Netanyahu y Trump sopesan opciones mientras Irán advierte de un "golpe decisivo"

Publicado por Joshua Marks 2 de febrero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó el domingo por la noche una reunión de seguridad reducida con el ministro de Defensa, Israel Katz; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir; y el director del Mossad, David Barnea, para abordar el aumento de las tensiones con Irán.

La reunión tuvo lugar después de las conversaciones de Zamir en Washington con altos funcionarios de defensa estadounidenses durante el fin de semana, centradas en coordinar la política de seguridad y la planificación de contingencias entre Israel y Estados Unidos en medio del aumento de las fricciones entre Washington y Teherán.

La oficina de Katz dijo el domingo por la noche que el ministro de Defensa se reunió con Zamir para examinar la situación regional y la preparación operativa de las IDF "para cualquier escenario".

Trump resta importancia a la advertencia de Jamenei sobre una "guerra regional"

"¿Por qué no diría eso? Por supuesto que va a decirlo", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump el domingo, en respuesta a las declaraciones del líder supremo Ali Jamenei más temprano ese mismo día, en las que advertía que un ataque estadounidense contra Irán podría desencadenar una guerra regional.

"Pero tenemos allí los buques más grandes y potentes del mundo. Muy cerca, en un par de días", continuó el presidente. Estados Unidos ha desplegado el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra que lo acompañan en aguas de Oriente Medio como parte de una "armada" naval más amplia que se dirige hacia el Golfo.

En declaraciones a los periodistas desde Mar-a-Lago en el sur de Florida, Trump expresó su esperanza de llegar a un acuerdo con el régimen de Teherán, y añadió que "si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía o no razón".

En una serie de publicaciones en X que retomaban comentarios similares hechos más temprano en la mezquita del imán Jomeini en Teherán, Jamenei escribió que "los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional", y añadió que Irán "no es quien inicia las guerras" y "no busca atacar a ningún país", al tiempo que advirtió que cualquiera que intente dañarlo "recibirá un golpe decisivo por parte de la nación iraní".

Jamenei intensificó posteriormente su retórica, afirmando que Irán "se mantiene firme y seguirá manteniéndose firme" y que "pondrá fin a las provocaciones y al hostigamiento de Estados Unidos".

El gobernante islamista de los 90 millones de iraníes afirmó que Estados Unidos quiere apropiarse de los abundantes recursos naturales del país. Trump ha advertido sobre una posible acción militar, señalando que Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y dejar de matar a manifestantes, mientras que funcionarios y analistas estadounidenses sostienen que Washington también busca obtener influencia sobre el programa de misiles de Teherán y su aparato de seguridad.

Según la actualización del domingo de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, se ha confirmado la muerte de 6.425 manifestantes desde que comenzó el levantamiento el 28 de diciembre. Además, 11.021 civiles resultaron heridos y se han registrado citaciones en 11.046 casos.

Un total de 11.280 casos siguen bajo revisión.

El ministro de Asuntos Exteriores de Teherán confía en el acuerdo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a CNN el domingo que está "seguro de que podemos lograr un acuerdo" con Washington sobre el programa nuclear del régimen.

En declaraciones al corresponsal internacional de la cadena Frederik Pleitgen, el máximo diplomático de Teherán afirmó que hay "ciertos elementos, ciertas partes que quieren arrastrar al presidente Trump a esta guerra para su propio beneficio".

Araghchi dijo que "desgraciadamente, hemos perdido nuestra confianza en EEUU como socio negociador", y que esto debe superarse. No se comprometió a mantener conversaciones directas, subrayando que el "fondo" era más importante que la forma de las negociaciones.

Trump dijo el sábado que Irán está "hablando seriamente" con Estados Unidos. Teherán está "hablando con nosotros, y veremos si podemos hacer algo. Si no, ya veremos qué pasa. ... Tenemos una gran flota dirigiéndose hacia allí", dijo Trump a Fox News. "Ellos están negociando".

Más tarde dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que "están hablando con nosotros, hablando en serio".

Araghchi dijo que están "totalmente de acuerdo" con la condición de Trump de "no desarrollar armas nucleares", afirmando que "podría ser un muy buen acuerdo", y que a cambio Irán querría el levantamiento de las sanciones.

Graham: "Un momento decisivo en su presidencia"

El senador estadounidense Lindsey Graham dijo el domingo que la situación de Irán es "el momento decisivo" en la presidencia de Trump.

"Ronald Reagan fue al Muro de Berlín y dijo: 'Derriben este muro'. No dijo: 'Podrían hacerlo más bajo'. Cuando le preguntaron qué debían hacer los manifestantes, el presidente Trump dijo: 'Sigan protestando, la ayuda está en camino'", explicó el legislador en una entrevista con Fox News.

Graham predijo "cien años de caos" si el régimen iraní sigue en pie "al día siguiente, si nos salimos", y añadió que tiene "total confianza" en que el presidente cumplirá su promesa al pueblo iraní.

"Si este régimen cae, Hamás, Hezbolá, los Houtíes, todos se van. Sería el mayor cambio desde la caída del Muro de Berlín", dijo el senador, calificando a Trump de "Ronald Reagan plus", y advirtiendo que "lo único que no puedes hacer como presidente es hablar como Reagan y actuar como Obama".

"Aquí no hay acuerdo que valga. Esa gente no es de fiar. Los manifestantes en la calle no protestan por un acuerdo nuclear mejor, protestan por una vida mejor, y si ganan la partida, tendremos la oportunidad de tener amigos con el pueblo de Irán. El ayatolá nunca será nuestro amigo; es un nazi religioso".

A continuación, el republicano de mayor rango se dirigió directamente a Trump a través de la cámara: "Dijiste que la ayuda está en camino. Tiene que ser real. Tiene que ser real pronto. Señor Presidente, el pueblo de Irán le está suplicando que esté de su lado. Usted lo ha hecho tan bien. Usted es Reagan plus. Este es el momento decisivo de su presidencia. Póngase del lado del pueblo. El ayatolá cae. La región cambia. Más grande que la caída del Muro de Berlín. No más terroristas internacionales. ... Derribar este régimen, porque el pueblo lo quiere derribar.

"No hace falta invadir el país, pero 'ayuda en camino' significa ataques militares contra la infraestructura que está matando al pueblo iraní. Vaya a por los que están matando al pueblo. Ponga a este régimen sobre aviso, nunca vamos a ceder. Estrangulen su economía. Caerá, el pueblo tomará el poder y con el tiempo tendremos un amigo en Irán, no un enemigo".

