El grupo detrás de las explosiones en sinagogas europeas reivindica el incendio provocado en Londres

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 24 de marzo, 2026

El grupo islamista que reivindicó la autoría de explosiones frente a una escuela judía en Ámsterdam y sinagogas en Rotterdam y en Bélgica a principios de este mes dijo el lunes que también estaba detrás del incendio de ambulancias de un grupo judío en Londres la madrugada del lunes.

Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya reivindicó la autoría del incendio, que la policía londinense está tratando como un incidente antisemita. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel confirmó la reivindicación en un informe sobre el incidente que publicó el lunes por la noche.

En un informe anterior, el ministerio dijo que el contenido publicado por el grupo, que surgió en Europa este mes después de una explosión fuera de una sinagoga en Lieja, Bélgica, el 9 de marzo, "se extendió rápidamente en los canales de Telegram afiliados a redes militantes chiíes y círculos pro-iraníes, incluidos los canales vinculados a Hezollah y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)".

Nadie resultó herido en ninguna de las explosiones cuya autoría había reivindicado el grupo, pero 30 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas en Golders Green a causa del incendio que consumió cuatro ambulancias de la organización judía de rescate y emergencias Hatzola.

© JNS