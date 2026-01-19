Si el régimen iraní se mantiene, el plan de “paz” de Trump para Gaza no tendrá éxito

19 de enero, 2026

El plan del presidente estadounidense Donald J. Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás debería haber incluido una disposición para estipular la necesidad de un régimen diferente en Irán. Esa es la forma más rápida, mejor y, por desgracia, la única de erradicar a Hamás y destruir "toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas" no sólo en la Franja de Gaza, como se indica en el plan de 20 puntos de Trump, sino también en Oriente Próximo.

El plan de Trump deja al descubierto al elefante en la habitación: el régimen iraní. Sin el apoyo de Irán, Hamás no habría podido transformar la Franja de Gaza en una gran base para la Yihad (guerra santa) contra Israel. Sin el apoyo de Irán, el grupo terrorista no habría podido derrocar a la Autoridad Palestina en 2007 y hacerse con el control total de toda la Franja de Gaza. Sin la ayuda política, financiera y militar de Irán, Hamás no habría podido llevar a cabo su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, asesinar a más de 1.200 israelíes y extranjeros y herir a miles más. Sin el apoyo de Irán, Hamás tampoco seguiría controlando gran parte de la Franja de Gaza más de dos años después de lanzar su guerra contra Israel.

Sin el apoyo de Irán, tampoco habría proxies -como los Houthis, Hezbolá y Venezuela- ni sus alianzas con Rusia y China.

El régimen iraní no es, por supuesto, la única parte que ha estado apuntalando a Hamás durante las últimas tres décadas. Qatar y Turquía, partidarios de Hamás desde hace mucho tiempo, también han estado reforzando al grupo terrorista con dinero y apoyo diplomático. Tanto Qatar como Turquía -seguidores, como Hamás, de los Hermanos Musulmanes- siguen acogiendo a altos cargos y operativos de Hamás. Por eso no parece una prudente decisión por parte de Trump haber incluido a Qatar y Turquía en su "Junta de Paz" para supervisar la gestión de la Franja de Gaza tras la guerra. Además de Qatar y Turquía, Egipto y Gran Bretaña -que, lamentablemente, no ha sido un amigo fiable de Israel- fueron nombrados miembros del recién creado Comité Ejecutivo de la Junta de Paz, presidido por el propio Trump.

Pakistán, virtual centro del terrorismo, ha sido invitado a formar parte del Consejo de la Paz pero, en el momento de escribir estas líneas, todavía no ha respondido.

Providencialmente, los Emiratos Árabes Unidos, que, a pesar de las grandes turbulencias, han apoyado sin fisuras a Trump, Estados Unidos y Occidente, también forman parte del Comité Ejecutivo.

Al igual que Irán, Qatar y Turquía tienen interés en preservar la presencia de Hamás como entidad política y militar. Los qataríes y los turcos pueden desempeñar un papel en la reconstrucción de la Franja de Gaza, pero es totalmente improbable que participen en cualquier esfuerzo para desarmar a Hamás o desmilitarizar el territorio. El peligro es que después de que Trump deje el cargo, estos países -que no son amigos de Israel- se posicionarán irresistiblemente para atacarlo.

Según funcionarios israelíes, Qatar y Turquía están ahora "trabajando para extraer a Hamás de la exigencia de desarmarse". Según se informa, están ofreciendo alternativas, como que Hamás entregue sus armas a la Autoridad Palestina, o que las armas sean transferidas a algún tipo de "almacenamiento seguro" bajo supuesta "supervisión."

"Detrás de ambas propuestas", dicen los funcionarios , "está el objetivo de preservar la influencia de Hamás en Gaza".

Cabe destacar que ningún país árabe o islámico ha expresado hasta ahora la más mínima disposición a desempeñar papel alguno para obligar a Hamas y otros grupos terroristas palestinos a entregar las armas. Es probable que los dirigentes árabes e islámicos teman enfrentarse a una reacción violenta de sus propios pueblos, muchos de los cuales simpatizan con Hamás y la "resistencia" palestina -es decir, el terrorismo- contra Israel. Después de todo, mientras los ataques terroristas se dirijan sólo contra Israel, Hamás y otros grupos terroristas de Gaza no suponen una amenaza directa para sus regímenes.

Desde principios de la década de 1990, el régimen de los mulás de Teherán ha estado patrocinando a Hamás con ayuda militar, así como con entrenamiento y ayuda financiera. Irán ha seguido siendo un patrocinador clave de Hamás y ha proporcionado al grupo terrorista fondos, armas y entrenamiento.

Además, desde 2006, el régimen iraní ha estado apoyando a Hamas con 350 millones de dólares anuales como parte del plan de los mulás para fortalecer su "eje de resistencia", que incluye a otros apoderados del terror respaldados por Irán como Hezbolá de Líbano y las milicias Houthi de Yemen. Con los mulás todavía en su lugar, hay muchas razones para creer que la alianza estratégica dentro del "eje de la resistencia" -Irán, Rusia, China- también se mantendrá.

"Irán", según el líder asesinado de Hamás, Yahya Sinwar, cerebro de la masacre del 7 de octubre, y conocido por sus estrechos vínculos con el régimen iraní, "es el "mayor apoyo del movimiento, financiera y militarmente".

Otro dirigente de Hamás asesinado, Ismail Haniyeh, fue citado como diciendo:

"Extiendo mi agradecimiento a quienes proporcionaron dinero y armas a la valiente resistencia. Irán no ha sido tacaño a la hora de suministrar dinero, armas y tecnología a la resistencia."

"Funcionarios iraníes se han jactado desde entonces de su papel en el desarrollo de las capacidades militares de Hamás," el Saudi Center for Media Studies notó.

"El comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria iraní, Amir Ali Hajizadeh, declaró que "todos los misiles de Gaza y Líbano fueron fabricados con el apoyo de Irán". Las milicias respaldadas por Irán en toda la región también expresaron su firme apoyo y ofrecieron asistencia militar a Hamás."

Si Trump quiere que su plan de paz para Gaza -y su "Reactivación de la Doctrina Donroe" en el hemisferio occidental- tenga éxito, debería hacer todo lo posible para ayudar al pueblo iraní a recuperar su libertad de este régimen lo antes posible.

Si el régimen de los mulás se mantiene en el poder, las posibilidades de eliminar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza durante algún tiempo serán nulas.

Durante décadas, los mulás de Teherán han supuesto una amenaza directa no sólo para Israel y Estados Unidos, sino también para la seguridad y la estabilidad de los países árabes, incluidos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Yemen, Egipto e Irak. Las actuales protestas contra el régimen en Irán deberían contar con el pleno apoyo no sólo de la Administración Trump, sino de todos los países occidentales, así como de árabes y musulmanes.

Si Hamás sigue en pie, Hezbolá, los houthis y otros grupos terroristas islamistas respaldados por Irán también seguirán rearmándose, reagrupándose y planeando más terrorismo y derramamiento de sangre en la región. Trump, para tener éxito, necesita ampliar el mandato de su Junta de Paz para que incluya velar por que el régimen iraní se marche lo más rápidamente posible.

Puede que los apoderados de Irán no desaparezcan inmediatamente, pero cuando el régimen iraní desaparezca, se verán significativamente debilitados. La eliminación de los mulás significaría también su eventual eliminación.

Hamás sigue utilizando a Irán para sus armas, entrenamiento militar y tecnología. Aunque Irán está supuestamente en bancarrota, los mulás seguirán vertiendo millones de dólares en Hamas y Hezbolá. Irán no puede permitirse perder a sus dos principales apoderados en Oriente Próximo.

Es crucial en esta coyuntura liberar a los palestinos de la bota de Hamás y a los iraníes de la bota de los mulás. La desaparición de ambos haría maravillas trumpianas para todo el planeta.

