Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media
BREAKING

ATAQUE A LA GUARDIA NACIONAL EN DC: EL SOSPECHOSO ES UN CIUDADANO AFGANO QUE INGRESÓ AL PAÍS BAJO BIDEN

Trump pide votar por Tito Asfura y alerta que Honduras podría caer en las manos de Maduro si la izquierda gana las presidenciales

El evento electoral del 30 de noviembre promete ser uno de los más impredecibles que haya vivido el país centroamericano en los últimos años, tomando en cuenta que las encuestadoras más importantes de la nación han mostrado un virtual empate entre los tres principales candidatos.

Nasry

Nasry "Tito" Asfura en una imagen de archivo.Wikimedia Commons / Kes47

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este miércoles al candidato Nasry "Tito" Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras, las cuales se celebrarán el próximo domingo. En una publicación a través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano comentó que el empresario hondureño podría ser un aliado fiel para los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, e incluso aseguró que, de ganar la izquierda en Honduras, el país centroamericano podría caer en las manos del dictador venezolano Nicolás Maduro, el cual ha sido acusado de ser el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles.

">

“La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Permitirán que Maduro y sus narcoterroristas tomen otro país como han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue un alcalde de Tegucigalpa altamente exitoso, que llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo postulando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Un comunista borderline, ayudó a Xiomara Castro postulándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, escribió Trump.

Unas elecciones impredecibles

Asimismo, el presidente señaló: “El pueblo de Honduras no debe ser engañado nuevamente. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable de la libertad y no se le puede confiar. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente.”

El evento electoral del 30 de noviembre promete ser uno de los más impredecibles que haya vivido el país centroamericano en los últimos años, tomando en cuenta que las encuestadoras más importantes de la nación han mostrado un virtual empate entre los tres principales candidatos: el exalcalde Asfura, del Partido Nacional; la exministra de Defensa Rixi Moncada, quien forma parte del partido de izquierda radical LIBRE; y el candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla.

Trump busca negociar con Maduro su salida del poder

El hecho de que Trump haya mencionado a Maduro tiene lugar en un contexto en el que el mandatario republicano estaría buscando establecer una conversación directa con el dictador venezolano para negociar su salida del poder, luego de que su régimen haya cometido fraude en las últimas elecciones presidenciales el pasado 28 de julio de 2024, y luego de que autoridades estadounidenses lo hayan acusado de ser el líder del Cártel de los Soles, el cual fue designado recientemente por la administración conservadora como una Organización Terrorista Extranjera.

LO ÚLTIMO

RECOMENDACIONES

tracking