pero no es más ridículo que toda la noción de que la presidencia de Trump es fascista o un intento de crear un Estado autoritario, si no una monarquía despótica.

Concedamos que el egoísmo de Trump está a un nivel que supera al de sus predecesores, todos los cuales eran, casi por definición y por la naturaleza del cargo, egoístas que luchaban por el poder. Su indecoroso deseo de bautizar cosas con su nombre o de poner su firma en las monedas da alas a la narrativa de los reyes.

Sin embargo, pocos de los que protestan por las atroces acciones o declaraciones del presidente se paran a pensar que la razón por la que lo hace es para ponerles los pelos de punta. El troleo incesante de Trump a sus oponentes es poco presidencial, pero también hace las delicias de la mitad del país que le votó. Eso es especialmente cierto para los votantes de clase trabajadora, que consideran el tormento de las élites como un gran entretenimiento, si no un bálsamo para sus almas. Y eso por no mencionar el hecho de que siempre parece distraer y socavar la capacidad de sus oponentes para pensar con claridad sobre él, sus intereses políticos o los del país.

Que los mismos que salieron a la calle contra Trump probablemente apoyaran a la Administración Biden es profundamente irónico. Porque aquella confabuló con los oligarcas de Silicon Valley para censurar la libertad de expresión, castigar a quienes se oponían a las políticas draconianas y a menudo equivocadas de la pandemia Covid-19; ignoró la Constitución cuando se trataba de aplicar leyes que no le gustaban o de imponer al país las que sí le gustaban; y también trató de llevar a la bancarrota y a la cárcel a Trump, su principal oponente político.

Y eso a pesar del hecho de que fue su partido el que sofocó en gran medida la oposición al candidato elegido por su establishment en los últimos tres ciclos de elecciones presidenciales (basta con preguntar al senador Bernie Sanders sobre cómo perdió ante Hillary Clinton en 2016 y ante Biden en 2020). Y luego, los demócratas depusieron al candidato que había ganado sus primarias en 2024 y lo sustituyeron sin que se emitiera un solo voto. Sin embargo, se creen los defensores de la democracia, mientras que Trump, que no interfiere en su derecho a protestar contra él, es un fascista y aspirante a rey.

Ambos bandos pecan de hipocresía a la hora de atacar a sus enemigos e ignorar los errores y crímenes cometidos por su bando.

El "astroturfing" financiado por Soros



El elemento preocupante de No Kings (organizado principalmente por un judío, Ezra Levin, cofundador del grupo Indivisible) no es el partidismo insensato y la hipérbole sobre la democracia que no convence de la justicia de su causa a nadie que haya votado a Trump. Tampoco es su tonta creencia de que al público le interesan las opiniones de celebridades como Robert DeNiro, Jane Fonda o incluso Bruce Springsteen, que llevan años despotricando contra el presidente. Es la forma en que actitudes tóxicas hacia Israel y el antisemitismo, antes confinadas a los pantanos febriles de la extrema izquierda y derecha, se han convertido en parte del discurso político dominante.

El peligro se hace evidente cuando se considera quién está pagando estas protestas, que fueron financiadas por las mismas fuentes de izquierda que estuvieron detrás de la Marcha de las Mujeres y de BLM. Las diversas fundaciones financiadas por el multimillonario judío de izquierdas George Soros fueron una fuente principal de apoyo para No Kings. La red de filantropías que él y su familia controlan está detrás de una amplia gama de causas de izquierdas, incluyendo muchas dedicadas a atacar al Estado de Israel y promover su destrucción.

Además, la fabricación de pancartas y los discursos guionizados que se escuchan en estos actos apuntan todos a pruebas de "astroturfing". Ese es un término que describe lo que sucede cuando grandes donantes como Soros amontonan dinero en efectivo para pagar materiales, apoyo logístico e incluso manifestantes para dar la impresión de que una manifestación es el resultado de un activismo de base.

Podcasters y comentaristas políticos de derechas como Tucker Carlson, Megyn Kelly, teórica de la conspiración Candace Owens y el neonazi Nick Fuentes han adoptado estas grandes mentiras y calumnias sobre Israel. Pero como muestran las encuestas tanto sobre el apoyo al Estado judío como sobre la guerra en Irán, hay pocos indicios de que la mayoría de los republicanos o conservadores estén de acuerdo con ellos, ya que la abrumadora mayoría de la derecha sigue apoyando a Washington, Jerusalén e incluso la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, en la izquierda, la oposición a Israel y a la guerra no es marginal. Es dolorosamente obvio que la hostilidad a Israel se da por sentada como una de la lista de causas que cuentan con el respaldo de la mayoría de ese lado del pasillo político. Las prematuras predicciones de fatalidad para la campaña estadounidense-israelí son principalmente ejemplos de ilusiones de quienes odian a Trump y a Israel más de lo que se preocupan por la defensa de Occidente contra los islamistas o los terroristas genocidas.

Por el momento, No Kings y No a Israel no son lo mismo. La prioridad para muchos de los que acudieron a los mítines este pasado fin de semana puede ser el apoyo a las fronteras abiertas y la oposición a la aplicación de las leyes de inmigración. Puede ser el aumento de los precios de la gasolina, el descontento con las políticas del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr, o algo totalmente distinto. Aun así, no hace falta contar las banderas palestinas ni otros símbolos de odio contra Israel de la alianza rojiverde para comprender que el virus antisemita que se ha apoderado de gran parte de la izquierda sigue extendiéndose.

Jonathan S. Tobin es director de JNS (Jewish News Syndicate).

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