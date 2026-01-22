¿Ordenará Trump un ataque militar para derrocar a Jamenei?

22 de enero, 2026

A medida que las protestas sacuden Irán, los activos militares estadounidenses se desplazan a su lugar y la cobertura mediática se intensifica, la ausencia de acción puede reflejar preparación-no moderación.

En las últimas semanas, se ha ido extendiendo la idea de que Estados Unidos ha perdido la oportunidad de atacar militarmente a Irán. Según esta línea de pensamiento, el momento pasó, el hierro se enfrió y Washington vaciló.

Pero esta conclusión es prematura. Se basa en un supuesto conocido pero erróneo: que las oportunidades geopolíticas son breves, que los líderes decisivos deben actuar de inmediato y que si algo no ocurre en tiempo real -en las redes sociales o en los noticiarios por cable- no ocurrirá en absoluto. Este planteamiento malinterpreta el funcionamiento de la toma de decisiones en Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la guerra.

Son muchas las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si Estados Unidos optará por utilizar la fuerza militar y, lo que es igual de importante, cuándo se utilizará esa fuerza y qué implica todo ello.

No es una historia corta. Sin embargo, se está desarrollando en una cámara de eco mediática que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y que exige resultados inmediatos y respuestas definitivas.

Aumento de la visibilidad en Estados Unidos

A medida que el presidente de Estados Unidos Donald Trump sigue haciendo declaraciones públicas, Irán vuelve a situarse en el centro de la conversación estadounidense.

La cobertura televisiva estadounidense de los acontecimientos dentro del país ha aumentado notablemente en comparación con hace tan sólo unas semanas. La cobertura estadounidense -particularmente, en Fox News - muestra que el cambio es inequívoco. Irán ya no es tratado como ruido de fondo o como un archivo inactivo. Vuelve a debatirse como una cuestión estratégica activa, prestando gran atención al malestar interno, a la estabilidad del régimen y a las opciones de Estados Unidos para hacer frente al dilema.

Si aumenta la presión y crece el apoyo público dentro de Estados Unidos a la intervención militar, y si se alinean las condiciones políticas y militares, será más fácil que el presidente actúe. La opinión pública no dicta la estrategia, pero configura el entorno en el que se toman las decisiones estratégicas.

Las advertencias de Trump a Teherán se han hecho más explícitas. En declaraciones públicas, entrevistas y mensajes en las redes sociales, ha advertido repetidamente al régimen iraní de que no reprima violentamente a los manifestantes. Ha insistido en que Estados Unidos está "vigilando muy de cerca" y que no se ignorarán las continuas matanzas en las calles. En entrevistas, ha ido más allá, sugiriendo que si el régimen continúa asesinando a su propio pueblo, Estados Unidos defendería a los manifestantes.

El lenguaje ha sido deliberadamente calibrado, aunque no llega a declarar la guerra y evita por ahora compromisos vinculantes. Pero tampoco es neutral. Señala que la represión violenta tiene consecuencias y que Washington no es indiferente a lo que ocurre sobre el terreno.

Esa ambigüedad no es debilidad. Es una ventaja. Al mismo tiempo, la retórica ha ido acompañada de preparativos.

Los activos militares se trasladan a Oriente Medio

Washington ha estado desplazando importantes recursos militares a la región, incluidos portaaviones y grupos de ataque de portaaviones. Estos despliegues no son gestos simbólicos diseñados para los titulares. Son indicadores clásicos de planes de contingencia.

Así es como Estados Unidos se prepara para la guerra: Primero se posicionan los activos. Se establecen las capacidades. Se mantiene la flexibilidad. Sólo entonces se toman las decisiones políticas. La administración no decidirá actuar antes de que las fuerzas necesarias estén en su sitio.

Visto en ese contexto, el movimiento de equipos militares estadounidenses no debe interpretarse como una señal de que un ataque es inminente, pero tampoco debe descartarse. Es una señal de preparación y mantiene vivas las opciones.

Y refuerza la credibilidad de las advertencias presidenciales.

Hay una cuestión central que sigue condicionando el pensamiento de Washington: si es necesaria la fuerza militar. Desde la perspectiva estadounidense, el resultado óptimo sigue siendo un cambio de régimen sin intervención directa norteamericana. Estados Unidos quiere que se trate de una revolución popular iraní, no de un derrocamiento dirigido por Estados Unidos.

Existe una larga y complicada historia entre Irán y Estados Unidos, en la que la República Islámica ha pasado décadas construyendo su legitimidad sobre la narrativa de la injerencia extranjera. Que esa narrativa sea o no exacta es casi lo de menos. Existe. Resuena. Y sigue dando forma a la política iraní.

Si el pueblo iraní puede derrocar al régimen por sí mismo -mediante protestas sostenidas, deserciones de las élites y presiones internas-, ese resultado es claramente preferible para Washington. Evita reforzar la propaganda del régimen y reduce el riesgo de una guerra regional prolongada. Si se produce una acción militar, la historia reciente sugiere que no será impulsiva.

Las operaciones estadounidenses, especialmente bajo el mandato de Trump, suelen ser el resultado de años de planificación, ensayos y desarrollo de armamento. Están diseñadas para ser decisivas, limitadas y concluyentes.

Eso fue evidente en la "Operación Martillo de Medianoche", el ataque estadounidense del verano pasado contra la infraestructura nuclear de Irán, incluida la instalación de enriquecimiento de Fordow. Esa operación no se preparó con poca antelación; se había planeado y practicado durante años.

El Massive Ordnance Penetrator -la ametralladora de 30.000 libras utilizada en el ataque- se desarrolló específicamente para destruir instalaciones profundamente enterradas como Fordow, que se encuentra bajo una montaña y fue diseñada para resistir ataques convencionales. Esas armas existían precisamente porque los planificadores previeron ese escenario con mucha antelación.

Igualmente importante es el hecho de que la operación no se llevó a cabo de forma aislada: Israel ya había creado las condiciones precisas en el campo de batalla necesarias para el éxito, incluyendo la degradación de las defensas aéreas iraníes y el establecimiento de una superioridad aérea casi completa. Estados Unidos no procedió hasta que la probabilidad de éxito fue excepcionalmente alta.

El ataque fue decisivo y limitado. Se diseñó para poner fin a la fase militar, no para ampliarla.

Un patrón similar se aplicó a la "Operación Resolución Absoluta", el esfuerzo de Estados Unidos para destituir a Nicolás Maduro de Caracas.

Esa misión se preparó durante al menos seis meses. Las fuerzas estadounidenses la ensayaron repetidamente, reunieron información de inteligencia y esperaron a que se dieran unas condiciones muy específicas, incluidas las meteorológicas, antes de ejecutarla. La acción siguió a la preparación, no a la presión mediática.

Y el 3 de enero, el movimiento se puso en marcha con resultados decisivos vistos en todo el mundo.

La lección es sencilla: La ausencia de acción inmediata no indica indecisión. A menudo refleja paciencia. Desde este punto de vista, el hecho de que no se haya atacado a Irán esta semana dice poco sobre lo que pueda ocurrir la semana que viene o el mes que viene.

La cuestión de las represalias y el papel de Israel

Otra consideración importante son las represalias, en particular contra Israel. Si Estados Unidos atacara Irán, el Estado judío sería casi con toda seguridad el objetivo principal. Irán probablemente dispararía los misiles balísticos que le quedan, potencialmente en grandes salvas, bajo el supuesto de que se trata de una confrontación final.

Las estimaciones sugieren que, aunque Israel ha degradado una parte significativa del arsenal de misiles iraní en los últimos conflictos, Teherán aún puede conservar más de 1.000 misiles balísticos. En tal escenario, Teherán probablemente intentaría disparar tantos como fuera posible, lo más rápidamente posible.

Por ello, Israel se ha estado preparando en consecuencia. En los últimos días, muchos israelíes creían que la guerra con Irán era inminente. Se preparó el frente interno. La conciencia de la defensa civil aumentó. Esa sensación de preparación no ha desaparecido.

La defensa antimisiles sigue siendo un asunto muy serio, aunque Israel crea que se ha preparado ampliamente para tal escenario.

Informes recientes sugieren que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instó a Estados Unidos a no atacar a Irán en esta coyuntura. Estos informes se basan en fuentes anónimas y se ajustan a un patrón familiar.

Si Washington ataca, la narrativa podría ser ciertamente que Israel empujó a Trump a la guerra. Si Washington no ataca, la narrativa alternativa será que Israel lo contuvo. En cualquier caso, la historia gira en torno a Israel, independientemente de los hechos.

Este encuadre, sin embargo, es engañoso. Desde la perspectiva estratégica de Israel, la victoria total requiere en última instancia la caída del régimen de Teherán, la cabeza de lo que a menudo se ha descrito como el pulpo del terror. Hamás, Hezbolá, los houthis y otros aliados son tentáculos. Cortar los tentáculos sin abordar la cabeza no acaba con la amenaza.

Aunque Israel espere represalias, esto es una guerra. Y las guerras implican absorber costes en busca de resultados estratégicos.

Las protestas y la desviación del régimen

Mientras tanto, el régimen iraní sigue afirmando que las protestas son obra conjunta de Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, son las fuerzas de seguridad iraníes las que empuñan las armas y apuntan las balas contra ciudadanos desarmados.

Esto por sí solo socava la versión del régimen. Si los manifestantes fueran agentes extranjeros, el régimen estaría atacando a enemigos extranjeros, no a su propio pueblo. La violencia en sí misma es una prueba de que este movimiento procede del seno de la sociedad iraní.

El pueblo iraní está sufriendo. Su moneda se ha hundido. Los recursos básicos, incluida el agua, escasean en muchas zonas. Los fondos del régimen se gastan en armas nucleares, misiles balísticos, Hezbolá, Hamas, los Houthis y conflictos en el extranjero, mientras que los iraníes de a pie no ven ningún beneficio.

Anhelan la normalidad. Buscan un futuro. Quieren volver a formar parte del mundo. Todo esto devuelve el debate a la cuestión central: ¿Ordenará Trump un ataque militar para derrocar a Jamenei?

Aunque aún no haya ocurrido, los indicadores se mantienen. Los informes sugieren que altos cargos iraníes están sacando dinero del país. La disposición sigue siendo alta en todos los bandos. La ausencia de un ataque hoy no es un veredicto. Es una pausa.

Y esa pausa -combinada con el aumento de la presión, la creciente cobertura mediática, los preparativos militares visibles y las protestas sostenidas- puede ser en sí misma una herramienta estratégica. La creencia de que una huelga es posible es importante, al igual que ese tipo de presión.

También puede estar dando alas a las velas de los propios manifestantes iraníes.

Por ahora, la historia no ha terminado. Puede que sólo esté entrando en su siguiente fase.

