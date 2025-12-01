Elecciones Honduras: el candidato respaldado por Trump, Nasry Asfura, lidera en los primeros resultados

Publicado por Joaquín Núñez 1 de diciembre, 2025

Nasry Tito Asfura lidera en los primeros resultados de las elecciones presidenciales de Honduras. Según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, realizados con más del 30% de las actas, arrojaron, el candidato respaldado por Donald Trump y Javier Milei supera por apenas dos puntos porcentuales a Salvador Nasralla.

Los primeros resultados ubicaron a Asfura con el 40% de los votos, seguido por el 38% de Nasralla y el 19% de la candidata del oficialismo progresista, Rixi Moncada, quien canceló su discurso postelectoral.

Históricamente, el candidato que lidera los primeros resultados oficiales es el que termina ganando la presidencia de Honduras. La única vez que esto no ocurrió fue en la elección de 2017. Por lo tanto, la tendencia inicial tiende a ser irreversible.

Si bien los primeros datos oficiales estaban pautados para ser publicados a las 9 de la noche (hora local), la publicación se retrasó de forma considerable. Finalmente, el primer corte se salió de manera oficial pasadas las 10:40 de la noche.

En uno de los puntos más álgidos de la noche, la Administración Trump respondió a una serie de acusaciones por parte de la oposición, desde donde señalaron que el oficialismo hondureño estorbó a los observadores internacionales de la elección.

"Estamos siguiendo de cerca las noticias sobre la gran participación de votantes hoy en Honduras 🇭🇳 en las elecciones generales. Ahora, dejemos que la Misión de Observación de la OEA haga su trabajo para que todos los interesados puedan tener la confianza de que los resultados de las elecciones reflejan la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían frustrarla", expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, organismo que depende del Departamento de Estado, en su cuenta de X.

Por ejemplo, el observador internacional Gustavo Alegret declaró haber recibido intimidaciones por parte de simpatizantes del Gobierno: “Nos empezaron a pedir que nos fuéramos”.

Según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, votaron aproximadamente 2,8 millones de votantes, entre los más de seis millones habilitados.

¿Quiénes son los candidatos en Honduras?

Rixi Moncada (Partido LIBRE): la candidata del oficialismo progresista aspiraba a ser la sucesora de la actual presidente, Xiomara Castro. Su plataforma se escuda en un modelo con fuerte presencia estatal, hablando de una "refundación" institucional. Sin embargo, representa a un Gobierno impopular y con un fuerte desgaste en los últimos meses.

Salvador Nasralla (Partido Liberal): se trata de una figura centrista con un alto reconocimiento de nombre en Honduras. Presentó su candidatura como una opción anticorrupción y centrista, dirigida al votante desencantado con las élites tradicionales.