China está a punto de perder sus bases militares en Cuba

La gente ondea banderas cubanas y de la República Popular China mientras varios miembros de la Armada china AFP

25 de marzo, 2026

La sociedad cubana, debido al embargo naval estadounidense, está al borde del colapso.

Los amigos de La Habana culpan a EEUU, pero la administración Trump tenía que actuar antes de que China convirtiera la isla en un bastión militar.

EEUU tomó el control de la petrolera nacional de Venezuela, PDVSA, tras el asalto del 3 de enero que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Entonces, Estados Unidos detuvo el flujo de petróleo venezolano al régimen cubano.

Al mismo tiempo, la administración Trump, amenazando con aranceles a los proveedores de petróleo, impuso un embargo petrolero de facto a La Habana. La marina estadounidense ha disuadido a los buques de descargar mercancías en Cuba.

Para burlar el piquete estadounidense, los petroleros han empleado tácticas engañosas. Por ejemplo, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, que transportaba gasóleo, estuvo difundiendo falsamente que "no estaba bajo mando" y a la deriva en el Mar de los Sargazos durante casi tres semanas. En realidad, el buque engañó su localización y probablemente descargó 190.000 barriles en Cuba a principios de este mes.

Una entrega desde el Sea Horse, según el sitio Barlovento, sería "la primera llegada confirmada de un cargamento de productos refinados a la isla desde principios de enero."

Como resultado de las acciones estadounidenses, Cuba casi se ha quedado sin energía. La red cubana se ha colapsado tres veces en lo que va de mes, sumiendo a la isla en la oscuridad.

"¿Por qué hace esto Estados Unidos?" pregunta Jostein Hauge, de la Universidad de Cambridge, en X, refiriéndose al bloqueo a Cuba. "Por ninguna otra razón que su aversión al régimen cubano. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos".

¿En serio?

"China utiliza a Cuba como plataforma para muchas de sus operaciones regionales de inteligencia y seguridad", dijo a este autor Joseph Humire, entonces director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, en 2021.

Ahí está, de forma más destacada, la instalación de Lourdes, justo al oeste de La Habana, cerca de Bejucal, que en su día fue la mayor estación de escucha de la Unión Soviética fuera de sus fronteras. Se cree que los chinos se hicieron cargo de las instalaciones poco después de la caída de la URSS.

China tiene ahora algo más que Lourdes. Un informe del Center for Strategic & International Studies de diciembre de 2024 identifica otros tres posibles puestos de escucha chinos en Cuba. Está Calabazar, de la era soviética, y una segunda, Wajay, que parece haber sido construida tras la caída de la Unión Soviética. También hay una nueva estación, El Salao.

El informe del CSIS señala que las informaciones no confirmadas sobre la presencia de servicios de inteligencia chinos en la isla comenzaron con la visita del ministro de Defensa chino, el general Chi Haotian, en 1999.

Es posible que los chinos hayan estado operando puestos de escucha en Cuba desde 1993, según declaró a Gatestone R. Evan Ellis, de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, a principios del año pasado.

China y Cuba, según informó el Wall Street Journal en junio de 2023, acordaron en principio establecer un nuevo puesto de escucha en suelo cubano. La administración de Biden negó el informe, pero dos días después desclasificó información de inteligencia que mostraba que las instalaciones chinas de recolección de señales de inteligencia habían estado operando en Cuba desde al menos 2019.

Cuba es un lugar ideal para vigilar a Estados Unidos. "Situada a menos de 100 millas al sur de Florida, Cuba está bien posicionada para vigilar las comunicaciones y actividades sensibles, incluidas las de los militares estadounidenses", señala el informe del CSIS. "La costa sureste de Estados Unidos rebosa de bases militares, cuarteles generales de comandos de combate, centros de lanzamiento espacial y sitios de pruebas militares".

Además, Cuba es un lugar ideal para una base militar china. "China y Cuba están negociando para establecer una nueva instalación conjunta de entrenamiento militar en la isla, desatando la alarma en Washington de que podría conducir al estacionamiento de tropas chinas y otras operaciones de seguridad e inteligencia a sólo 100 millas de la costa de Florida", informó el Wall Street Journal en 2023.

China declaró que el informe del Wall Street Journal era "totalmente mendaz e infundado", pero no obstante es evidente que China quiere una instalación mejorada en Cuba, al igual que ha establecido emplazamientos militares de facto en toda América Latina.

Además, el presidente Donald Trump actuó antes de que los chinos pudieran asentar misiles en Cuba.

Así que, se piense lo que se piense de las duras consecuencias del embargo naval estadounidense -ahora hay una crisis humanitaria cada vez peor en Cuba-, el régimen de La Habana, al permitir que los chinos tengan el control de la isla, sí supone una amenaza para Estados Unidos.

Gordon G. Chang es autor de Plan Red: China's Project to Destroy America, distinguido investigador senior del Gatestone Institute y miembro de su Consejo Asesor.

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