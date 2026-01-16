El Pentágono envía el 'USS Abraham Lincoln' a Oriente Medio en medio de la agitación en Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 16 de enero, 2026

El Pentágono ha ordenado que el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque de portaaviones se desplacen a Oriente Próximo en medio de los crecientes disturbios en Irán, según informan múltiples medios.

El portaaviones de clase Nimitz, con base en San Diego, estaba operando en el Mar de China Meridional cuando se emitió la orden. Se espera que el grupo de ataque tarde aproximadamente una semana en transitar desde el Indo-Pacífico hasta Oriente Medio, Forbes informó.

La medida se produce mientras las protestas siguen extendiéndose por Irán por las dificultades económicas y las políticas sociales restrictivas impuestas por la República Islámica. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido de que Estados Unidos podría utilizar la fuerza militar si las autoridades iraníes perjudican a los manifestantes.

El grupo de ataque Abraham Lincoln incluye al destructor de misiles guiados USS Spruance, también con base en San Diego, así como a los destructores USS Michael Murphy y USS Frank E. Petersen Jr. Un submarino de ataque rápido de la Marina estadounidense suele operar junto a un grupo de ataque de un portaaviones, aunque su identidad no se revela por razones de seguridad operativa.

Con una tripulación de 5.000 personas, el portaaviones fue desplegado en Oriente Medio en agosto de 2024 para disuadir a Irán de atacar Israel. Su redespliegue llena un vacío poco frecuente en la presencia naval estadounidense en la región.

En la actualidad, Estados Unidos no tiene ningún otro grupo de ataque de portaaviones operando en el Mar Mediterráneo o en el Océano Índico, ya que una considerable presencia naval estadounidense sigue posicionada frente a Venezuela.

Los analistas de defensa señalaron que, aunque un portaaviones no es esencial para las operaciones ofensivas, su presencia en Oriente Medio sirve como señal visible de disuasión y preparación militar estadounidense en medio de las crecientes tensiones con Teherán.

©JNS