Las FDI atacan a terroristas de Hezbolá en Líbano

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de enero, 2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron el miércoles a un terrorista de Hezbolá en la zona de Sidón, en el sur del Líbano, según confirmaron los militares.

El ataque se llevó a cabo en respuesta a "las repetidas violaciones por parte de Hezbolá de los acuerdos de alto el fuego", según las FDI.

Más tarde, el miércoles, las FDI atacaron a otro terrorista de Hezbolá en la zona de Bourj el-Chamali, en el sur del Líbano.

Las FDI atacan campos de entrenamiento de Hezbolá

El ejército atacó el lunes campos de entrenamiento de Hezbolá. Las FDI también dijeron que golpearon pozos de túneles utilizados para almacenar armas en varios sitios en el sur del Líbano, y agregaron que se había identificado actividad terrorista "inusual" de Hezbolá en esos lugares en los últimos meses.

El líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró el sábado que el ejército terrorista respaldado por Irán no se desarmaría y que "la agresión contra Líbano no puede continuar", afirmando que la organización tenía el "derecho a defendernos."

Las declaraciones siguieron a las del ministro libanés de Asuntos Exteriores Youssef Rajji, quien afirmó en una reciente entrevista con Sky News Arabia que Israel conservaba el derecho a atacar Líbano hasta que Hezbolá se desarmara por completo.

Israel "desgraciadamente tiene derecho a continuar sus ataques según el acuerdo"

Rajji fue citado diciendo que "mientras no se restrinjan permanentemente las armas," Jerusalén "desgraciadamente tiene derecho a continuar sus ataques según el acuerdo."

Hezbolá comenzó a atacar al Estado judío el 8 de octubre de 2023, un día después de la masacre terrorista dirigida por Hamás en el sur de Israel, abriendo un segundo frente en el norte del país que duró hasta el acuerdo de tregua del 27 de noviembre de 2024.

Los términos de la tregua exigían que Hezbolá se desarmara, empezando por las regiones adyacentes a la frontera, y se encomendaba a las Fuerzas Armadas libanesas que establecieran un monopolio sobre las armas en el país.

Los esfuerzos de Beirut, "un comienzo alentador"

La Oficina del Primer Ministro israelí, en un comunicado del 8 de enero, dijo que aunque los esfuerzos de Beirut eran "un comienzo alentador", estaban "lejos de ser suficientes" dados los continuos esfuerzos de rearme de Hezbolá con ayuda de Irán.

"El acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Líbano establece claramente que Hezbolá debe ser desarmado por completo. Esto es imperativo para la seguridad de Israel y el futuro de Líbano", dijo Jerusalén.

© JNS