La solución del 25%: cómo el asedio económico de Trump podría finalizar la revolución iraní

Irán se encuentra en medio de su 19º levantamiento nacional, y esta vez el terreno se está moviendo bajo la República Islámica de una forma nunca vista desde 1979. A diferencia de las protestas reformistas de la clase media de 2009, esta revuelta está impulsada por los pobres y las clases trabajadoras, la misma base social que el régimen reivindicó una vez como su fundamento moral. En más de 120 ciudades, incluidas regiones que durante mucho tiempo se consideraron bastiones del régimen, los cánticos que piden el entierro de los mulás han sustituido a las demandas de reforma. Lo que se está produciendo no es un movimiento de acomodación, sino una revolución explícitamente contraria al régimen.

El combustible de este levantamiento es el colapso económico superpuesto a la incompetencia del Estado. La inflación ha oscilado entre el 30% y el 40% durante tres años consecutivos, mientras que el desempleo ha alcanzado aproximadamente el 25%. Sólo en el último mes, el precio del pan ha subido un 15%, un golpe devastador para las familias que ya viven al límite. Al mismo tiempo, la élite clerical ha supervisado una fuga de capitales estimada en 80.000 millones de dólares desde 2018, mientras que la escasez crónica de agua empeora a medida que casi todo el limitado suministro de agua de Irán se desvía hacia planes agrícolas ineficientes gestionados por el Estado.

La pretensión de la República Islámica de representar a los desposeídos se ha derrumbado bajo el peso de su propia corrupción.

Es en este contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introdujo lo que puede resultar ser la presión externa decisiva: un arancel del 25% a cualquier país que siga haciendo negocios con Irán.Esta política va más allá de la campaña original de "máxima presión" y funciona, en cambio, como un asedio económico dirigido directamente a la capacidad del régimen para financiar la represión.

Entre 2023 y 2024, Teherán declaró unos ingresos por petróleo de hasta 67.000 millones de dólares, y aproximadamente el 80% de sus exportaciones fluyó hacia China. Al elevar el coste de las relaciones con Irán a niveles prohibitivos, el arancel amenaza con cortar la vía de financiación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se ha convertido en un vasto imperio económico que sustenta la supervivencia de la teocracia.

La respuesta del régimen ha sido rápida y brutal. Este mes, las autoridades han impuesto un apagón casi total de Internet y las telecomunicaciones para ocultar la magnitud de la violencia. La información procedente de redes médicas clandestinas y de medios de comunicación de la diáspora sugiere que miles -y posiblemente decenas de miles- de manifestantes pueden haber muerto en cuestión de semanas. Según los informes, las fuerzas de seguridad han tratado las manifestaciones civiles como zonas de combate, e incluso han secuestrado a manifestantes heridos en los hospitales para impedir que se convirtieran en símbolos de concentración. La República Islámica intenta aplastar la revuelta en silencio.

Sin embargo, el régimen se enfrenta ahora a una paradoja estratégica a la que nunca antes se había enfrentado. El 2 de enero, Trump lanzó una advertencia inequívoca de que Estados Unidos intervendría si Irán escalaba a una matanza masiva. En cuestión de horas, las fuerzas especiales estadounidenses detuvieron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eliminando una vía de escape largamente asumida por los autócratas sancionados. El mensaje era inequívoco: No habrá refugio seguro para la élite iraní. Cualquier intento de preservar el régimen mediante la violencia extrema corre el riesgo de desencadenar una acción directa estadounidense en un momento en el que los ataques a su infraestructura nuclear el pasado verano ya han degradado las defensas de Irán.

La IRGC es el principal obstáculo para el cambio de régimen, no por lealtad ideológica sino por su monopolio de la violencia organizada. Ese monopolio, sin embargo, es caro. La represión sostenida requiere dinero en efectivo, y el asedio económico de Trump apunta directamente a los flujos de ingresos que hacen posible la brutalidad. Con el endurecimiento de las sanciones, la escalada arancelaria y la amenaza de una acción militar en ciernes, el régimen está entrando en una fase de fricción terminal.

Mientras tanto, la oposición iraní se acerca a un momento decisivo. Los llamamientos del príncipe heredero Reza Pahlavi a los militares para que abandonen el régimen y se pongan del lado del pueblo están resonando precisamente porque el entorno internacional ha cambiado. Aunque Washington ha evitado respaldar formalmente a un único líder, la convergencia de la revuelta interna y la presión externa ha clarificado la alternativa a la teocracia de una forma no vista en décadas.

El camino a seguir ya no es ambiguo. La máxima presión debe ir acompañada del máximo apoyo, incluidos los esfuerzos para restablecer las comunicaciones a través de Internet por satélite y completar el aislamiento diplomático de Irán. La violencia del régimen sólo puede tener éxito si permanece oculta y sin financiación. Manteniendo las arcas de Irán vacías y las luces encendidas, Occidente tiene la rara oportunidad de ayudar al pueblo iraní a completar una revolución que comenzó hace casi medio siglo y a eliminar por fin la cabeza del pulpo del terror regional.

