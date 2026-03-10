"Si no se logra controlar la situación en Irán en las próximas semanas, el precio del barril de petróleo podría llegar a los 150 dólares"

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de marzo, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al experto en petróleo Antonio de la Cruz sobre la reciente caída de las bolsas y la subida del precio del barril de petróleo a más de 100 dólares en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“El escenario de un precio volátil geopolítico que está hoy planteado por el mercado por la escasez del 20% del petróleo que circula por el Estrecho de Ormuz estaba como un cálculo de corto plazo. […] Estamos viendo que ahorita el riesgo está muy alto, deben tender a la baja y podríamos estar hablando de dos a tres semanas más hasta que logren controlar la situación en Irán. Si no se logra y esto se extiende, podríamos estar viendo precios de 150 dólares”, dijo de la Cruz.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.