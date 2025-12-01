Empate técnico en las elecciones presidenciales de Honduras: ¿ahora qué?

Publicado por Víctor Mendoza 1 de diciembre, 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras suspendió la transmisión de resultados de las elecciones presidenciales en Honduras 2025. El organismo explicó que la suspensión se debe a un "empate técnico" entre los candidatos, separados por apenas 515 votos.

Los candidatos que todavía permanecen en carrera son Nasry Asfura, del Partido Nacional y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Los primeros resultados arrojados por el CNE dejaron fuera de la contienda al oficialismo, representado por la aspirante Rixi Moncada. Resultados que confirmaron, también, un giro a la derecha del electorado, que castigó al Gobierno izquierdista de Xiomara Castro.

A medida que continuaba el conteo, ni Asfura ni Nasralla lograron despegarse. Es más, la distancia entre uno y otro se redujo: si con un 40% de los votos escrutados Asfura tenía un 40% de apoyos y Nasralla un 38%, con más del 44% escrutado el segundo subió más de un punto.

El último conteo disponible, con el 57% de las actas escrutadas, mostraba un ajustado 39,91 % para Asfura y un 39,89% para Nasralla.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, fue la encargada de anunciar el parón en el conteo de votos. "Ante este empate técnico, debemos guardar calma", dijo en un mensaje en redes sociales en que celebró la paz en que se habían celebrado los comicios.

A partir de ahora comenzará el escrutinio manual para conocer al ganador de los comicios. En caso de que el empate persista incluso después de un recuento especial, el Consejo Nacional Electoral debe ordenar repetir la elección dentro de 20 días, según el medio local El Heraldo.

El CNE tiene 30 días para pronunciarse.

¿Quiénes son los dos candidatos que se disputan las elecciones? Salvador Nasralla es una figura centrista con un alto reconocimiento de nombre en Honduras. Presentó su candidatura como una opción anticorrupción y centrista, dirigida al votante desencantado con las élites tradicionales.

Empresario y exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Tito Asfura, es el candidato del Partido Nacional, que gobernó Honduras durante más de una década. Su discurso apunta a la seguridad, inversión y orden fiscal, reforzando su vínculo internacional con Occidente y especialmente con Estados Unidos. Tanto Donald Trump como el presidente argentino, Javier Milei, respaldaron su candidatura.



Nasralla asegura que las proyecciones lo muestran ganador

El presidenciable del Partido Liberal cantó victoria antes de la suspensión, asegurando en redes sociales que la "proyección nacional" le otorgaba cerca del 48% de los votos. "Con las actas que faltan y la distribución real por departamento: NASRALLA es el ganador proyectado", afirmó.

"La voz del pueblo se expresó sin miedo. Y juntos, con civismo y valentía, demostramos que Honduras, con el poder del voto, puede cambiar su historia", publicó más tarde. Y añadió:

"A toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa, nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad. Que Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento".