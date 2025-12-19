Putin afirma que si Ucrania decide celebrar elecciones Rusia podría suspender los ataques el día de los comicios
"Estamos dispuestos a estudiar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, a abstenernos de lanzar ataques en profundidad", dijo el mandatario ruso durante su rueda de prensa anual en Moscú.
El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este viernes que si Ucrania celebra comicios presidenciales podría ordenar la suspensión de los lanzamientos de misiles de largo alcance y de los bombardeos con drones durante el día de la votación.
"Estamos dispuestos a estudiar cómo garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania. Al menos, a abstenernos de lanzar ataques en profundidad el día de las elecciones", dijo Putin durante su rueda de prensa anual en Moscú.
Por otra parte, el mandatario sostuvo que el fin de la guerra depende de Kiev y de sus aliados occidentales, al tiempo que negó la responsabilidad de Rusia en los orígenes del conflicto.
La invasión rusa avanza
El presidente ruso también se felicitó por los últimos avances territoriales en Ucrania. "Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto", y "estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos", aseveró Putin en el evento, retransmitido por televisión.
El mandatario ruso dio estas declaraciones mientras Estados Unidos y los europeos siguen moviéndose a nivel diplomático para encontrar una salida a la invasión rusa de Ucrania.
Putin considera no haber empezado la guerra
De acuerdo con el líder del Kremlin, a la hora de poner fin a la contienda, “la pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por el líder del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos”.
Añadió que los rusos no se consideran "responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra", dijo.
Las fuerzas rusas aceleraron este año sus conquistas en Ucrania, y controlan alrededor del 19% del territorio, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.
Ucrania anuncia haber recibido de Rusia otros mil cadáveres
"Se han llevado a cabo repatriaciones: 1.003 cuerpos fueron devueltos a Ucrania, que, según la parte rusa, pertenecen a militares ucranianos", informó en Telegram el centro ucraniano encargado de los prisioneros de guerra.
Los intercambios de restos de militares muertos y de prisioneros de guerra constituyen los únicos ámbitos de cooperación entre los dos beligerantes, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa.