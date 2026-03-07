¿Quién defiende la civilización occidental?

Publicado por Nils A. Haug 7 de marzo, 2026

Qué oportuno que EEUU e Israel finalmente tomaran represalias contra 47 años de agresión por parte del régimen de la República Islámica de Irán durante la semana del Festival Bíblico de Purim.

Entonces, hace aproximadamente 2.300 años, Amán, virrey del rey Asuero de Persia, echó a suertes (pur, plural purim) para determinar la fecha en la que mataría a todos los judíos del imperio. El sucesor de este plan se sienta (o se sentaba) en la Plaza de Palestina de Teherán: un "reloj del juicio final" que cuenta los minutos que faltan para que Israel deje de existir -2040, para ser exactos-.

El régimen actual de Irán comenzó su belicosidad en noviembre de 1979 con las proclamas de "Muerte a Estados Unidos" del ayatolá Ruhollah Jomeini, y después secuestró y mantuvo como rehenes a 53 miembros del personal de la embajada estadounidense en Teherán durante 444 días, hasta que la toma de posesión del presidente Ronald Reagan en 1981 parece haberlos asustado. Los rehenes fueron liberados inmediatamente.

El régimen de Irán procedió entonces a atacar en serio no sólo a Estados Unidos ("El Gran Satán"), sino también a Israel ("El Pequeño Satán"), América Latina, Europa y sus propios vecinos suníes (como aquí y aquí) en el Golfo.

Esta semana, Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump e Israel bajo el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu, finalmente tomaron medidas decisivas contra un enemigo de la civilización, mientras que el resto de Occidente, sus supuestos guardianes, en lugar de apoyar a los países que luchan en su nombre para preservar la civilización, continúan trabajando para socavarlos.

La civilización, sostienen los autores James Hankins y Allen Guelzo, no es sólo un entorno, un lugar o un escenario, sino una construcción social donde "la gente puede respirar". Allí tienen espacio para prosperar culturalmente, para vivir de verdad, para disfrutar de los elementos más sutiles y agradables de la vida. Allí pueden encontrar un respiro del ajetreo diario de esforzarse y sobrevivir.

En esencia, la civilización crea un espacio para que la gente "erija monumentos de arte, literatura y pensamiento junto a la necesidad cotidiana de trabajar, producir e intercambiar". Esta oportunidad permite a los humanos madurar como animales culturales, creativos y sociales, ya que "el espíritu humano no puede captarse simplemente por la forma en que ganamos el pan o evitamos la masacre; existe un anhelo natural de orden, de belleza, de verdad."

Oswald Spengler (1880-1936) aclaró este ideal cuando escribió: "Una civilización no se juzga por su riqueza material, sino por sus logros espirituales y culturales".

La grandeza de la civilización occidental se fundó principalmente en un compuesto de valores religiosos judeocristianos, filosofía y teoría política griegas, y jurisprudencia romana, todos ellos proporcionando una guía moral definitiva. Esto no significa pasar por alto la profunda influencia de otros acontecimientos como la Reforma, el Renacimiento y la Ilustración en Europa, junto con varias revoluciones como la "revolución gloriosa" del siglo XVII en Gran Bretaña y la del siglo XVIII en Estados Unidos.

Esta es la noble civilización que, a través de sus principios, ha llevado a gran parte del mundo a la prosperidad, la democracia, la libertad individual, la justicia igualitaria ante la ley, la libertad de expresión y los derechos humanos.

Las naciones geopolíticas comúnmente aceptadas como ejemplo del mundo occidental incluyen las de la Anglosfera y la mayoría de las naciones de Europa Occidental que se adhieren a un orden basado en normas. Cada vez más, algunas naciones centroeuropeas como Hungría y Polonia merecen ser incluidas en cualquier lista de Occidente. Este concepto está evolucionando, haciendo hincapié en los valores judeocristianos comunes y en una sociedad políticamente abierta basada en tradiciones democráticas liberales y economías de libre mercado. La lista aumenta a medida que más naciones, antes consideradas parte de Europa Oriental o Central, se alinean por estos motivos con las principales potencias occidentales.

En consecuencia, a mediados de febrero de 2026, cuando el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió con los líderes occidentales en la Conferencia de Seguridad de Múnich, su discurso se dirigió a un número significativo de naciones, no sólo al Reino Unido y a las de Europa Occidental -hasta entonces presuntos bastiones de la civilización-, e hizo hincapié en el legado común de todos.

Según Srdja Trifkovic

"Rubio dijo que, tras el final de la Guerra Fría, Occidente se había embarcado en un 'peligroso engaño', debilitando así sus cimientos económicos, culturales y políticos..."



"Rubio fue especialmente tajante en materia de migración. La oposición a la apertura de las fronteras occidentales a las oleadas de migración masiva no es una cuestión marginal, sino una crisis transformadora que pone en peligro la supervivencia de la cultura occidental y el futuro de nuestros pueblos". Bajo la presidencia de Donald Trump, dijo, Estados Unidos está preparado, si es necesario, para buscar la renovación por su cuenta. Sin embargo, Washington quiere tomar este camino junto con Europa, porque pertenecemos a una civilización occidental compartida, unida por la historia, la cultura y la herencia cristiana."

Como dijo el vicepresidente J.D. Vance en la misma conferencia en 2025, y antes había hecho el presidente Trump (aquí, y aquí), Rubio animó a los líderes europeos a cambiar drásticamente de dirección para evitar el colapso civilizatorio.

Trifkovic añadió

"Para terminar, Rubio instó a Europa a cambiar fundamentalmente de rumbo. Occidente se encuentra, una vez más, en un punto de inflexión histórico. Nuestro declive no es inevitable, sino una opción política".

Rubio animó a los líderes occidentales a estimular las reformas y a esforzarse por resurgir. En otras palabras, les pidió que juntos conservaran y revivieran aquellos principios nobles y nobles que han hecho grande a la civilización occidental.

Aunque su objetivo era reafirmar a Europa y a los países occidentales la cooperación y el compromiso de Estados Unidos con los objetivos mutuos de la civilización, evitó cuidadosamente centrarse en el problema central que azota a Occidente: el de los islamistas radicales que intentan acabar con los principios básicos de la cultura existente. La razón más probable fue la "corrección política".

En respuesta al discurso de Rubio, funcionarios como el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y, sobre todo, Ursula von der Leyen, de la Unión Europea, se refirieron a la necesidad de que Europa sea independiente en materia de defensa y, además, mantenga su "soberanía digital".

Del mismo modo, el canciller alemán Friedrich Merz y otros europeos, según la cadena australiana ABC News, "dejaron claro que mantendrían sus valores, incluido su enfoque de la libertad de expresión, el cambio climático y el libre comercio".

Irónicamente, la libertad de expresión está bajo amenaza autoimpuesta de extinción en sus naciones, incluidas las situadas tan lejos de Europa como Australia.

Los líderes europeos ya habían formulado su postura sobre cuestiones de civilización antes del discurso de Rubio. Según Trifkovic

"Menos de 24 horas antes del discurso de Rubio, el Parlamento Europeo (PE) votó a favor de una resolución que pide una política exterior de la UE feminista y orientada a los transexuales. Los eurodiputados aprobaron un texto que insta al Consejo de la UE a defender el reconocimiento de la identidad de género autopercibida como una prioridad internacional... El PE pidió a la Comisión Europea y al Consejo una "política exterior, de seguridad y de desarrollo feminista" que incluya una "visión transformadora de género". Los derechos de la mujer y la igualdad de género se describen como "requisitos fundamentales para la democracia, la justicia social y el desarrollo sostenible". Un pasaje clave exige el 'pleno reconocimiento de las mujeres trans como mujeres'".

No se hizo distinción entre el sexo de nacimiento y la identidad subjetivamente reivindicada. Así, los cromosomas XX y XY, determinantes de la ciencia biológica para la distinción binaria del sexo, quedaron sumariamente descartados.

Al votar así, el Parlamento Europeo desechó el pilar judeocristiano de la civilización occidental, el conocimiento empírico (del latín scientia, conocimiento), al tiempo que intentaba mantener algo parecido a los principios ético-morales sobre los que se fundaron sus sistemas jurídicos.

Cuando Rubio pronunció su discurso de inclusión, que recibió una gran ovación, al día siguiente, el Parlamento Europeo, y los personajes asociados, parecían haber tomado ya una decisión. Estaban contentos con el estado actual de las cosas, gracias, y no necesitaban la aportación cultural, política o científica de Estados Unidos; sólo su garantía para la defensa o el apoyo a sus sueños ideológicos. Su mensaje era obvio: no se comprometerían con la idea estadounidense de un patrimonio cultural occidental común, ni se unirían a Estados Unidos para evitar el declive de la civilización.

Es difícil construir una actitud más miope y delirante que la exhibida por los responsables europeos. Las amenazas a las que se enfrenta Europa son reales. La negación de Europa es estupefaciente. Estados Unidos es, con diferencia, su principal proveedor de armamento y su único garante frente a los ataques de Rusia u otras naciones nucleares agresivas. En segundo lugar, su principal mercado de exportación y su mayor socio comercial es EEUU; en tercer lugar, EEUU es la primera potencia militar y nuclear del mundo y tiene decenas de miles de tropas estacionadas en Europa como medida disuasoria. Desestimar las súplicas de los profundamente preocupados Vance, Rubio y Trump con falta de respeto y desdén es casi incomprensible, y potencialmente devastador para los millones de ciudadanos bajo su vigilancia.

Ideologías fijas, pensamiento delirante, alcahuetería de votos y falta de coraje son las razones que se entrecruzan para semejante locura. Hace casi 50 años, Aleksandr Solzhenitsyn pronunció un agudo discurso en el que advertía de que los líderes occidentales mostraban un "declive del valor":"

"El declive del coraje puede ser la característica más sorprendente que un observador externo advierta en Occidente en nuestros días. El mundo occidental ha perdido su coraje civil, tanto en su conjunto como por separado, en cada país, cada gobierno, cada partido político y, por supuesto, en las Naciones Unidas. Este declive del coraje es especialmente notable entre los grupos dirigentes y la élite intelectual, lo que provoca una impresión de pérdida de coraje por parte de toda la sociedad. Por supuesto, hay muchos individuos valientes, pero no tienen una influencia determinante en la vida pública.



"Los burócratas políticos e intelectuales muestran depresión, pasividad y perplejidad en sus acciones y en sus declaraciones, y más aún en las reflexiones teóricas para explicar lo realista, razonable, así como intelectual e incluso moralmente desgastado que resulta basar las políticas estatales en la debilidad y la cobardía. Y la decadencia del coraje se acentúa irónicamente con ocasionales explosiones de ira e inflexibilidad por parte de los mismos burócratas cuando tratan con gobiernos débiles y con países que no cuentan con el apoyo de nadie, o con corrientes que no pueden ofrecer ninguna resistencia. Pero se les traba la lengua y se paralizan cuando tratan con gobiernos poderosos y fuerzas amenazantes, con agresores y terroristas internacionales.



"¿Hay que señalar que desde la antigüedad se ha considerado que la valentía declinante es el principio del fin?".

Desde su discurso, el estado de cosas en Occidente no ha hecho más que deteriorarse. Los actuales dirigentes europeos encarnan aquello de lo que hablaba Solzhenitsyn. ¿Es "el principio del fin" para Europa y la civilización occidental tal y como la conocemos? Preocupantemente, parece haber pocos acontecimientos positivos que indiquen lo contrario. Los valientes que se atreven a hablar son condenados al ostracismo, encarcelados o anulados.

Aparte de ruinosas guerras civiles para remediar la situación, la última esperanza parece residir en unas pocas personalidades dedicadas, principalmente en Estados Unidos -el último bastión de la libertad de expresión- que ocasionalmente parecen considerar que el statu quo necesita una pequeña sacudida. Evidentemente, estas personas creen que merece la pena preservar los valores de Occidente.

En otras partes, la civilización occidental perdura en algunos lugares solitarios, como Hungría y Polonia, así como en la pequeña nación de Israel, un país valiente que ha pasado casi ocho décadas luchando -y ganando- guerras de autodefensa, pero que sigue siendo injustamente vilipendiado por casi todo el mundo. Éstas son sólo algunas de las valientes naciones que ejemplifican, aunque imperfectamente, la reserva de valores judeocristianos, la fuente de Occidente. ¿Podría apuntarse alguien más?

Los responsables europeos, mientras tanto, siguen felizmente adelante, condenando a Israel, desairando a Estados Unidos y votando a favor de enviar a sus países a la barbarie.

