Trump pide votar por Tito Asfura y alerta que Honduras podría caer en las manos de Maduro si la izquierda gana las presidenciales

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este miércoles al candidato Nasry "Tito" Asfura para las elecciones presidenciales de Honduras, las cuales se celebrarán el próximo domingo. En una publicación a través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano comentó que el empresario hondureño podría ser un aliado fiel para los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, e incluso aseguró que, de ganar la izquierda en Honduras, el país centroamericano podría caer en las manos del dictador venezolano Nicolás Maduro, el cual ha sido acusado de ser el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles.

“La democracia está en juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Permitirán que Maduro y sus narcoterroristas tomen otro país como han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que está defendiendo la democracia y luchando contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional. Tito fue un alcalde de Tegucigalpa altamente exitoso, que llevó agua potable a millones y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que Fidel Castro es su ídolo. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo postulando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Un comunista borderline, ayudó a Xiomara Castro postulándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”, escribió Trump.

Unas elecciones impredecibles

Asimismo, el presidente señaló: “El pueblo de Honduras no debe ser engañado nuevamente. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. No puedo trabajar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un socio confiable de la libertad y no se le puede confiar. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente.”

El evento electoral del 30 de noviembre promete ser uno de los más impredecibles que haya vivido el país centroamericano en los últimos años, tomando en cuenta que las encuestadoras más importantes de la nación han mostrado un virtual empate entre los tres principales candidatos: el exalcalde Asfura, del Partido Nacional; la exministra de Defensa Rixi Moncada, quien forma parte del partido de izquierda radical LIBRE; y el candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla.