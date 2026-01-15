Las teorías conspirativas de "culpar a los judíos" sobre Venezuela y Bondi demuestran que nada cambia

15 de enero, 2026

Cuando ocurre algo escandaloso, es sólo cuestión de tiempo que se señale con el dedo a "Los judíos" (eufemismo, "Los sionistas"). No importa lo escandalosa o absurda que sea la teoría conspirativa, ya sea afirmar infundadamente que "Los judíos" fueron los culpables de los atentados terroristas del 11-S en Estados Unidos o la causa de la pandemia mundial del covid-19. El patrón es siempre el mismo.

Las teorías conspirativas antisionistas no necesitan muchas pruebas ni siquiera verosimilitud para ser creídas. Por ejemplo, los influencers en línea afirmaron que "Israel" movió los hilos entre bastidores para desencadenar tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el actual Estado de Israel ni siquiera se había restablecido antes de que ocurriera ninguna de las dos guerras.

El 3 de enero, la Administración Trump lanzó una operación militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores de Maduro, y llevarlos a Estados Unidos. Allí, se enfrentan a un juicio por múltiples cargos que incluyen narcoterrorismo y narcotráfico basados en una acusación de 2020.

Maduro, que supervisó un régimen de corrupción extrema, pobreza y abusos generalizados de los derechos humanos, estaba en el cargo a pesar de la abrumadora evidencia de que perdió unas elecciones en 2024 por una mayoría aplastante y convirtió a su país en un foco de terrorismo vinculado a Irán. Como era de esperarse, los venezolanos de todo el mundo se alegraron de su captura, incluidos los cerca de 7,7 millones que fueron forzados a huir de su país desde 2014.

Bastaron unas horas para que se culpara a los "sionistas" de lo ocurrido.

Delcy Rodríguez, presidente en funciones de Venezuela, siguió un camino trillado por el régimen al pronunciar en un discurso televisado a la nación que había "tintes sionistas" en la captura de Maduro.

El propio Maduro invocó teorías conspirativas similares en el pasado. En noviembre pasado, despotricó que "los sionistas de extrema derecha quieren entregar este país a los demonios".

Esa idea no se limitaba a Venezuela. Candace Owens, una comentarista política de extrema derecha en Estados Unidos, afirmó en las redes sociales que Israel o una "cábala judía" eran en realidad los responsables de la operación de las fuerzas estadounidenses.

"La CIA ha organizado otra toma hostil de un país a instancias de unos psicópatas globalistas. ... Nunca ha habido un solo cambio de régimen que los sionistas no hayan aplaudido porque significa que pueden robar tierras, petróleo y otros recursos", escribió.

A través de las redes sociales, otros conocidos teóricos de la conspiración dieron su opinión. Uno dijo que la operación militar de la Administración Trump se hizo para apaciguar a los "amos israelíes" de Estados Unidos. Otro alegó que la operación Venezuela era simplemente "otra guerra para Israel."

Hay más ejemplos, por supuesto, pero la creencia central es la misma: "Los judíos"/"sionistas" quieren el control global, y utilizan el dinero, el poder, los medios de comunicación, los bancos e incluso el clima para conseguirlo. Todo lo malo que ocurre es por su culpa.

Estos pensamientos desquiciados, antes expresados en rincones oscuros de la sociedad, se dicen cada vez más en voz alta y bajo luces brillantes. Estas palabras no sólo deshumanizan a judíos e israelíes, sino que también pueden conducir a la violencia. Desde los atentados terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el mundo ha sido testigo de innumerables ataques despiadados contra judíos. No habían pasado ni dos meses desde que se estableció un alto el fuego tras los dos años de guerra entre Israel y Hamás en Gaza cuando 15 personas fueron asesinadas a tiros en una celebración de Janucá en la playa australiana de Bondi Beach por pistoleros islamistas de padre e hijo.

Hace unos años, la diputada Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia), a quien se le dio un poco de respetabilidad tras su desencuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, dijo "supremacistas sionistas" no solo estaban detrás de la inmigración musulmana a Europa en un plan secreto para "sobrepasar a los blancos," sino que también culpó de los incendios forestales de California de 2018 a los "láseres espaciales judíos."

Esta semana, dejó vacante su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Las teorías conspirativas antisemitas han sido la base del odio a los judíos durante los últimos dos milenios. A lo largo de la Edad Media, los judíos europeos fueron acusados de asesinar a niños cristianos para obtener su sangre para hacer la matzá de Pascua.

Sin embargo, en el siglo XXI y en la era de la carga inalámbrica del iPhone, es ridículo que esas teorías conspirativas no hayan seguido el camino del pájaro dodo y de los vaqueros lavados con ácido. Por el contrario, al igual que los discos de vinilo y los casetes, han vuelto al mainstream con fuerza.

El juego de culpar sin hechos nunca se detiene, ni siquiera después de Bondi Beach. De hecho, incluso mientras docenas de hombres, mujeres y niños yacían muertos y heridos en la arena, muchos afirmaban en Internet que la masacre debía haber sido orquestada por el Mossad o los sionistas.

Puede que sea un nuevo año, pero para los judíos es la misma historia de siempre.

©JNS