La sombra de Irán se cierne sobre la Hagadá de Sarajevo y un falso séder en el Congreso

24 de marzo, 2026

Mientras los judíos se preparan para la festividad de Pascua y Israel lucha contra Irán junto a Estados Unidos, el 24 de marzo se celebrará en el Canon Office Building de la Cámara de Representantes de Estados Unidos un acto que se burla de la historia judía y se apropia del sufrimiento judío.

Un acto anunciado como"Seder de Pascua del Congreso con Hagadá de Sarajevo" reunirá a "miembros del Congreso... la comunidad diplomática" y "líderes religiosos". Sin duda, estos asistentes no sospechan que van a participar en un ritual que pretende afirmar y legitimar la explotación por parte del gobierno musulmán de Bosnia-Herzegovina de un antiguo artefacto religioso judío.

En el centro de este escándalo se encuentra la Hagadá de Sarajevo, un manuscrito iluminado de la Pascua judía del siglo XIV, una obra maestra del arte y la resistencia judíos. Elaborada en la España medieval, viajó por Europa hasta acabar en Sarajevo. Sobrevivió a la Inquisición española, al Holocausto y a la brutal guerra civil bosnia de la década de 1990.

Ubicado en el Museo Nacional de Sarajevo, este artefacto simboliza la continuidad judía a través de siglos de conmoción política y maldad. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno de Bosnia, cada vez más proiraní, ha secuestrado la Hagadá como arma política para financiar programas antiisraelíes.

El 1 de agosto, mientras Israel seguía luchando por liberar a decenas de rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, el Museo Nacional de Bosnia, gestionado por el Estado, hizo el sorprendente anuncio, afirmando que destinaría los beneficios de la Hagadá (procedentes de la venta de libros y entradas de la tienda del museo) a "ayudar a Palestina". El anuncio del museo, publicado con el membrete de la bandera palestina, arremetía contra Israel por su "terror calculado y a sangre fría", y lo acusaba sin fundamento de genocidio.Los bosnios no tuvieron nada que ver con Hamás ni con sus masacres.

Una reliquia que celebraba la fiesta judía de la huida hacia la libertad estaba siendo utilizada para proporcionar apoyo moral y financiero a quienes mantenían literalmente cautivos a judíos bajo tierra en túneles.

Estas maniobras descaradas han reavivado las demandas urgentes de repatriación de la Hagadá al Estado judío, donde pertenece.

En 2019, el presidente israelí Reuven Rivlin presionó al embajador de Bosnia sobre este mismo punto, subrayando los profundos lazos del manuscrito con el patrimonio judío. Más recientemente, en enero, el presidente israelí Isaac Herzog se hizo eco de este llamamiento durante unas reuniones con funcionarios de la República Srpska (RS), abogando por su retorno seguro a Jerusalén, lejos de las garras de oportunistas políticos.

Muchos siguen pensando que Bosnia-Herzegovina es un modelo de Estado musulmán moderado. Bosnia es una nación fracturada forjada sobre las cenizas de la guerra civil de los años noventa. Los Acuerdos de Dayton de 1995 dividieron el país en dos entidades muy autónomas: la Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH), dominada por los bosnios (musulmanes) y con capital en Sarajevo, y la República Srpska, de mayoría cristiana y dirigida por los serbios, con sede en Banja Luka.

Las esperanzas de coexistencia pacífica se han visto frustradas por dos factores.

En primer lugar, la entidad bosnia se ha ido adentrando cada vez más en la órbita islamista radical de Turquía e Irán. En segundo lugar, en virtud de un acuerdo singular, la autoridad suprema en el país sigue estando en manos de un funcionario europeo conocido como Alto Representante. Originalmente concebido como un facilitador interino, tiene total autoridad legislativa sobre ambas entidades y la ha utilizado sistemáticamente para fortalecer Sarajevo a expensas del gobierno de la RS, consistentemente pro-Israel.

Pero, ¿por qué Sarajevo? Antaño denominada "el corazón de Europa" por los generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Bosnia se ha convertido en primera línea de un choque de civilizaciones: el islamismo radical frente a los valores judeocristianos. Los tentáculos de Teherán son profundos aquí. Durante la guerra de Bosnia, los agentes del IRGC traficaron con armas, entrenaron a combatientes muyahidines, incluidos los afiliados a Al Qaeda, y desobedecieron los embargos de la ONU. Tres décadas después, los informes de la CIA advierten de que los elementos del IRGC persisten en la federación, incrustándose como un cáncer.

La embajada iraní en Sarajevo, que cuenta con más de 400 empleados (muy por encima de cualquier presencia diplomática legítima) sirve de centro para esta infiltración. Los líderes de la República Srpska han hecho sonar repetidamente las alarmas sobre un campo de entrenamiento terrorista en Pogorelica, supuestamente utilizado para preparar a militantes para ataques europeos e incluso para los atentados terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.

Las consecuencias políticas son inequívocas. Durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, banderas palestinas ondearon en los edificios gubernamentales de Sarajevo, multitudinarias concentraciones propalestinas atascaron las calles y funcionarios lanzaron acusaciones de "genocidio" contra Israel. El pasado mes de junio, las presiones obligaron a la Conferencia de Rabinos Europeos a huir de Sarajevo hacia Múnich. Semanas después, 47 turistas israelíesse quedaron tirados cuando, al parecer, el personal de los hoteles de las zonas de mayoría musulmana destrozó sus pasaportes, un acto mezquino de hostilidad que grita intolerancia.

Sarajevo ha sido objeto de una radicalización calculada, engrasada por la influencia iraní.

Los miembros del Congreso deben rechazar de plano esta farsa.

Asistir al llamado seder daría legitimidad a los actores respaldados por Irán que se revisten de victimismo judío mientras venden odio. Es hora de denunciar la militarización de nuestro patrimonio, exigir la devolución de la Hagadá y privar de oxígeno a la máquina de poder blando de Teherán. Los legisladores estadounidenses le deben a la historia -y a la verdad- no seguirles el juego.

© JNS