Colombia: la candidata conservadora Paloma Valencia se consolida en unas concurridas primarias de la oposición a Petro

Publicado por Sabrina Martin 8 de marzo, 2026

La senadora colombiana Paloma Valencia se perfila como la clara vencedora de las primarias organizadas por movimientos conservadores en Colombia, un resultado que fortalece su posición en la carrera hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Con el 77% de los votos contabilizados, Valencia obtenía el 46% del respaldo entre nueve aspirantes, superando ampliamente al segundo lugar, el exdirector de la agencia nacional de estadísticas Juan Daniel Oviedo, que registraba alrededor del 18%.

El resultado sitúa a Valencia como una de las figuras más fuertes dentro del bloque conservador colombiano, en momentos en que el país se prepara para una contienda presidencial marcada por el debate sobre seguridad, economía y el rumbo político tras el Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Una figura de la derecha colombiana dirigente de línea conservadora y una de las aliadas más cercanas del expresidente Álvaro Uribe, líder histórico de la derecha en Colombia. Forma parte del partido Centro Democrático, una fuerza política conocida por su enfoque de seguridad dura frente a los grupos armados y por su defensa de políticas económicas favorables al sector empresarial.

Durante la campaña de las primarias, la senadora ha defendido reforzar el Ejército y la Policía para lanzar una ofensiva contra las bandas vinculadas al tráfico de cocaína, en un contexto en el que Colombia enfrenta niveles récord de producción de cocaína.

En el plano económico, también ha propuesto eliminar el impuesto al patrimonio y reducir la carga fiscal para las empresas, medidas que, según su campaña, buscan estimular la inversión y el crecimiento.

Disputa por el liderazgo conservador

Tras su victoria en las primarias, Valencia se posiciona como una de las principales aspirantes dentro del campo conservador, donde también busca apoyo el abogado Abelardo de la Espriella, quien ha defendido propuestas de seguridad de línea dura, incluyendo la construcción de megaprisiones y medidas para “neutralizar” a integrantes de bandas criminales que se nieguen a rendirse.

De acuerdo con el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, el resultado de la consulta fortalece la posición de Valencia en la carrera presidencial y la coloca como una rival importante frente al senador Iván Cepeda, aliado de Petro que lidera algunas encuestas.

Otras primarias y elecciones legislativas

Las consultas internas celebradas el mismo día mostraron una participación mayoritaria en la primaria conservadora, que concentró el 83% de los votos emitidos, frente al 9% de la consulta centrista y el 8% de la de izquierda.

En el bloque de izquierda, el exsenador Roy Barreras se encaminaba a una victoria ajustada en su primaria, mientras que en el sector centrista la exalcaldesa de Bogotá Claudia López resultó ganadora.

Los comicios también incluyeron la elección de 103 senadores y 186 representantes a la Cámara. Con cerca del 15% del escrutinio legislativo, el movimiento oficialista Pacto Histórico se perfilaba como la mayor bancada del Senado, seguido por el Centro Democrático.

Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Colombia celebrará una segunda vuelta el 21 de junio.