China y Canadá sellan una asociación estratégica tras años de tensiones diplomáticas y comerciales

16 de enero, 2026

China y Canadá anunciaron este viernes un acuerdo de asociación estratégica con impacto directo en el comercio, la inversión y el turismo, marcando un giro significativo en sus relaciones bilaterales tras varios años de desconfianza, disputas arancelarias y tensiones diplomáticas, confirmó la AFP.

El acuerdo fue sellado durante una reunión en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la primera visita de un jefe de gobierno canadiense a la capital china en ocho años.

Carney calificó el pacto como un "acuerdo histórico" que abre una "nueva asociación estratégica" y permite dejar atrás un periodo marcado por arrestos de ciudadanos, represalias comerciales y un enfriamiento político prolongado.

"China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles", declaró el primer ministro en una conferencia de prensa tras el encuentro.

Recortes arancelarios clave

En virtud del acuerdo, Canadá permitirá la importación inicial de hasta 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China con un arancel preferencial del 6,1 %, en condiciones de nación más favorecida. La medida supone un cambio sustancial frente al arancel del 100 % impuesto en 2024 por el anterior gobierno canadiense, en línea con restricciones similares adoptadas entonces por Estados Unidos.

Por su parte, China reducirá los aranceles a los derivados de la canola canadiense desde el 84 % hasta alrededor del 15 % a partir del 1 de marzo, y se comprometió a eliminar o suspender gravámenes adicionales sobre otros productos agroalimentarios, como harina de canola, mariscos y legumbres. Ottawa estima que estas medidas desbloquearán cerca de 3.000 millones de dólares en pedidos de exportación para agricultores y productores canadienses.

China también acordó permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado, con el objetivo de reactivar los flujos turísticos y los intercambios entre ambos países.

Inversión y cooperación económica

En una declaración conjunta difundida por ambos países, Pekín y Ottawa se comprometieron a reiniciar el diálogo económico y financiero de alto nivel, impulsar el comercio y la inversión bidireccionales y fortalecer la cooperación en sectores como agricultura, petróleo, gas y energía verde.

Carney afirmó que Canadá da la bienvenida a una mayor inversión china, especialmente en áreas vinculadas a la transición energética, el almacenamiento de energía y la producción de tecnologías limpias. También destacó el interés de su país en ampliar sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) hacia Asia en los próximos años.

Desde el lado chino, Xi Jinping señaló que las relaciones bilaterales alcanzaron un punto de inflexión tras el último encuentro entre ambos líderes, celebrado al margen de la cumbre de APEC en octubre.