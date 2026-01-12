¿Es ésta la definitiva? El levantamiento nacional de Irán pone al Régimen contra las cuerdas

Publicado por Alex Traiman 12 de enero, 2026

Las protestas contra el régimen iraní se intensificaron dramáticamente el jueves y continuaron durante todo el fin de semana, mientras observadores y grupos de defensa de los derechos humanos informaban de millones de personas en las calles. Los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y quemaron imágenes de dirigentes del régimen.

La República Islámica respondió con fuerza brutal, imponiendo un apagón de Internet y, al parecer, disparando directamente contra la multitud. Un presentador de la televisión estatal advirtió el viernes a los padres que mantuvieran a sus hijos fuera de las calles "si se preocupan por su seguridad", diciéndoles que no se quejaran "si se dispara una bala y les pasa algo."

Los informes y las imágenes del sábado, decimocuarto día de protestas, fueron limitados debido al corte de las comunicaciones, pero la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA) informó de que las víctimas confirmadas aumentaron a 116 (543 el domingo).

El viernes, decimotercer día, el número de muertos ascendía a 65, frente a los 42 del jueves, según el grupo con sede en Estados Unidos. Informes separados hablan de manifestantes muy golpeados, con heridas en la cabeza y miembros rotos. Más de 2.300 personas han sido detenidas (10.600 el domingo).

¿Será ésta la protesta que rompa la espalda de la República Islámica?

El régimen islámico ha reprimido antes y ha resistido. ¿Es esta vez diferente? ¿Será ésta la protesta que le rompa el espinazo a la República Islámica?

Los observadores con los que habló JNS nunca han estado tan esperanzados.

"Lo que hace que este momento sea diferente es la convergencia de la ira pública masiva, el colapso económico, la fragmentación de la élite y la visible debilidad del Estado", dijo a JNS Majid Rafizadeh, experto en política exterior estadounidense y Oriente Medio.

Un ingrediente clave para el éxito del cambio de régimen que, según los observadores, faltaba en las protestas anteriores era la existencia de un liderazgo alternativo -un individuo, o grupo, que pudiera tomar las riendas del régimen actual.

Esto parece haber cambiado. Los manifestantes se han reunido en torno al príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, hijo del Shah en el exilio. Gritan: "Javid Shah" - "Larga vida al Shah".

Los iraníes ven ahora el reinado del Sha como una "edad de oro"

Ahmad Batebi, que cumplió 10 años en una prisión iraní antes de escapar a Estados Unidos, donde continuó sus actividades de resistencia, dijo a JNS el apoyo generalizado a Pahlavi es un hecho nuevo.

Cuando los ayatolás llegaron al poder, no sólo trataron de asesinar a cualquier persona relacionada con el régimen del Sha, sino que también intentaron borrar la memoria del Sha, según Batebi. A través de Internet, la generación más joven se ha enterado de los esfuerzos modernizadores de los pahlavis. Ahora ven el reinado del sha como una "edad de oro", dijo.

Incluso aquellos que no desean un retorno a la monarquía apoyan al hijo del Sha, dijo Batebi, ya que ha dejado claro que su objetivo es desempeñar un papel de transición para que Irán pase de una teocracia a una democracia.

Batebi cifró en un 90% las probabilidades de un cambio de régimen después de que el jueves los manifestantes respondieran al primer llamamiento directo de Pahlavi para protestar a las 20:00 hora local iraní los días 8 y 9 de enero.

Pahlavi dijo que volvería a Irán "cuando triunfe nuestra revolución nacional"

Tras ese éxito, en un post del sábado, Pahlavi llamó a los ciudadanos a protestar durante el fin de semana y tomar los lugares públicos. También llamó a una huelga general y dijo que volvería a Irán "cuando nuestra revolución nacional sea victoriosa".

Otra diferencia clave en estas protestas es que la clase mercantil está participando. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, cuando los propietarios de tiendas de electrónica y teléfonos móviles de Teherán cerraron sus establecimientos enfadados por el hundimiento de la moneda iraní, el rial, que hacía que sus existencias importadas no fueran rentables.

"El dolor económico expuso el fracaso del régimen; no lo creó"

Sin embargo, según Rafizadeh el colapso económico es el desencadenante, no la causa fundamental. "Los motores más profundos son décadas de represión política, corrupción sistémica, abusos contra los derechos humanos y falta de dignidad. El dolor económico expuso el fracaso del régimen; no lo creó", afirmó.

La oferta del régimen de varios paliativos económicos, como pagos mensuales en efectivo y la suspensión de ciertas sanciones fiscales, cayó en saco roto, ya que los manifestantes pasaron rápidamente de sus quejas económicas a pedir el cambio de régimen. "Muerte al dictador", corean los manifestantes, refiriéndose al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. En Qom, una ciudad religiosa, gritaban: "Los clérigos deben perderse".

Rafizadeh señaló los primeros informes alentadores de quela policía local y las fuerzas de seguridad se habían negado a aplicar la represión del gobierno en algunas ciudades. Sin embargo, Batebi advirtió que no había que dar demasiada importancia a los vídeos de policías en ciudades como Abdanan saludando desde el tejado de su comisaría al paso de los manifestantes.

Señaló que cuando las fuerzas policiales o militares se sienten amenazadas, actúan como si se solidarizaran con los manifestantes. "En este momento no hay ninguna garantía de que estén realmente con el pueblo".

"Medios extranjeros hostiles"

A Batebi le preocupa lo que pueda hacer el régimen. Hasta ahora, el ejército se ha puesto del lado del régimen. El sábado, la cúpula militar dijo que actuaría para proteger "los intereses nacionales y la propiedad pública." El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) advirtió de que la salvaguarda de la revolución constituía una "línea roja".

Las autoridades han intentado restar importancia a los disturbios y proyectar un aire de normalidad, describiendo las manifestaciones como "protestas y concentraciones limitadas en algunas provincias, relacionadas con dificultades económicas", que han sido amplificadas por "medios de comunicación extranjeros hostiles" El régimen ha culpado a Estados Unidos e Israel de fomentar las protestas.

El sábado, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social: "Irán se asoma a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. EEUU está listo para ayudar!!!".

El viernes, el presidente repitió su advertencia de que Estados Unidos intervendría si Irán comenzaba a matar manifestantes. "Una vez más, les digo a los líderes iraníes que será mejor que no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar", dijo.

Batebi dijo que las declaraciones de Trump son importantes "emocionalmente" para los manifestantes.

"Aunque no detendrá toda la violencia, puede disuadir masacres a gran escala y envalentonar a los manifestantes al reducir su sensación de aislamiento", coincidió Rafizadeh.

La élite iraní se dirige a la salida

En cuanto a las informaciones según las cuales la élite iraní se encamina hacia la salida, incluida una sobre Jamenei preparándose para huir a Rusia, Rafizadeh dijo que, sean exactas o no, el hecho de que tales informaciones se consideren creíbles expresa una cierta verdad sobre la situación a la que se enfrenta el régimen.

Entre los que supuestamente están buscando la salida se encuentran la familia del expresidente iraní Hassan Rouhani y el actual presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, el Parlamento iraní, Mohamed Bagher Ghalibaf.

Tanto Rafizadeh como Batebi coincidieron en queLa guerra de 12 días de Israel en junio de 2025 contra la producción de misiles balísticos y las instalaciones nucleares de Irán desempeñó un papel importante en la erosión de la confianza en el régimen.

Durante años, la República Islámica dijo al pueblo iraní que el dinero gastado en proxies en Líbano, Siria, Irak y otros lugares era una inversión en su propia seguridad, explicó Batebi.

Israel mató a altos mandos y destruyó todo

"Lo que esos 12 días demostraron es, en primer lugar, que todo ese dinero no equivalía a nada. Israel, del tamaño de una de las provincias más pequeñas de Irán, mató a altos mandos y lo destruyó todo, mientras el Líder Supremo se escondía durante días. Destrozó la imagen que se habían creado. Los iraníes ahora lo saben", dijo.

"El ataque de Israel fue psicológicamente transformador", coincidió Rafizadeh. "Destrozó la imagen de fuerza en la que se apoya el Estado para intimidar a su propia población. También aceleró el desplome del rial, profundizando el pánico económico. Y lo que es más importante, empoderó a los iraníes al mostrar que el régimen es mucho más débil de lo que afirma."

Incluso si el régimen cayera, no hay garantías de que una democracia ilustrada ocupara su lugar. El IRGC, que opera como un Estado dentro de otro Estado, controla vastos recursos y su propio ejército, podría imponer su control. Un escenario sería que la IRGC se presentara como identificada con el pueblo en un intento de proteger sus privilegios, dijo Batebi.

Sin embargo, a pesar de los recursos de la IRGC, con sus propias ramas de tierra, mar y aire, dijo que no será difícil desmantelar el grupo. El resto son personas corrientes que buscan trabajo, pero no pueden funcionar sin el CGRI, que está metido en todo. Esas personas quieren ser libres y abandonarán el CGRI en cuanto se les presente la oportunidad, dijo Batebi.

© JNS