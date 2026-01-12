Irán: la represión deja ya cientos de muertos y miles de detenidos mientras sigue el corte de internet

Publicado por Israel Duro 12 de enero, 2026

Varias organizaciones internacionales de de derechos humanos que siguen las protestas en Irán apuntaron que el número de muertos por la represión del Régimen de los Ayatolás supera, como poco, el medio millar, mientras que más de 10.000 personas han sido detenidas.

Los activistas advierten de que la cifra podría ser mucho mayor -algunas ONG apuntan a dos o incluso tres mil asesinados-, pero que el corte de internet ordenado por las autoridades en el país, así como la falta de datos oficiales, hacen muy difícil de certificar las verdaderas cifras del sangriento drama.

Médicos denuncian que llegan cadáveres con "disparos directos a la cabeza o al corazón"

Además, la BBC y varias agencias como AFP informaron de decenas de cuerpos apilándose en las puertas de las morgues de Teherán. Varios médicos de la capital denunciaron la llegada de cuerpos a los que las fuerzas de seguridad dispararon directamente "a la cabeza o al corazón", sugiriendo que las fuerzas del régimen están disparando a matar contra los manifestantes.

De acuerdo con las organizaciones humanitarias, el corte de internet ha traído consigo un aumento exponencial del número de muertos, que pasó de 116 en el día 14 de las protestas a los 483 opositores y 47 miembros de las fuerzas del régimen una jornada después. Entre los que han perdido la vida hay al menos ocho menores de edad.

El presidente iraní llama "terroristas" a los "alborotadores"

La propia cadena estatal IRIB mostró imágenes de cadáveres, aunque acusó a los "alborotadores" de ser los causantes de las víctimas. El presidente del país, Masoud Pezeshkian, en una entrevista televisada, llamó "terroristas" a los manifestantes y advirtió de que serán tratados como tales. Además, volvió a acusar a los organizadores de "seguir órdenes" de EEUU e Israel para desestabilizar el país.