EEUU cobra revancha ante México en el Clásico Mundial

EEUU y México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 AP / Cordon Press .

Publicado por Virginia Martínez 10 de marzo, 2026

(AFP) En el duelo más esperado de la primera fase, Estados Unidos venció el lunes a México por 5x3 y acaricia la clasificación en el Clásico Mundial de béisbol, un boleto que ya aseguraron República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Los dos jonrones de Jarren Durán, figura de México, frente al equipo de su país natal no evitaron que Estados Unidos saliera victoriosa del ardiente duelo en Houston.

El Team USA, mucho más potente que el que perdió ante México en la fase de grupos de 2023, anotó sus cinco carreras en una explosión ofensiva en la tercera entrada.

El capitán Aaron Judge abrió fuego con un jonrón, su segundo del torneo, que remolcó otra carrera de Bryce Harper.

Los bombarderos locales siguieron intimidando al lanzador Jesús Cruz hasta que Roman Anthony conectó un jonrón aún mayor, de tres carreras, que propulsó a Kyle Schwarber y Cal Raleigh.

Del otro lado, el estelar Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young, mantuvo a raya a México durante cuatro entradas en las que sólo permitió un hit y firmó siete ponches.

Pero cuando el as de los Piratas de Pittsburgh terminó su labor, México revivió en la sexta entrada con el primer jonrón de Durán.

El bombazo del californiano, que juega otra vez para la nación de su padre, fue más celebrado entre los 41.628 espectadores que los bambinazos previos estadounidenses.

A la anotación del pelotero de los Medias Rojas de Boston le siguió otra de Jonathan Aranda tras sencillo de Joey Meneses, que desató la fiesta con sonoros cánticos de "Sí se puede".

Tatis y Acuña Jr. despegan

Además de Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela también mantuvieron su imbatibilidad en el Grupo D.

Los dominicanos, con un Grand Slam de Fernando Tatis Jr, aplastaron 10x1 a Israel en Miami, un triunfo que le otorgó la clasificación a cuartos tanto al conjunto caribeño como a Venezuela.

La Vinotinto derrotó después 4x0 a Nicaragua con un recital de su figura Ronald Acuña Jr, que acumuló tres hits, un jonrón y dos carreras impulsadas.

Venezuela y Dominicana comparten la cabeza del grupo con un registro de 3-0 y no pueden ser alcanzados por Israel (1-2), Países Bajos (1-2) ni Nicaragua (0-4).