El juego de los drones

25 de marzo, 2026

Cada vez está más claro que, cuando se trata de belicosidad geopolítica, no hay palabra para "tío" en árabe o farsi.

En su guerra con Irán, Estados Unidos está aprendiendo lo que Israel sabe desde hace tiempo sobre sus enemigos islamistas: Perpetuamente encerrados y cargados en sueños apocalípticos, mesiánicos, del fin de los días, responderán a las derrotas totales no rindiéndose y luego, como psicópatas, emergerán de la oscuridad y reclamarán la victoria.

He ahí una estrategia de guerra en la que los supervivientes se llevan el botín.

No importa qué armas les queden, no las depondrán. No importa cuántas pérdidas hayan sufrido -el número de los suyos que mueran o que ellos mismos asesinen-, nunca gritarán "¡Tío!". Sólo la supervivencia les lleva a proferir nuevas amenazas, renovadas promesas de dar una lección a naciones más poderosas-golpes sin capacidad para asestar golpes significativos.

Esto resume en gran medida la situación actual de Irán, que se aferra desesperadamente a una guerra que perdió en cuanto empezó. Ya sea con el nombre estadounidense dado a esta operación conjunta estadounidense-israelí, "Furia épica" o "León rugiente" de Israel, Irán ha contraatacado con toda la ferocidad de una alfombra persa hecha jirones.

Durante los primeros 18 días de la guerra, 18 de sus altos dirigentes fueron asesinados. Todos -el líder supremo, el ministro de inteligencia, el responsable de la política de seguridad y nuclear, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (junto con su predecesor en la guerra de 12 días del pasado junio), el ministro de defensa, el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas iraníes y el comandante de la fuerza paramilitar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica- han muerto ya.

Temiendo por su vida, el actual líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado ayatolá Alí Jamenei, muerto el primer día en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, aún no ha aparecido en público. Hoy en día, ocupar un alto cargo en la clase política iraní es a la vez un dudoso honor y una sentencia de muerte. Israel lo ha convertido en un juego de Whack-a-Mullah.

En cuanto al armamento, Estados Unidos e Israel han puesto fuera de servicio 290 lanzamisiles iraníes. Se calcula que sólo 130 siguen operativos. La inteligencia israelí cree que menos de 500 misiles balísticos siguen en el arsenal iraní (2.410 fueron disparados, aunque la mayoría fueron destruidos por los sistemas de defensa antiaérea al principio de la guerra), de los aproximadamente 3.000 misiles balísticos y decenas de miles de aviones no tripulados que había cuando el ayatolá hablaba a gritos.

Tanto los arsenales de misiles como los de aviones no tripulados se han degradado gravemente. Los lanzamientos de misiles de Irán han caído en picado en un 92%.

Sin embargo, los drones son harina de otro costal. Irán está reduciendo en gran medida esta guerra a un juego de drones. Aunque los lanzamientos de aviones no tripulados se han reducido hasta en un 73%, Irán disponía de decenas de miles de aviones no tripulados de ataque unidireccional Shahed al comienzo de la campaña.

El problema es que, a diferencia de los misiles, los drones son mucho menos costosos de fabricar y mucho más rápidos de desplegar.Las fábricas bombardeadas pueden reconstruirse fácilmente.Estos drones funcionan como lanzaderas en el aire que han puesto en peligro las instalaciones energéticas de Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Ha creado un estrangulamiento en las rutas de navegación de los petroleros a través del estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía en todo el mundo. Con la superioridad aérea reclamada por Estados Unidos e Israel, y sin una fuerza aérea o armada propia, Irán ha decidido que el dolor económico es un objetivo de guerra legítimo y que sus vecinos del Golfo deben pagar un precio por ponerse del lado de los estadounidenses y los sionistas.

Así, sus propios sistemas de radar, embajadas, infraestructuras energéticas, aeropuertos y barcos comerciales, junto con sus centros de población civil, se han convertido en objetivos fáciles de alcanzar. Los Estados del Golfo por fin están viendo lo que se siente al ser Israel.

Mientras tanto, el armamento de Estados Unidos está disminuyendo justo cuando 2.500 infantes de marina se dirigen a la región, ya sea para poner las botas sobre el terreno o para servir como elemento disuasorio de las amenazadoras actividades de Irán en la región. Estados del Golfo como los Emiratos piden a Estados Unidos que les suministremisiles de defensa aérea, interceptores antidrones y equipos de radar.

Quizá el descubrimiento más impactante es que los misiles balísticos del arsenal iraní, según hemos sabido desde entonces, pueden viajar 4.500 kilómetros desde Teherán. Todas las capitales europeas son objetivos potenciales.

De repente, las displicentes naciones de la OTAN que se han negado a ayudar a Estados Unidos, incluso en la pequeña tarea de asegurar el Estrecho de Ormuz, pueden tener que admitir finalmente que esta es su guerra, después de todo. Irán siempre mantuvo que sus misiles balísticos eran de corto alcance, al igual que su enriquecimiento de uranio era sólo para fines civiles.

Se ha demostrado repetidamente que ambas afirmaciones son falsas. Sin embargo, todavía hay quienes insisten en que Irán no representa ninguna amenaza para nadie aparte de los judíos (y el pueblo iraní). Los islamistas están hechizados por la credulidad de Occidente. Saben que las acusaciones de islamofobia repelen toda crítica y disidencia.

Cuando los terroristas te dicen abiertamente quiénes son, créeles. El otro mundo, para ellos, es más seductor que el actual. Occidente valora más la vida humana, no porque yo lo diga, sino porque ellos lo hacen. No hay razón para refutar su lógica o desestimar su intención. Supongamos que sus desvaríos son demenciales, pero fáciles de llevar a la práctica.

Me doy cuenta de que nadie en su edificio de Park Avenue en Nueva York o en las comunidades cerradas de Boca Ratón, Florida, o Brentwood, California, decapitaría jamás a un semejante. Los salvajes nunca obtendrían la aprobación de sus juntas de condominios y ayuntamientos (esperen a ver qué pasa cuando la ley sharia llegue a Malibú). La barbarie es algo natural para los islamistas,que no tienen nada en común con vuestros amigos y vecinos.

Nos estamos volviendo terriblemente descuidados e indiferentes ante el terrorismo. Nos olvidamos por completo de aquellas advertencias codificadas por colores que aumentaron la ansiedad tras el 11-S y de las 300 personas gravemente heridas en el atentado de la maratón de Boston, en el que tres perdieron la vida y 17 las extremidades.

Nuestros recuerdos son tan borrosos y nuestras ganas de vivir están tan mermadas que no parece preocuparnos el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y los agentes de la TSA no cobren, justo cuando la seguridad de nuestra patria es más necesaria que nunca. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno se mostró vigilante con las fronteras y la entrada en Estados Unidos. En la actualidad, hay más de 20 millones de inmigrantes ilegales que viven entre nosotros sin haber sido investigados. Los corredores de apuestas apuestan a que las células durmientes despertarán de repente.

¿Qué hará falta para que el resto de nosotros despierte?

Algo de esto puede achacarse a fuertes dosis de estupidez y negligencia. También es cierto que aceptamos cualquier excusa para no hablar mal de los terroristas (o, Dios no lo quiera, tomar medidas contra ellos) porque obliga a una mirada honesta sobre el islam, y eso constituiría incorrección política en Estados Unidos y un delito de odio en Europa. Los estadounidenses temen insultar a los musulmanes; los europeos temen incitarlos.

En cuanto a un Irán islamista al que no se puede persuadir para que se rinda, necesitamos que un tío holandés les lea la Ley Antidisturbios.

Reimpreso con permiso del "Jewish Journal".

© JNS